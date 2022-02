Efemérides del 15 de febrero en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos los niños, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

Día del Redactor Publicitario en Argentina. Se homenajea a los profesionales que combinan técnicas de venta con redacción y que, actualmente, se los conocen como “copywriter”. Su trabajo consiste en adaptar la información que le provean las personas, instituciones o empresas que lo contraten y que deseen dar a conocer a su público, el cual puede ser clientes de esa compañía como también otras personas y entidades.

En 1564 nacía Galileo Galilei. Fue un astrónomo, ingeniero,​ filósofo, matemático​ y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura). Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la "Revolución de Copérnico". Ha sido considerado como el "padre de la astronomía moderna", el "padre de la física moderna"​ y el "padre de la ciencia". Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia católica se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental.

En 1811 nacía Domingo Faustino Sarmiento. Fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación entre 1868 y 1874, senador nacional entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. Colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico del país. En 1827 fue reclutado dentro del ejército federal. Según sus relatos, como alférez de milicia debía realizar tareas que lo incomodaban. Presentó un reclamo y fue citado por el gobernador Manuel Quiroga. Durante la reunión Sarmiento pidió ser tratado con equidad, pero esto fue tomado como un desacato y fue enviado a prisión. Debido a esto, y a otros enfrentamientos personales con integrantes del Partido Federal, abrazó la causa unitaria y se incorporó al ejército de José María Paz. Por la victoria federal en su provincia, en 1831 se vio obligado a emigrar hacia Chile. Trabajaba como profesor en una escuela de la provincia de Los Andes, donde tuvo con su alumna María Jesús del Canto, con quien nunca se casó, a su única hija Ana Faustina Sarmiento. En 1836, mientras se desempeñaba como minero, contrajo fiebre tifoidea y, a pedido de su familia, el entonces gobernador de San Juan, Nazario Benavídez, le permitió volver a la Argentina. De regreso, formó parte de la Sociedad Dramática Filarmónica, y luego fundó la Sociedad Literaria (1838). En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto secundario para señoritas, y creó el periódico El Zonda, desde el cual dirigió duras críticas al gobierno. En noviembre de 1840 fue apresado y nuevamente obligado a exiliarse hacia Chile. Allí se dedicó de lleno a la actividad cultural. Escribió para los periódicos El Mercurio, El Heraldo Nacional y El Nacional; y fundó El Progreso. Fue designado para dirigir la Escuela Normal de Preceptores. Su labor como pedagogo fue reconocida por la Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En 1845 se le encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Durante su paso por Francia aprovechó para encontrarse con José de San Martín. En se casó con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de un amigo, y adoptó al hijo, Domingo Fidel (Dominguito). Por un año se dedicó de lleno a escribir. Transcribió gran parte de su pensamiento educativo, y su proyecto de educación pública, gratuita y laica. Regresó a la Argentina. Se unió al Ejército Grande de Justo José de Urquiza. Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, Dominguito decidió alistarse en el ejército argentino. Fue herido de muerte. Sarmiento era el ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados Unidos. Allí recibió la noticia que lo sumió en una profunda depresión. En 1851 ingresó en el ejército de Urquiza hasta la batalla de Caseros. Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas se instaló en Buenos Aires, pero entró en conflicto con Urquiza y retornó a Chile. En 1857 y 1860 fue elegido senador y mientras tanto se desempeñó como jefe del Departamento de Escuelas en Argentina. Luego de la batalla de Pavón fue designado gobernador de San Juan (1862) y apoyó la persecución de los federales locales, en dos campañas que terminaron con el asesinato del caudillo riojano Chacho Peñaloza. Creó una Legislación que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria, inauguró nuevas escuelas primarias, el colegio Preparatorio, la Quinta Normal y la Escuela de Minas y editó nuevamente el El Zonda. Renunció al gobierno en 1864. Fue propuesto como candidato a la presidencia, mientras se encontraba en los Estados Unidos. A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde los Estados Unidos 65 docentes para los profesorados de primaria (Escuelas Normales); creó las primeras escuelas normales. Subvencionó la primera escuela para sordomudos, que era privada. Fundó los Colegios Nacionales de la ciudad de La Rioja, Santa Fe, San Luis, San Salvador de Jujuy, ciudad de Santiago del Estero, Corrientes, San Nicolás de los Arroyos, y de Rosario. Fundó escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, en la ciudad de Mendoza, y más tarde en San Miguel de Tucumán y en la ciudad de Salta. Propició la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). En la Universidad de Córdoba se creó la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Durante el último año de la guerra contra el Paraguay fundó el Colegio Militar de la Nación. Creó la Escuela Naval e incorporó varios buques. El 22 de agosto de 1873, Sarmiento había sufrido un atentado mientras se dirigía hacia la casa de Vélez Sarsfield, en la ciudad de Buenos Aires. Una explosión sacudió al coche en el que viajaba. El sanjuanino no lo escuchó porque ya padecía una profunda sordera. Los autores fueron dos anarquistas italianos. Salió ileso. Una de las primeras medidas como presidente de Argentina fue organizar el primer censo nacional, que se realizó en el año 1869. Durante su mandato tuvo un aumento importante la inmigración. En 1871, una epidemia de fiebre amarilla causó la muerte en Buenos Aires de unas 14 mil personas. El gobierno nacional en pleno huyó de la ciudad, por lo que la lucha contra la peste debió ser llevada adelante por una comisión. Uno de sus principales objetivos, fue la construcción de un ferrocarril trasandino, que uniera el Atlántico con el Pacífico e hizo construir otros ramales. La red ferroviaria pasó de 573 kilómetros en 1868 a 1.331 en 1874. Se tendieron unos 5.000 km de líneas telegráficas. Al finalizar su mandato presidencial, transmitió la presidencia a Nicolás Avellaneda, en 1874. En 1875, asumió como senador, cargo que abandonó en 1879 para asumir brevemente como ministro de Interior de Nicolás Avellaneda. Luego ocupó el cargo de Superintendente de Escuelas durante el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias con Avellaneda y el propio Roca. En 1885, fundó en Buenos Aires, el diario El Censor. En 1887 viajó a Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires pero ya anciano y con su salud deteriorada, los médicos le aconsejaron alejarse de Buenos Aires para evitar el frío de la ciudad. Se embarcó con su hija Faustina hacia Asunción. El 11 de septiembre de 1888 falleció en la capital paraguaya, a los 77 años. En dicha fecha se celebra el Día del Maestro. De una personalidad controvertida, algunos historiadores, lo señalan como alguien que propició el desarrollo del país, pero que, simultáneamente, generó profundas grietas, por su carácter y acciones, que se originó en la aversión que sentía por lo que consideraba la "barbarie", esto es el campo, los gauchos y los aborígenes. No ocultó, además de Rosas, su visceral repulsa hacia Facundo Quiroga. Una de sus obras máximas, precisamente fue Facundo o Civilización y Barbarie. Los numerosos escritos y artículos que escribió, contienen algunos pasajes contradictorios y otros de notable violencia verbal. Algunos de quienes han analizado su personalidad, señalan la crueldad de las tropas nacionales bajo sus órdenes en la represión de las rebeliones de los últimos caudillos y las levas forzosas de gauchos. Asimismo, se le critica su posición con respecto a la Patagonia, poniendo en duda la soberanía argentina sobre dicha región. Esta posición no fue sostenida posteriormente por el sanjuanino. Sobre los pueblos originarios, al mismo tiempo, tuvo un interés etnográfico y arqueológico por los mismos.

En 1887 moría Marcos Sastre. Fue un escritor y educador argentino de origen uruguayo, fundador, junto con Juan B. Alberdi, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, del Salón Literario, inicio de la Generación del 37.

En 1929 nacía Graham Hill. Fue un piloto de automovilismo británico.​ Dos veces campeón mundial de Fórmula 1 y tres veces subcampeón, obteniendo un total de 14 victorias y 36 podios. Corrió en los equipos Lotus; BRM; Walker; Brabham y Hill.

En 1935 nacía Magdalena Ruiz Guiñazú. Es una periodista​, traductora, escritora y locutora argentina. Es considerada una figura emblemática de la defensa por los derechos humanos. Durante la última dictadura cívico-militar argentina denunció la desaparición de personas y recibió presiones del jefe de Policía, el coronel Arias Duvall. También recibió varias amenazas de muerte. En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que fue la entidad, encargada de recibir y recopilar las denuncias de desaparición de personas durante la última dictadura militar que gobernó Argentina entre los años 1976 y 1983.

En 1953 nacía Rafael Bielsa. Es un abogado constitucionalista, diplomático, político, escritor y poeta argentino. Fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, hasta diciembre de 2005, fecha en la que asumió una banca de diputado de la Nación.​

En 1965 Canadá reemplazaba la antigua bandera de origen inglés. El diseño que actualmente posee la bandera de Canadá fue aprobado definitivamente el 15 de febrero de 1965, sustituyendo a la bandera inglesa. Desde entonces el 15 de Febrero de cada año se celebra el Día de la Bandera Nacional de Canadá.

En 1965 moría Nat "King" Cole. Fue un cantante y pianista estadounidense de jazz. Es considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing ​ y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz.

En 2003 se desarrollaban en todo el mundo marchas de repudio a la invasión de EE.UU en Irak. Fue la mayor movilización mundial en la historia. Millones de personas salieron a las calles en muchas ciudades, encabezadas por Roma con dos millones de manifestantes.

En 2013 la ciudad rusa de Cheliábinsk era afectada por la caída de un meteorito. Aproximadamente a las 09:20 hora local (03:20 GMT) se producía la caída de un meteorito. Produjo una onda expansiva que causó 1.200 heridos (aunque ninguno de gravedad). Horas después, el asteroide (367943) Duende pasó a 27.860 km de la Tierra, siendo así, el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tan cerca de nuestro planeta.