Efemérides del 9 de febrero en Argentina y el mundo

Un 9 de febrero nacía el militar y político, Juan Viamonte. Se creaba la Copa Davis. En 1943 nacía el premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz.

En 1774 nacía Juan José Viamonte. Fue un militar y político argentino. Participó en la lucha contra las Invasiones Inglesas, en el proceso político de la Revolución de Mayo, en la guerra de independencia y en las guerras civiles argentinas. Luchó durante las Invasiones Inglesas al Virreinato del Río de la Plata de 1806 y 1807, en que los británicos fueron derrotados. Durante la Primera Invasión peleó con el grado de teniente, y luego de su participación en la segunda invasión, por su destacada actuación en la defensa del Colegio de San Carlos, fue ascendido a capitán. Participó del cabildo abierto del 22 de mayo de 18103​ que culminó con la Revolución de Mayo que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

En 1847 moría Manuel Corvalán. Fue un militar y político argentino, líder del Partido Federal de la Provincia de Mendoza. Posteriormente fue edecán del gobernador de la Provincia de Buenos Aires y virtual gobernante de toda la Argentina, Juan Manuel de Rosas.

En 1881 moría Fedor Dostoyevski. Escritor ruso, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX.Sus obras más destacadas son Crimen y Castigo, Los hermanos Karamázov y El idiota.

En 1900 Dwight F. Davis funda el torneo mundial anual que lleva su nombre. Fue un tenista y político de los Estados Unidos, mayormente recordado por ser el fundador de la Copa Davis. En 1900, desarrolló la estructura de una competición denominada International Lawn Tennis Challenge, que luego sería nombrada en su honor Copa Davis. Para ella, donó un trofeo para el ganador. Fue miembro del equipo estadounidense que se alzó con los dos primeros trofeos de esta competición, en 1900 y 1902, siendo el capitán de equipo en la primera edición.

En 1909 nacía Carmen Miranda. María do Carmo Miranda da Cunha, más conocida como Carmen Miranda, fue una cantante de samba y actriz luso-brasileña famosa durante los años 1930, 1940 y 1950.​ Destacada en la Época de Oro de Hollywood. Comenzó su carrera como cantante a finales de 1920.

En 1943 nacía Joe Pesci. Actor estadounidense, cuya carrera se ha destacado por la interpretación de criminales mafiosos en los filmes Goodfellas, Casino y El irlandés, entre otros.

En 1943 nacía Joseph Stiglitz. Economista estadounidense, conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama "fundamentalistas de libre mercado") y de algunas de las instituciones internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Considerado generalmente un economista de la Nueva Economía Keynesiana,1​ fue durante el 2008 el economista más citado en el mundo.

En 1945 nacía Mia Farrow. Es una actriz estadounidense. Ha aparecido en más de cuarenta películas y ha ganado numerosos premios, incluyendo el Globo de Oro (y siete nominaciones a tal premio), tres nominaciones a los Premios BAFTA, y ganó el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En 1955 moría Miguel Carlos Victorica. Fue un artista plástico argentino integrante de la Escuela de La Boca. Sus obras se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori en Buenos Aires; en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario; en museos de Santa Fe y Paraná; y en galerías de arte, formando parte del patrimonio de cada entidad y en algunas de ellas exhibidas.

En 1969 el Boeing 747 realizaba su primer vuelo comercial. Es conocido por su gran tamaño (de ahí su apodo, apodado "Jumbo", que en inglés significa "Enorme" o "Colosal"). Fue el mayor avión de pasajeros del mundo durante casi cuatro décadas (hasta el primer vuelo del Airbus A380),​ siendo uno de los modelos de avión más famosos del planeta.​ Realizó su primer vuelo comercial en 1969 y fue el primer avión de fuselaje ancho.

En 1981 moría Bill Haley. Fue un músico estadounidense, uno de los propulsores del rock and roll, que popularizó grandemente este tipo de música a principios de 1950 con su grupo Bill Haley & His Comets teniendo hits con ventas millonarias como "Rock Around the Clock", "See You Later, Alligator", "Shake, Rattle and Roll", "Rocket 88", "Skinny Minnie" y "Razzle Dazzle". Vendió más de 25 millones de discos en el mundo.

En 1986 el cometa Halley retornaba a cercanías de la tierra desde su última aparición en 1910. El cometa Halley, oficialmente denominado 1P/Halley, es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 75 años en promedio; su período orbital puede oscilar entre 74 y 79 años.​ Es uno de los mejor conocidos y más brillantes cometas de "periodo corto" de la nube de Oort. Halley es el único de período corto que es visible a simple vista desde la Tierra, y también el único cometa a simple vista que quizás aparece dos veces en una vida humana, por lo que del mismo existen muchas referencias de sus apariciones, siendo el mejor documentado. Recibió ese nombre por el apellido de quien calculó su órbita: Edmund Halley. La lista de los años de observaciones del cometa es la siguiente, comenzando por el año 239 A.C., primer año en que se sabe que fue observado: 239 a. C., 164 a. C.,4​5​ 86 a. C. 11 a. C., 66, 141, 218, 295, 374, 451, 530, 607, 684, 760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301, 1378, 1456, 1531, 1607, 1682, 1759, 1835, 1910 y 1986. La próxima aparición está prevista para el año 2061. Durante su aparición en 1986, Halley se convirtió en el primer cometa observado con detalle por naves espaciales, proporcionando la primera información de observación sobre la estructura de un núcleo cometario y del mecanismo de formación del coma y la cola. El 9 de febrero de 1986 el cometa Halley hacía su paso por última vez hasta ahora, cumpliendo así el acercamiento máximo en su órbita de poco más de 75 años, ya que anteriormente lo había hecho en 1910. Si bien los especialistas lograron documentar la estructura y composición de un cometa como nunca antes lo habían podido hacer, para el público en general fue una enorme decepción, ya que, en esa oportunidad, la distancia del Halley a la Tierra fue la mayor de los últimos 2.000 años, muy lejos de la registrada el 10 de abril del año 837, cuando se aproximó a tan solo 4,94 millones de kilómetros. En principio el comenta Halley fue una estrella nocturna en febrero de 1986, difícil de observar. Tras unos días despareció del cielo nocturno para reaparecer el 5 de marzo como estrella diurna, y se observó mejor entre el 15 y el 30 de marzo, pero era utilizar prismáticos para visualizarlo.

En 1995 tocaban los Rolling Stones en Buenos Aires. El 9 de febrero de 1995 se cumplía un viejo y postergado anhelo. Tocaban por primera vez en el país. Fueron cinco recitales, 300 mil personas, 20 millones de dólares, y un fenómeno popular irrepetible. Nunca la visita de un grupo extranjero había provocado semejante expectativa. Ni siquiera los mismos Stones en sus tres siguientes regresos al país, en 1998, 2006, y 2016.

En 2012 moría Oscar Núñez. Fue un actor argentino. Era conocido también como El Flaco Núñez. Actuó en Buena vida, Camila, Nueve reinas y Un novio para mi mujer, entre otros filmes. Trabajó también en varias telenovelas, como Alma Pirata, Soy gitano, El Deseo, Contra las cuerdas, y Todos contra Juan.

En 2015 moría Jorge Sassi. Fue un actor argentino. Participó en 30 películas, entre ellas Gente en Buenos Aires, La Madre María, La Mary, Gran Valor en la Facultad de Medicina y Rompecorazones. También participó en varias telenovelas, como Amo y señor (con Arnaldo André), La banda del Golden Rocket, Verano del 98, Sos mi vida y Dulce amor. A principios de los noventa trabajó con Tato Bores en varios programas.

En 2020 la película Parasite ganaba el Óscar. La película surcoreana Parasite (Parásitos), dirigida por Bong Joon-ho, ganaba cuatro premios Óscar y se convertía en la primera de habla no inglesa en ganar el premio principal de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

En 2021 moría Chick Corea. Armando Anthony Corea, fue un prestigioso pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz, ganador de veinte premios Grammy. En los años 1960, participó en el nacimiento del jazz fusión como miembro de la banda de Miles Davis, y se hizo conocido por su trabajo en dicho género durante la década de 1970. Creó el grupo Return to Forever con otros virtuosos hacia finales de 1971. A lo largo de los años 1980 y 1990 prosiguió con sus colaboraciones con músicos como Gary Burton. Junto con Herbie Hancock y Keith Jarrett, Corea es considerado uno de los más influyentes pianistas posteriores a Bill Evans y McCoy Tyner. Compuso varios estándares del jazz: Spain, 500 miles high, Armando's rhumba, La Fiesta y Windows.