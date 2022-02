Efemérides del 10 de febrero en Argentina y el mundo

Moría un 10 de febrero Montesquieu, considerado el teórico de la democracia representativa. En 1898 nacía Bertolt Brecht. En 1912 se sancionaba la ley Sáenz Peña del sufragio universal.

En 1755 moría Charles-Louis de Secondat (Montesquieu). Fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Su pensamiento es enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y método deductivo dominantes. Es considerado el teórico de la democracia representativa.

En 1874 era fundada la ciudad de Mar del Plata. Por un decreto de la gobernación de la provincia de Buenos Aires del 10 de febrero de 1874, se reconoció al pueblo de la Laguna de los Padres y se le dio el nombre de Mar del Plata, por iniciativa de su fundador, Patricio Peralta Ramos. Esta es la fecha oficial de la fundación de Mar del Plata.

En 1898 nacía Bertolt Brecht. Fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo xx, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. En la segunda mitad de la década de los años 1920, Brecht se había transformado en un comunista convencido, que también buscaba objetivos políticos con sus obras. Con 29 años publicó su primera colección de poemas, y un año más tarde alcanzó el mayor éxito teatral de la República de Weimar con La ópera de cuatro cuartos/La ópera de los tres centavos, con música de Kurt Weill, una obra en la que critica el orden burgués. Esta obra fue llevada al cine en 1931 bajo la dirección de Georg Wilhelm Pabst. A sus veintinueve años publicó su primera colección de poemas, Devocionario doméstico, y un año más tarde alcanzó el mayor éxito teatral de la República de Weimar con La ópera de cuatro cuartos/La ópera de los tres centavos, con música de Kurt Weill. Hasta 1933, Brecht trabajó en Berlín como autor y director de teatro. Hitler se hace con el poder. A comienzos de 1933, la representación de la obra La toma de medidas fue interrumpida por la policía y los organizadores fueron acusados de alta traición. El 28 de febrero —un día después del incendio del Reichstag— Brecht y Helene Weigel con su familia y amigos abandonan Berlín y huyen a través de Praga, Viena y Zúrich a Skovsbostrand, cerca de Svendborg, en Dinamarca. En mayo de 1933, varios libros suyos fueron quemados por los nacionalsocialistas.

En 1912 se sancionaba la ley Sáenz Peña del sufragio universal. La "Ley Roque Sáenz Peña" es el nombre por el que se conoce a la ley 8.871 sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el voto secreto, obligatorio para los ciudadanos argentinos y universal, mayores de los 18 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral que se confeccionaba con los datos provenientes del servicio militar obligatorio. Esta ley debe su nombre a su impulsor, el presidente Roque Sáenz Peña, miembro del ala modernista del Partido Autonomista Nacional. Fue coautor de la misma el político católico Indalecio Gómez. Esta ley adoptaba el espíritu de universalizar el voto y no prohibía el voto de la mujer, siendo esto muy avanzado para la época. De hecho la primera mujer en votar en Argentina fue la Dra. Julieta Lanteri, quién votó el 26 de noviembre de 1911, sin embargo, posteriormente se sancionó en la ciudad de Buenos Aires una ordenanza que definía el uso del padrón del servicio militar obligatorio como padrón electoral, por lo que se demoró el ingreso al padrón por parte de las mujeres hasta 1947. Otras personas que eran consideradas "incapaces" de ejercer el derecho fueron los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no podían expresarse por escrito. Por su estado y condición se hallaban imposibilitados de votar los religiosos, los soldados y los detenidos por juez competente. Por causas de "indignidad", no podían sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena, los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso de cinco años. Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en cada capital de provincia, integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez y fue en abril de 1912, en Santa Fe y Buenos Aires. Las primeras elecciones presidenciales realizadas bajo el sistema de la ley ocurrieron en 1916, cuatro años después de su sanción, y resultaron el triunfo del candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, la principal fuerza opositora al Partido Autonomista y que hasta entonces no había accedido al poder.

En 1917 nacía Aída Luz. Aída da Luz Borbón, más conocida como Aída Luz, fue una actriz argentina. En 1945 debutó en teatro en La voz de la tórtola, también participó en otras obras como Una viuda difícil, La dulce enemiga, El mal amor, Delito en la Isla de las Cabras, Un tranvía llamado Deseo, El carnaval del diablo, El cuervo, El patio de la morocha, entre otros. Dirigida por Cecilio Madanes y acompañada por Jorge Luz integró el elenco del Teatro Caminito participando en varias obras. Al finalizar una temporada teatral, la empresa Odeón la convocó para registrar los tangos "Los pañuelitos" y Milonguita.

En 1930 nacía Robert Wagner. Es un actor estadounidense del cine clásico y televisión. En los años 50 fue una estrella juvenil de cine, en los 60 con papeles secundarios más adultos y en los 70 y 80 una estrella televisiva con las series Ladrón sin destino y Hart to Hart. Estuvo casado dos veces con la actriz Natalie Wood.

En 1943 Gandhi iniciaba una huelga de hambre. Comenzaba una huelga de hambre desde su confinamiento en el palacio de Aga Khan de Pune. Las relaciones entre el gobierno colonial británico y el movimiento nacional indio se habían tensado extraordinariamente tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya que la toma de decisiones bélicas por parte del virrey sin consultar a los partidos políticos fue respondida con la reclamación inmediata de la salida de los británicos de la India. Gandhi y otros miembros del Congreso Nacional Indio fueron arrestados el 9 de agosto de 1942 y encarcelados en dicho palacio. Su confinamiento duraría hasta mayo de 1944 y durante el mismo fallecería su esposa Kasturbai, que también había sido recluida.

En 1950 nacía Mark Spitz. Es un exnadador estadounidense que consiguió siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Rompió la marca mundial en cada uno de sus triunfos y fue el primer atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir dicha hazaña en una sola edición.

En 1952 moría Macedonio Fernández. Fue un escritor, abogado y filósofo argentino.​Célebre por su novela experimental Museo de la Novela de la Eterna, publicada póstumamente en 1967, ​​ ejerció gran influencia sobre la literatura argentina posterior, especialmente en Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ricardo Piglia.​

En 1958 nacía Ricardo Gareca. Exfutbolista y entrenador argentino que se desempeñó como delantero. Es el entrenador de la selección peruana, con la que llegó a cuatro instancias finales desde 2015: Medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021. Fue formado en Boca Juniors, debutando en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció allí hasta 1984. Tras un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali, consiguiendo dos campeonatos en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha, y finalizó su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.

En 2004 moría Ginamaría Hidalgo. Virginia Rosaura Hidalgo, conocida como Ginamaría Hidalgo, fue una cantante argentina. Partió de Argentina a Nueva York con una beca de estudios para la Escuela Juilliard donde la escuchó cantar el maestro Andrés Segovia, quien se convirtió en su mentor. Más tarde, logró la beca de estudios de canto en Santiago de Compostela, España, otorgada por el gobierno español a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Después viajó a Madrid y se puso bajo la tutela de Carlotha Dahamen Chao, maestra de canto con quien Ginamaria obtuvo el conocimiento de una escuela de canto de elevado nivel. Intercalando con su labor de actriz, tuvo la oportunidad de hacer un concierto en Taormina, durante la estación de verano que coincide con el Festival de Cine de esa ciudad. Allí interpretó un recital de música de cámara muy selecto, con diversos estilos recibiendo de la crítica italiana palabras de gran respeto y admiración. En California, participó en My gun is Quick de 1957, la última película dirigida por Victor Saville. En 1952 había participado en Argentina el filme La encrucijada dirigida por Leopoldo Torres Ríos. Optó definitivamente el canto y así llegó a Buenos Aires en donde hizo su debut ante el público argentino en el rol de Violeta en “La Traviata” producción de alto nivel, dirigida por Tito Capobianco, en un ciclo de Canal 9 en donde se llevaron a cabo diversos espectáculos tales como “Tosca” con la participación de Richard Tucker, el famoso tenor norteamericano, la intervención del Ballet Ruso de Montecarlo y Teatro Clásico.