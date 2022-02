Efemérides del 14 de febrero en Argentina y el mundo

Día de San Valentín. Es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana. La fiesta en sí es conocida desde el siglo XX como un evento cultural significativo desde lo religioso por celebrarse el día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. Desde el punto de vista popular la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente la orientación sexual. Las celebraciones fueron variando con los siglos, siendo la Edad Media el período donde quedaría impregnado San Valentín con el amor cortés en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas y las referencias al corazón y al dios romano Cupido. Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín, y desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia del capitalismo creó numerosos productos relacionados con el San Valentín, permitiendo que la fiesta llegue a lugares donde no se práctica el cristianismo y donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Actualmente el mismo nombre de día de San Valentín se llama también día de los enamorados o día del amor y la amistad.

Día de Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Es una fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de esta enfermedad, donde los pacientes afectados puedan recibir el debido tratamiento y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida.

En 1820 moría Cosme Argerich. Médico de destacada actuación durante y después de la Revolución de Mayo. Fue uno de los fundadores del Instituto Médico Militar, en donde se formaría una generación de profesionales. Su actuación en las milicias hizo que se destacara durante las Invasiones Inglesas en Buenos Aires. Allí fue nombrado como “Médico Jefe” del Hospital de la Caridad. Se unió al Ejército del Norte que batalló en Tucumán y Salta bajo las órdenes de Manuel Belgrano. En 1816, por su salud, debió retornar a Buenos Aires, no sin antes proveer a José de San Martín de insumos médicos y sanitarios para atender a los heridos en las campañas a Chile del Ejército de los Andes.

En 1879 Chile ocupaba Antofagasta dando inicio a la Guerra del Pacífico. La ocupación chilena de Antofagasta​ es el conjunto de hechos de carácter militar y político ocurridos durante febrero y marzo de 1879 que condujeron al control militar y luego político por parte de Chile del hasta entonces Departamento del Litoral de Bolivia. Fue la primera campaña militar en el marco de la guerra del Pacífico. La ocupación del puerto de Antofagasta se realizó el 14 de febrero de 1879 y en pocos días los poblados de Mejillones y Caracoles. El 22 de febrero salió del Callao una delegación peruana para mediar entre Bolivia y Chile, que duró hasta fines de marzo pero que no tuvo éxito. El 1 de ese mes el presidente boliviano Hilarión Daza declaró la guerra. El gobierno chileno ordenó la ocupación militar del resto del Departamento del Litoral, esto es hasta el río Loa que era la frontera con Perú. Los poblados de Tocopilla (puerto), Cobija (puerto) Calama y San Pedro de Atacama fueron ocupados por tropas chilenas. Tras el fracaso de las negociaciones directas, la mediación peruana y el rechazo peruano a una declaración inmediata de neutralidad, Chile le declaró la guerra a Perú y a Bolivia el 5 de abril.

En 1881 se inauguraba la Casa de la Moneda. La Casa de Moneda es una Sociedad del Estado de la Argentina, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, encargada de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal. También se encarga de la impresión de estampillas, pasaportes, formularios oficiales, y medallas. Inauguró su primera fábrica el 14 de febrero de 1881.

En 1898 nacía Raúl Scalabrini Ortiz. Fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, agrimensor e ingeniero de profesión. Fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes formó parte de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía. En 1943, por diferencias con las posturas respecto de la revolución del 4 de junio del GOU (Grupo Oficiales Unidos) renunció a la FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), que había apoyado el levantamiento. Scalabrini Ortiz acompañó el inicio y el ascenso del peronismo en esos tiempos, incluso llegó a presentarle a Juan Domingo Perón varios trabajos sobre la nacionalización del ferrocarril, aunque nunca aceptó cargos del Gobierno y siempre se mantuvo alejado y crítico del partido. Estuvo en contra del derrocamiento de Perón en 1955 y fue un ferviente opositor de la denominada "Revolución Liberadora", en la que veía el retorno al poder de las oligarquías que se beneficiaban de la dependencia económica de la Argentina.

En 1944 nacía Alan Parker. Alan William Parker ​ fue un director y productor de cine, escritor y actor británico. Trabajó tanto en la industria del cine del Reino Unido como en la de Hollywood y fue uno de los fundadores del Director's Guild de Gran Bretaña. Entre sus trabajos más conocidos están El expreso de medianoche (1978), Fama (1980) y Pink Floyd The Wall (1982). En 1996 produjo y dirigió Evita, adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Madonna y Antonio Banderas.

En 1955 nacía Guillermo Francella. Es un actor, comediante y director argentino de teatro, cine y televisión. Algunas de sus películas fueron Rudo y Cursi, El secreto de sus ojos, ​Corazón de León, El robo del siglo y El Clan.

En 1988 nacía Ángel Di María. Futbolista argentino, que juega de extremo derecho e izquierdo en el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia. Es jugador internacional con la Selección Argentina. Empezó su carrera en Rosario Central, pero tras un ascenso vertiginoso fue rápidamente traspasado al Benfica de Portugal con solo 19 años en 2007. Con As Águias ganó la Primeira Liga, la primera del club tras cinco años de sequía, y dos Taça da Liga. En 2010, fue fichado por el Real Madrid en una transferencia de 25 millones de euros, donde ganó La Liga y la UEFA Champions League, siendo elegido MVP en la final de esta última que le ganaron al Atlético de Madrid y que le volvería a dar el título a los madrileños tras 12 años. Después ficharía por el Manchester United en 2014 por una transferencia récord de 59.7 millones de euros, pero se fue después de una sola temporada para llegar al Paris Saint-Germain. En Francia, ganó cuatro títulos de liga, cinco Copas de Francia y cuatro Copas de La Liga, que incluyen tres cuadrupletes domésticos, y ayudó al club a alcanzar su primera final de la Champions League. Se formó en las divisiones menores de la Selección Argentina, debutando en el Campeonato Sudamericano sub-20 de 2007. Saldría campeón de la Copa Mundial sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, siendo en este último fundamental para la obtención de la medalla de oro al anotar el único gol de la final ante Nigeria. Debutaría en la mayor en las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, disputando tres Copas del Mundo, llegando a la final en 2014, donde no podría disputar el partido tras lesionarse en cuartos de final. También disputó cinco Copas América, llegando a la finales de 2015 y 2016, y ganando la edición de 2021 a la anfitriona, Brasil, anotando el único gol de la final, lo que le dio el título a la Argentina luego de 28 años de sequía.

En 2005 se fundaba Youtube. Es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers. Fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005,12​ y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo, Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’).

En 2018 se producía un tiroteo en un colegio de Florida, EE.UU. dejando 17 personas muertas. El 14 de febrero de 2018, se produjo un tiroteo masivo en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en el área metropolitana de Miami. Murieron 17 personas murieron y 14 más fueron hospitalizadas, convirtiéndola en una de las masacres escolares más mortales del mundo y el tiroteo más letal en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos de América. Nikolas Cruz, el joven arrestado como el tirador, está bajo custodia de la Oficina del sheriff del Condado de Broward, acusado de 17 cargos de asesinato premeditado.

En 2021 moría Carlos Saúl Menem. Fue un abogado y político argentino, presidente de la Nación entre 1989 y 1999 y gobernador de la provincia de La Rioja en los períodos 1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 hasta 2021 fue senador nacional, en representación de la provincia de La Rioja. Triunfó en las elecciones de 1989, siendo candidato del PJ, prometiendo un "salariazo" y una "revolución productiva", algo que no cumplió cuando asumió anticipadamente sucediendo a Raúl Alfonsín. Durante su primer mandato, luego de asumir el cargo en medio de un proceso hiperinflacionario, su administración implementó políticas económicas de corte neoliberal, que incluyeron privatizaciones masivas, miles de despidos, un desguace de organismos estatales, y un régimen monetario de convertibilidad con el dólar, diseñado por el ministro Domingo Cavallo. Fue reelecto en 1995, tras la reforma constitucional de un año antes, surgida del "Pacto de Olivos", en donde se acortaba el mandato presidencial a cuatro años y se permitía la reelección. Por las políticas llevadas a cabo, además de graves hechos de corrupción, un amplio sector del propio justicialismo, fue crítico de su gestión y se alejó del Gobierno, inclusive formando un bloque en diputados escindido del oficialismo y opositor al mismo. Internacionalmente, dispuso entrar en beligerancia con Irak en la Guerra del Golfo, sin autorización del Congreso, y envió clandestinamente armas a Croacia y Bosnia en las Guerras yugoslavas, además del envío también de armamentos a Ecuador, que estaba en guerra con Perú, causa judicial conocida como "contrabando de armas a Croacia y Ecuador". Durante sus gobiernos fueron los atentados terroristas de origen extranjero, contra la embajada de Israel en Argentina y contra la AMIA, y el atentado de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero. Todos esos hechos provocaron decenas de muertos y centenas de heridos. Menem falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años. El funeral se llevó a cabo en el Salón Azul del Congreso Nacional el mismo día de su deceso. Su muerte se produjo antes de que se iniciara el juicio por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero. Estaba acusado como "autor mediato" por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas". En 2014, en una primera instancia de dicho juicio, habían sido condenados cuatro exmilitares, mandos intermedios al momento de la voladura de la planta estatal, con cargos jerárquicos tanto en la exDGFM como en la industria que fue objeto del atentado. La prosecución del juicio, previsto para febrero de 2021, y que nunca llegó a iniciarse, llevaría al expresidente a responder ante el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba. En 2014, no había sido juzgado con los exmilitares, ya que tiempo antes había sido beneficiado con una "falta de mérito", que sería anulada, siendo procesado por el hecho. El atentado del 3 de noviembre de 1995, se estableció en el juicio de 2014, había sido para borrar pruebas del faltante de proyectiles por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Aquel hecho provocó siete víctimas fatales directas, más de 300 personas heridas, barrios devastados, y un estado de conmoción social que se extendió con los años. Si bien se decretó, cuando falleció y por ser un expresidente constitucional, duelo por tres días en el país, Río Tercero no adhirió al mismo. Al cumplirse 25 años del atentado, meses antes, se había elaborado un decreto del Ejecutivo Municipal, refrendado por el Concejo Deliberante a pleno, en donde se declaraba al expresidente "persona no grata" en la ciudad, determinándose que no podían desarrollarse homenajes hacia su persona, como así tampoco imponer su nombre a calles, espacios públicos, ni erigirse monumentos u otras acciones en su memoria. Villa Merlo, en San Luis, fue la segunda población que no adhirió al duelo, en solidaridad con Río Tercero.