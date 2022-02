Efemérides del 6 de febrero en Argentina y el mundo

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La práctica está considerada por Naciones Unidas una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a luchar para lograr su eliminación a través de la Resolución 67/146. La subcomisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó el 6 de febrero, en referencia al 6 de febrero de 2003, fecha en la que Stella Obasanjo, primera dama de Nigeria y portavoz de la Campaña contra la Mutilación Genital Femenina, una declaración oficial sobre "Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina" en África durante la conferencia organizada por el Comité Inter-Africano en Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de Mujeres e Infancia (IAC).

En Jamaica se celebra el Día de Bob Marley. Cada 6 de febrero rendimos homenaje a uno de los máximos exponentes de la música Reggae de todos los tiempos: Bob Marley. La fecha de celebración de esta efeméride coincide con el natalicio de este afamado cantante jamaicano, siendo nombrado como Día de Bob Marley.

En 1911 nacía Ronald Reagan. Ronald Wilson Reagan fue un actor y político estadounidense que ejerció como 40.º presidente de los Estados Unidos desde 1981 a 1989 y el 33 gobernador de California desde 1967 a 1975. Es el tercer Presidente de edad más avanzada de Estados Unidos y el último nacido antes de la Primera Guerra Mundial.

En 1916 moría Rubén Darío. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, quizá, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano, y por ello es llamado "príncipe de las letras castellanas". Con apenas 14 años proyectó publicar un primer libro, Poesías y artículos en prosa, que no vería la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria, gozaba de una creatividad y retentiva genial, era invitado con frecuencia a recitar poesía en reuniones sociales y actos públicos. En Managua colaboró con los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Poco después, en agosto de 1882, se embarcaba en el puerto de Corinto, hacia El Salvador. El 24 de junio de 1886 desembarcó en Chile. Encontró trabajo en el diario La Época de la capital, Santiago. Vivió en condiciones muy precarias, y debió soportar continuas humillaciones por parte de la aristocracia. No obstante, llegó a hacer algunas amistades, como el hijo del entonces presidente de la República, el poeta Pedro Balmaceda Toro. Gracias a su apoyo y de otro amigo, Manuel Rodríguez Mendoza, logró publicar su primer libro de poemas, Abrojos. Residió en Valparaíso, en donde participó en varios certámenes literarios. De regreso en la capital, encontró trabajo en el diario El Heraldo. En julio, apareció en Valparaíso, Azul..., el libro clave de la recién iniciada revolución literaria modernista. El libro no tuvo un éxito inmediato, pero fue muy bien acogido por el influyente novelista y crítico literario español Juan Valera, quien publicó en el diario madrileño El Imparcial, en octubre de 1888, dos cartas dirigidas a Darío, en las cuales, aunque le reprochaba sus excesivas influencias francesas (su «galicismo mental», según la expresión utilizada por Valera), reconocía en él a «un prosista y un poeta de talento». Estas cartas de Valera, luego divulgadas en la prensa chilena y de otros países, consagraron para siempre la fama de Darío. Esta fama le permitió ser corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, que era en la época el periódico de mayor difusión de toda Hispanoamérica. Poco después de enviar su primera crónica, emprendió el viaje de regreso a Nicaragua. El 13 de agosto de 1893 llegó a Buenos Aires. Colaboró con varios periódicos, además de La Nación, en el que ya era corresponsal, publicando artículos en La Prensa, La Tribuna y El Tiempo. Entre los personajes que trató se encuentran políticos ilustres, como Bartolomé Mitre, pero también poetas como el mexicano Federico Gamboa, el boliviano Ricardo Jaimes Freyre y los argentinos Rafael Obligado y Leopoldo Lugones. Publicó dos libros cruciales en su obra: Los raros, una colección de artículos sobre los escritores que, por una razón u otra, más le interesaban; y, sobre todo, Prosas profanas y otros poemas, el que supuso la consagración definitiva del modernismo literario en español. Las peticiones de Darío al gobierno nicaragüense para que le concediese un cargo diplomático no fueron atendidas; sin embargo, el poeta vio una posibilidad de viajar a Europa cuando supo que La Nación necesitaba un corresponsal en España. Llegó a ese país con el compromiso de enviar cuatro crónicas mensuales acerca del estado en que se encontraba España tras su derrota frente a Estados Unidos en la Guerra hispano-estadounidense, y la pérdida de sus posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Estas crónicas terminarían recopilándose en un libro, que apareció en 1901, titulado España Contemporánea. Crónicas y retratos literarios. En abril de 1900, Darío visitó por segunda vez París, con el encargo de La Nación de cubrir la Exposición Universal que ese año tuvo lugar en la capital francesa. Sus crónicas sobre este tema serían recogidas en el libro Peregrinaciones. Por entonces conoció en la Ciudad Luz a Amado Nervo, quien sería su amigo. Después de dos breves escalas en Nueva York y en Panamá, el poeta llegó a Nicaragua, donde se le tributó un recibimiento triunfal, y se le colmó de honores. Años después, tras abandonar su puesto al frente de la legación diplomática nicaragüense, se trasladó de nuevo a París, donde se dedicó a preparar nuevos libros, como Canto a la Argentina, encargado por La Nación. En 1912 aceptó la oferta de los empresarios uruguayos Rubén y Alfredo Guido para dirigir las revistas Mundial y Elegancias. En Europa, al estallar la Primera Guerra Mundial, partió hacia América, con la idea de defender el pacifismo para las naciones americanas. Finalmente llegó a la ciudad de su infancia, León, el 7 de enero de 1916, y murió menos de un mes después, el 6 de febrero de ese año.

En 1921 Charles Chaplin estrenaba su película "El pibe". Es una película muda estrenada el 6 de febrero de 1921, del género de comedia dramática y dirigida por Charles Chaplin. En ella, se destacó el pequeño Jackie Coogan como uno de los dos actores principales y como estrella infantil. El nombre en inglés del filme es The Kid (El Chico, El Muchacho, El Chicuelo, o El Pibe, según el país de habla hispana). En el 2011, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

En 1942 se producía el primer vuelo argentino sobre el continente antártico. En el marco de la Campaña Antártica, el Boeing Stearman 76D-1, matricula 1-E-41, perteneciente a la Escuela Naval, se convertía en el primer avión argentino en volar sobre la Antártida, dando lugar a uno de las mayores hazañas en la historia aeronaval del país.

En 1945 nacía Bob Marley. Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, fue un cantante y compositor de Jamaica. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos «I Shot the Sheriff», «No Woman, No Cry», «Jamming», «Redemption Song» y, junto con The Wailers, «Three Little Birds», así como el lanzamiento póstumo «Buffalo Soldier». El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 15 discos de platino en los Estados Unidos​ y más de 28 millones de copias en todo el mundo.

En 1950 nacía Natalie Cole. Natalie Maria Cole fue una cantante estadounidense de jazz, soul y R&B. Hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole, tuvo éxitos a mediados de los años 1970 como artista de R&B con los temas «This Will Be», «Mr. Melody», «Inseparable» y «Our Love».

En 1958 en un accidente de avión moría el plantel del Manchester United. El desastre aéreo de Múnich tuvo lugar en la propia ciudad alemana de Múnich el 6 de febrero de 1958, cuando el Airspeed Ambassador que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways se estrelló en el aeropuerto de Munich-Riem, donde viajaba el equipo de fútbol inglés Manchester United. Murieron 23 personas entre futbolistas, periodistas, cuerpo técnico y personal aéreo. el Manchester United volvía a Inglaterra tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Estrella Roja de Belgrado de Yugoslavia, uno de los dos grandes clubes en aquel momento. El United había empatado, 3-3 (5-4 en total para los ingleses), y se clasificaba para las semifinales donde esperaba el AC Milan.

En 1983 Klaus Barbie («el carnicero de Lyon») era detenido en Bolivia. Se desempeñó como un alto oficial de las SS y de la Gestapo durante el régimen nazi, que estuvo involucrado en numerosos crímenes de guerra contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Francia. Era conocido como «El carnicero de Lyon» porque torturó personalmente a prisioneros franceses de la Gestapo mientras estaba destinado en Lyon. Salvado de la detención por los servicios secretos estadounidenses y las Ratlines, con los que Barbie había colaborado anteriormente, pasó posteriormente a vivir en Bolivia. Al igual que Mengele se escondió en Brasil y Eduard Roschmann lo hizo en Paraguay, él también escogió Sudamérica, dada la falta de infraestructura institucional que permitía cierto margen de maniobra a individuos con tales antecedentes. Finalmente la variable situación política de Bolivia llevó a que en 1983 fuera expulsado a Francia, en donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Fue acusado de la muerte o extradición de 840 personas.

En 1997 se producía la destitución del presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. Fue presidente entre el 10 de agosto de 1996​ y 6 de febrero de 1997, el cual finalizó con su destitución por parte del Congreso del Ecuador (44 votos a favor de 82 posibles) por incapacidad mental para gobernar. Estuvo prófugo de la justicia ecuatoriana por 20 años, exiliado en Panamá, hasta que los juicios en los cuales se le acusaba prescribieron.

En 2018 moría Débora Pérez Volpin. Fue una periodista, presentadora de televisión y política argentina. Fue reconocida como presentadora del canal Todo Noticias desde 1996 y del programa Arriba argentinos desde su inicio en 2005. En 2017 ingresó a la política y fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el frente Evolución de Martín Lousteau. El lunes 5 de febrero de 2018 ingresó al Sanatorio Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro abdominal complejo, según el parte médico de la institución.5​ El 6 de febrero se le realizó una endoscopia digestiva alta y sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.