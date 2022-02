Efemérides del 20 de febrero en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Justicia Social. La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

En 1813 se producía la Batalla de Salta. El Ejército del Norte, al mando de los Generales Manuel Belgrano y Eustoquio Díaz Vélez, se enfrentó en los campos de Castañares del norte argentino a las tropas españolas del Virreinato del Perú comandadas por el brigadier Juan Pío Tristán. Sucedió el 20 de febrero de 1813, es conocida como la Batalla de Salta y fue un nuevo episodio en la Guerra de Independencia que sirvió para definir los dominios de la región. El conflicto finalizó con la victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bloque que ya se había impuesto un año antes en la Batalla de Tucumán. Fue una de las victorias más importantes de la independencia argentina, los realistas se rindieron completamente. Por su parte, el General Manuel Belgrano acordó que el ejército vencido entregara sus armas, banderas e instrumentos, y juraran no volver a luchar contra la nueva patria naciente. A cambio, se les perdonaría la vida y una retirada en paz. Si bien esta decisión de Belgrano se entendió como una actitud enaltecida de su espíritu, también recibió críticas -incluso hasta hoy- por la liberación de las tropas españolas. A propósito, el propio Manuel Belgrano reafirmó su postura en una carta a Feliciano Chiclana, el primer gobernador de la provincia de Salta: “Siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos; también son esos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes: por fortuna, dan conmigo que me río de todo, y que hago lo que me dictan la razón, la justicia, y la prudencia, y no busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la Patria”. El conflicto de Tucumán, un año antes, tuvo una gran diferencia con la Batalla de Salta. Según el historiador Felipe Pigna, “Belgrano ya se había impuesto sobre el general peruano en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, pero en esta oportunidad, las tropas patriotas combatían por primera vez enarbolando la bandera celeste y blanca”. La Batalla de Salta, y antes la de Tucumán, fueron dos capítulos fundamentales en la lucha por la independencia rioplatense, y se la recordará como la primera vez que se batalló con la bandera argentina.

En 1927 nacía Sidney Poitier. Fue un actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño, ganador del Premio Óscar a Mejor actor por Los lirios del valle en 1964 y del Óscar Honorífico en 2002.

En 1932 Agustín P. Justo asumía la presidencia de Argentina. Fue un ingeniero, militar, diplomático y político argentino. Fue presidente entre 1932 y 1938. Su gobierno fue en la Década Infame, denominada así por la alta corrupción y fraude electoral. Fue elegido en las elecciones de 1931, apoyado por la dictadura militar gobernante y los sectores políticos que integrarían poco después la Concordancia. Sobre su elección pesó la acusación de fraude electoral y proscripción de la candidatura de Marcelo T. de Alvear, líder del ala no golpista del radicalismo. Durante su gobierno tuvo la persistente oposición de los sectores yrigoyenistas de la UCR. Uno de los mayores logros de su mandato fue la destacada labor diplomática de su canciller, Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz. Pero esta labor fue empañada por constantes acusaciones de corrupción y por haber suscrito el Pacto Roca-Runciman, por el que se lo acusa de haber mal negociado intereses argentinos frente al Reino Unido.

En 1938 Roberto M. Ortiz asumía en la presidencia de Argentina. Fue un político argentino, diputado por la Capital Federal entre 1920 y 1924, ministro de Obras Públicas entre 1925 y 1928, ministro de Hacienda durante 1936 y 1937 y presidente de la Nación entre el 20 de febrero de 1938 hasta su renuncia el 27 de junio de 1942. Perteneció a la Unión Cívica Radical (UCR) primero, y luego a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, la que a su vez fue el principal partido de la coalición conocida como la "Concordancia", que tomó el poder de manera ilegítima en 1932, como continuación del golpe de Estado y la dictadura que derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Sucedió en la presidencia a Agustín P. Justo, en una elección fraudulenta. Durante su gobierno intentó impulsar, sin resultado, reformas que permitieran restablecer un régimen menos fraudulento durante la denominada "Década Infame". Con ese objetivo decretó la intervención la provincia de Buenos Aires, gobernada por el conservador Manuel Fresco. Dos años después de haber asumido enfermó seriamente de diabetes, por lo que debió solicitar licencia ante el Poder Ejecutivo el 3 de julio de 1940, siendo reemplazado interinamente por el entonces vicepresidente Ramón S. Castillo. Tras quedar totalmente ciego, el 27 de junio de 1942 presentó su renuncia definitiva, asumiendo Castillo la presidencia. Falleció a los 55 años el 21 de junio de ese año.

En 1962 John Glenn era el primer astronauta de EE.UU. en girar en torno a la tierra. Tras numerosos retrasos, la Friendship con Glenn a bordo despegó de Cabo Cañaveral el 20 de febrero de 1962. Se produjeron 11 retrasos durante la cuenta atrás debido a la meteorología, problemas de funcionamiento y mejoras del equipo. Durante la primera órbita se detectó un fallo en el sistema de control automático, lo que obligó a Glenn a operar en modo manual para la segunda y tercera órbita y para la reentrada.

En 1966 nacía Cindy Crawford. Modelo estadounidense. Está considerada junto con Stephanie Seymour,Helena Christensen,Christy Turlington,Elle Macpherson,Linda Evangelista, Carla Bruni,Karen Mulder,Yasmeen Ghauri,Yasmin Le Bon,Tatjana Patitz,Amber Valletta,Claudia Schiffer y Naomi Campbell como una de las grandes tops de los años 1980 y 90, que revolucionaron el mundo de la moda.

En 1967 nacía Kurt Cobain. Fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la Generación X.

En 1988 nacía Rihanna. Es una cantante, actriz, diseñadora y empresaria barbadense. Es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años.

En 1993 moría Ferruccio Lamborghini. Fue un fabricante italiano de tractores y automóviles deportivos, fundador de la marca que lleva su apellido.

En 2013 moría Antonio Roma. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de arquero. Su primer club fue Fortín La Loma, de Villa Lugano. Comenzó su carrera en Ferro Carril Oeste, adonde arribó en 1949, y se mantuvo en Primera División un total de 5 años, en los que disputó 127 partidos.​ En 1959 pasó al Club Atlético Boca Juniors, institución en la que terminó su carrera, llegando a integrar las filas del conjunto xeneize durante un total 12 años. Es considerado un ídolo de la parcialidad boquense y uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Con el Club Atlético Boca Juniors conquistó un total de seis títulos, siendo protagonista absoluto de una de las anécdotas más recordadas en la historia del club, el penal atajado al brasileño Delém que le permitió a su equipo conquistar el título de Primera División de 1962, frente al máximo rival, el Club Atlético River Plate, en lo que fue una auténtica final, ya que ambos conjuntos llegaban igualados en cantidad de puntos y les tocaba enfrentarse entre sí. Fue internacional con la selección en dos mundiales consecutivos como titular (1962 y 1966 ), además de ganar una Copa América en la edición de 1957.