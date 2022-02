Inauguraron mejoras en el Balneario de Villa Ascasubi

Acompañado por el ministro de Gobierno, Facundo Torres, y otras autoridades, el intendente Fernando Salvi dejó oficialmente inaugurada la remodelación completa del edificio La Perla del Río y otras dos obras en el balneario municipal José Alberto Suescun de Villa Ascasubi.

Las obras incluyen remodelaciones en el sector de piscinas, explanada zona norte, refuncionalización de Salón Azul a resto bar, modernización de camping municipal, construcción de sanitarios y duchas nuevas, inauguración de plazoleta con juegos infantiles, nueva iluminación del predio del camping, asadores y mesas, y en calle Doroteo Agüero (bajada al balneario) se inauguró nueva iluminación, forestación, construcción de cordón cuneta, vereda y senda peatonal.

La inversión de estas tres obras alcanza los 27.007.982 pesos de fondos municipales y provinciales

Estuvieron, además, el intendente de Tancacha, Víctor Vera; el jefe comunal de Punta del Agua, Daniel Cabrera; el presidente comunal de Calmayo, Luis Camandone; el exintendente de Río Tercero Carlos Rojo; el presidente de la Cooperativa de Río Tercero, Luciano Badino; la exintendenta de Villa Ascasubi y directora del Centro Cívico Río Tercero, Zully Fonseca; el exintendente de Villa Ascasubi, Alcide Rebufatti; familiares de exintendentes; funcionarios municipales y representantes de instituciones locales y medios de comunicación de la región.

El recuerdo de Suescun

El balneario lleva el nombre del exintendente, José Alberto Suescun, que dotó de infraestructura al balneario que está junto al Ctalamochita. El actual jefe comunal, Salvi, recordó cuando aquello sucedió.

"Hubo un grupo de gente que lo acompañó a Suescun hace 50 años, porque el pueblo se dividió cuando se tomó la decisión de hacer este balneario. Me alegro que estén hoy sus familiares. Ese ‘loco lindo’ nos debe estar mirando desde algún lugar y se llama José Alberto Suescun, fue el soñador, el que hizo los cimientos de esto que hoy vemos, esta confitería que cumple 50 años”, dijo Salvi.

“Había que modernizar esta obra. Almafuerte tiene un lago que pasa sobre la ruta. El gobernador le va a hacer la costanera a Río Tercero. Y no me enojo, porque está bien. Los pueblos deben progresar. Nosotros, con Almafuerte, Río Tercero y Pampayasta Sud con lindos balnearios, no nos debemos pelear y debemos armar un corredor turístico para integrarnos juntos con Villa María y hacia Calamuchita. Para que ese sueño que tuvo un visionario, que tuvo el primer balneario en 1969, sea posible”, agregó.

El funcionario también adelantó que, al terminar la temporada, se hará una fuerte inversión en La Esmeralda del Río y los bungalows, conservando su fisonomía pero modernizada.

“Saldrá a licitación un salón para convenciones y fiestas donde iba a ser una cancha de bochas. Está pensado que el subsuelo sea un hostel. Villa Ascasubi se va a disfrutar durante todo el año. Vamos a recuperar el espacio del laberinto para artesanos y exposiciones. Se volverá a hacer el parador en el puente viejo”, adelantó, entre otros anuncios vinculados a obras en el balneario.

El intendente también ponderó que el balneario municipal es el único que tiene sistema de videovigilancia de puente a puente y que le permita a la gente que disfruta del predio de sentirse segura.

Aprovechando la visita, el ministro de Gobierno, Facundo Torres, entregó un aporte de 15 millones de pesos a la Municipalidad de Villa Ascasubi, que serán destinados a la construcción de la Av. Juan Bautista Bustos, futura bajada al balneario como extensión de las avenidas San Martín y Belgrano.

Reconocimientos

Se realizaron distinciones a familiares del exintendente José Alberto Suescun, al grupo Los Capillenses, al exdirector de Turismo ad honorem Víctor Benítez -uno de los primeros profesores de natación del balneario- y al periodista y locutor Miguel Resiale, protagonistas de nuestra historia y del parador La Perla del Río que hoy ha sido puesta en valor con una importante inversión tras cumplir 50 años.

Las obras inauguradas

La obras inauguradas en el Balneario de Villa Ascasubi, son las siguientes: