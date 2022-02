Efemérides del 13 de febrero en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Radio. El 18 de diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 67/1241​ hace suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36.ª reunión en que proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

En 1812 Manuel Belgrano solicitaba al Triunvirato que se fijara el uso de la escarapela nacional. El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano -mediante una nota- solicitaba al Triunvirato que se fijara el uso de la escarapela nacional. Se fundaba en que los cuerpos del ejército usaban escarapelas de distintos colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto que defendían la misma causa. El 18 de febrero de ese año, el Gobierno resolvió reconocer la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y azul celeste.

En 1883 moría Richard Wagner. Fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. Destacan principalmente sus óperas en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía.

En 1889 nacía Ricardo Güiraldes. Fue un novelista y poeta argentino, reconocido por su máxima obra Don Segundo Sombra. Nació en el seno de una familia de aristocracia argentina de fines del siglo XIX. Su padre, Manuel Güiraldes, quien llegó a ser intendente de Buenos Aires, tenía mucho interés por el arte. Esta última predilección fue heredada por Ricardo, quien dibujaba escenas campestres y realizaba pinturas al óleo. Su madre, Dolores Goñi, pertenecía a una de las ramas de la familia Ruiz de Arellano, fundadora de San Antonio de Areco. Un año después de nacer Ricardo, la familia se trasladó a Europa, donde permaneció durante algún tiempo. A su regreso, el niño tenía cuatro años de edad y se lo podía escuchar hablando tanto francés como alemán; y es el francés el idioma que dejaría honda huella en su estilo y preferencias literarias. Su niñez y vejez se repartieron entre San Antonio de Areco y Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, fue en San Antonio donde se puso en contacto con la vida campestre de los gauchos y reunió las experiencias que habría de utilizar luego, años más tarde, en Raucho y en Don Segundo Sombra. Fue allí donde conoció a Segundo Ramírez, un gaucho de raza, en el que se inspiró para dar forma al personaje de "Don Segundo Sombra". En 1924 fundó la revista Proa junto con Brandán Caraffa, Jorge Luis Borges y Pablo Rojas Paz; la revista no tuvo éxito en Argentina pero sí en otros países hispanoamericanos. Tras el cierre de la revista, Güiraldes se dedicó a terminar Don Segundo Sombra, novela a la que pondría el punto final en marzo de 1926.

En 1912 era promulgada la Ley Sáenz Peña. Ley Roque Sáenz Peña es el nombre por el que se conoce a la ley 8.871 sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el voto secreto, obligatorio para los ciudadanos argentinos y universal, mayores de los 18 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral que se confeccionaba con los datos provenientes del servicio militar obligatorio. Luego de la aprobación, fue sancionada la ley el 13 de febrero de ese mismo año.

En 1938 nacía Oliver Reed. Fue un actor de cine británico. Entre sus mejores películas se encuentran Oliver!, Mujeres enamoradas, La trampa, Club de asesinos, The Devils (Los demonios), Georgina, Tommy, Los tres mosqueteros, Pesadilla diabólica, The Brood (Cromosoma tres), Robinson Crusoe por un año, Las aventuras del Barón Munchausen, El león del desierto y su última, Gladiator, que no pudo acabar de rodar.

En 1950 nacía Peter Gabriel. Es un cantautor y productor británico de rock.​ Fue el vocalista principal y flautista de Genesis. La​ fundó Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford cuando estudiaba en la escuela secundaria Charterhouse.9 Tras abandonar Genesis, comenzó una exitosa carrera como solista y más adelante, dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción de «World of Music» (WOMAD)10​11​ así como en desarrollar la distribución de música por métodos digitales. Se ha involucrado en varios esfuerzos humanitarios.

En 1952 nacía Soledad Silveyra. Lía Soledad Silveyra, es una actriz argentina. Se inició como actriz adolescente, en la década del sesenta, con 12 años. Saltó a la fama como revelación en El amor tiene cara de mujer de Nené Cascallar. En cine participó en 1967 con La Cigarra está que arde, su primera película, seguida por Un muchacho como yo, con Palito Ortega, y en Gitano, junto a Sandro. Coprotagonizó con Claudio García Satur el legendario teleteatro Rolando Rivas, taxista de Alberto Migré seguido por el exitoso Pobre diabla con Arnaldo André y China Zorrilla.

En 1974 nacía Robbie Williams. Más conocido como Robbie Williams, es un cantante de pop rock, compositor y actor británico. Empezó su carrera musical en el grupo Take That.​

En 2007 moría Alicia Bruzzo. Fue una primera actriz argentina, destacada en cine, televisión, teatro y fotonovelas. Fue ganadora de los premios Konex, María Guerrero y Martín Fierro. Comenzó su carrera artística en los años 1970 en televisión, actuando en series como El Rafa. En la pantalla grande formó protagónicos con estrellas como Luis Brandoni, Santiago Bal, Federico Luppi, Miguel Ruiz Díaz, entre otros.