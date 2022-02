Falleció en Río Tercero el pastor Pablo Urquiza

Mensajes de pesar se pudieron leer en las redes sociales, luego de conocerse el viernes el fallecimiento del Pastor Pablo Urquiza en Río Tercero. Tenía 87 años y era uno de los principales referentes de los evangélicos en la ciudad. Fue el fundador del Ministerio Cristiano Vida Abundante.

Urquiza se encontraba internado luego de haber sido diagnosticado con Covid-19. Dejó de existir el viernes luego del mediodía.

Muestras de pesar

El director de Cultos de la Municipalidad de Río Tercero, Ezequiel Gaiazzi, en su muro de Facebook, lo recordó especialmente.

"Apóstol Pablo Urquiza, hoy te tocó partir ante la presencia de Dios, se que nos volveremos a ver algún día. Mientras tanto seguiré eternamente agradecido por todo lo que me brindaste, me diste paternidad y confiaste en mí en mi peor momento. Me quedan tus enseñanzas, hermosos momentos q compartimos y tengo la gran felicidad que pude 'honrarte' en vida junto a nuestro intendente Marcos Ferrer. ¡Hasta siempre mi querido y amado “PABLITO”, en mi corazón por SIEMPRE!", escribió Gaiazzi.

Acompañó la publicación con una serie de fotografías, inclusive en una de ellas, cuando el intendente Ferrer, le entregó un reconocimiento por su tarea pastoral en la ciudad.

Cuando fue declarado "Ciudadano Destacado"

El 28 de junio de 2020, había sido declarado "Ciudadano Destacado por el trabajo realizado durante sus años de servicio extendiendo el mensaje del Evangelio".

Se recordaba en la declaración que "durante los años que presidió el Ministerio Cristiano Vida Abundante, lo hizo con la consciencia del rol fundamental que debe ocupar la Iglesia en lo social, llegando y sirviendo a los sectores más vulnerables".

Urquiza por más de 45 años ejerció la tarea pastoral en Río Tercero, siendo, como está señalado, uno de los principales referentes de los evangélicos en Río Tercero.

Desde Vida Abundante

Informó el fallecimiento la Iglesia de la que fue fundador: "Comunicamos que el Apóstol Pablo Urquiza, fundador del Ministerio Cristiano Vida Abundante, ha partido a las moradas eternas, honramos el legado que dejó y abrazamos muy fuerte a toda la familia que en estos años el Señor le permitió edificar".

Y se agregó: "Honramos su memoria y el camino abierto sirviendo a Dios incansablemente, siendo ejemplo a las generaciones y dejando un legado imborrable. ¡Lo sembrado no se perderá!"

El sepelio se realizó a las 17:30 del viernes en el Cementerio Parque Cooperativo.