Efemérides del 4 de febrero en Argentina y el mundo

Día Mundial contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) dispusieron cada 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo es aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Día del Guardavidas. Se conmemora el fallecimiento del socorrista argentino Guillermo Volpe en 1978. Guillermo Volpe murió en la Playa Grande en Mar del Plata, cuando trató de salvarle la vida a un bañista que se encontraba en peligro de ahogarse. Sus colegas empezaron a conmemorar su muerte un año después del suceso. Once años más tarde a dicha conmemoración, se logró acuñar el rótulo de "Día del Profesional del Rescate Acuático" para identificar este día. La celebración busca enaltecer a las personas que ejercen esta profesión, quienes están dispuestas a poner en riesgo sus vidas para salvar a otras personas. Este día se celebra cada 4 de febrero.

En 1783 morían unas 50 mil personas por un terremoto en Calabria (Italia). Fue un intenso movimiento sísmico que golpeó la zona del estrecho de Messina y el sur de Calabria, culminando en cinco fuertes temblores. Fue la mayor catástrofe que azotó el sur de Italia en el siglo XVIII. Además de causar daños inmensos -arrasando las ciudades de Reggio y Messina y causando mareas- el terremoto tuvo efectos duraderos tanto a nivel político (el establecimiento de la cassa sacra y la primera regulación del terremoto en Europa) como en lo económico y social.

En 1789 era elegido George Washington como el primer presidente de los EE.UU. Fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). En los Estados Unidos se le considera el padre de la Patria.​ Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison.

En 1797 un terremoto sacudía a Ecuador. El terremoto del 4 de febrero de 1797, con epicentro en la Antigua Riobamba (8.3), históricamente es el más devastador según los registros de movimientos sísmicos en el país. Según documentos, la cifra de víctimas, fue de más de 12 mil. Un documento del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) aclara que “el terremoto de 1797 es el de mayor intensidad entre los que ocurrió ” en Ecuador. Incluso, otros registros, lo describen como uno de los de mayor impacto en el continente.

En 1902 nacía Charles Lindbergh. Fue un aviador e ingeniero estadounidense. En 1927 fue el primer piloto en cruzar el océano Atlántico, de oeste a este, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas en solitario. Anteriormente una pareja de aviadores británicos (Alcock y Brown) había llegado desde Terranova hasta Irlanda en 1919, pero no hasta el continente europeo. El vuelo enlazó Nueva York y París, a más de 6.000 km de distancia y Lindbergh obtuvo por ello el premio Orteig, de 25 mil dólares de la época. En 1954, ganó el Premio Pulitzer de literatura con su obra Spirit of St. Louis, un relato sobre su famoso vuelo.

En 1923 nacía Tincho Zabala. Fue un actor y humorista uruguayo de televisión, cine, radio y teatro. En los años cuarenta debutó en teatro siendo adolescente con los artistas más presitigiosos de aquella época como Luis Sandrini, Enrique Santos Discépolo, Milagros de la Vega y Eva Franco, actuando en obras como Chifladas y mentirosas, de Enrique Carreras, Así es la vida, de Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas, Los rústicos, de Goldoni, Los mirasoles, de Julio Sánchez Gardel, en los clásicos Sueño de una noche de verano y Las alegres comadres de Windsor, en el Teatro General San Martín durante las temporadas 1964-1965, La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca, como así también en los vodeviles de Georges Feydeau El pavo y Prohibido cazar de noche, o en los musicales Aplausos, Pippin y Hello, Dolly, con Libertad Lamarque. En el Teatro Lassalle, dirigido por Norma Aleandro actuó en La venganza de Don Mendo, El día que secuestraron al Papa, con Raúl Rossi y Rosa Rosen y Sucedió en la oscuridad, entre otras.

En 1929 nacía Carlos Alonso. Nacido en Tunuyán, Mendoza, es un pintor, dibujante y grabador argentino, representante de un arte de marcado interés social. Su obra es de carácter expresionista. Su trabajo está influenciado por las vivencias de la dictadura, la pérdida de su hija y la experiencia del exilio, y plantea un lenguaje plástico profundo y, a veces, de difícil comprensión. Alonso pinta especialmente en acrílico, utilizado el secado rápido, lo que le permite añadir mayores gamas cromáticas y transparencias. Esta técnica también le permite aplicar otras técnicas mixtas, como dibujo y collage.

En 1931 nacía María Estela Martínez. Más conocida por su sobrenombre "Isabelita", fue vicepresidenta de la Nación durante el último período presidencial de Juan Domingo Perón, su marido, y que tras su muerte el 1 de julio de 1974, asumió como presidenta. Su período en el cargo (1974-1976) ocupó la mayor y última parte del ciclo histórico denominado "tercer peronismo" (1973-1976). Fue derrocada por el último golpe de Estado cívico-militar en la historia del país el 24 de marzo de 1976, poniendo fin a este período. Su presidencia transcurrió en un contexto político y económico muy complicado, y su gobierno es por lo general retratado de forma negativa, caracterizado por un deterioro persistente de las libertades políticas y civiles. Fue fuertemente influenciada por José López Rega, su ministro de Bienestar Social, que fue considerado un virtual "primer ministro". Firmó el primero de los llamados decretos de aniquilamiento que fueron utilizados por las fuerzas militares, policiales y parapoliciales para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas consideradas "subversivas". Bajo su mandato se produjo el "Rodrigazo", por un macro ajuste de las variables económicas que significó un serio deterioro de las condiciones de vida de la población y produjo una fuerte reacción de los sindicatos y una grave crisis política que llevó a la renuncia de López Rega. Anunció el adelanto de las elecciones presidenciales a octubre de 1976 pero el 24 de marzo de ese mismo año se produjo el último golpe de Estado. Radicada en España, a comienzos de 2007, a raíz de la reapertura de causas por asesinatos políticos realizados durante su gobierno se solicitó su extradición. La Audiencia Nacional española consideró que los delitos cometidos durante su mandato no podían ser considerados de lesa humanidad y que por ello habían prescrito.

En 1945 se producía la Conferencia de Yalta. Fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como presidentes de Gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos​ y que tuvo lugar en el antiguo palacio imperial de Livadia, en Yalta (Crimea). Suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría.

En 1976 un terremoto en Guatemala causaba miles de muertos. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud de 7.5 grados que sacudió a ese país el miércoles 4 de febrero de 1976. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros, cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noreste de la capital. En solo 39 segundos un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México.​ También se registró un gran número de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,8, 5,7 y 5,2 grados. Los efectos del terremoto fueron devastadores: aproximadamente 23 mil personas fallecieron, setenta y seis mil resultaron heridos y hubo más de un millón de damnificados.

En 1983 moría Karen Carpenter. Karen Anne Carpenter fue una cantante y baterista estadounidense conocida por su participación en el dúo The Carpenters, conformado por ella y su hermano, Richard Carpenter. Fue elogiada por sus vocales de contralto y su habilidad para tocar la batería donde recibió comentarios favorables de otros músicos y críticos. Había nacido en New Haven, Connecticut y se mudó a Downey, California en 1963 con su familia. Comenzó a estudiar batería en la secundaria y se unió al coro de Long Beach State después de su graduación. Después de varios años de giras y de grabación, los Carpenters fueron firmados por A&M Records en 1969, logrando un éxito comercial y buenas críticas a través de los años 70. Al inicio, Karen Carpenter fue la baterista de la banda, pero gradualmente tomó el papel de vocalista reduciendo su papel como baterista solo en un puñado de presentaciones en vivo o en grabaciones en álbumes. Mientras los Carpenters hicieron una pausa a fines de los años 70, grabó un álbum en solitario, que sería liberado años después de su muerte.

En 1995 moría Abel Santa Cruz. Fue un conocido guionista, productor, argumentista, autor y dialoguista argentino. Fue uno de los guionistas más importantes de la radio, la televisión y el cine. Inició su carrera recitando poemas propios en Radio La Nación contando con 14 años de edad en programas como La hora de la asueroterapia, conducido por el doctor Fernando Asuero.

En 2004 nacía la red social Facebook. Fue fundado por Mark Zuckerberg, junto con sus compañeros de cuarto y estudiantes de Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, originalmente como TheFacebook.com (el actual Facebook) el 4 de febrero de 2004. Estaba sólo disponible para quienes tuvieran una dirección de correo electrónico de Harvard. Al mes de iniciada, un 50 por ciento de los estudiantes ya estaba inscripto. Luego se sumaron otras universidades. A finales de 2004 ya contaba con un millón de usuarios de casi todas las universidades de Estados Unidos y Canadá. En 2005, en crecimiento, ya no era "The Facebook", pasando a llamarse directamente "Facebook", permitiendo, además, etiquetar a las personas. Ya se sumaban estudiantes de universidades y secundarios de otros países. Al final de ese año contaba con unos seis millones de usuarios activos. En 2006 la plataforma se hacía global. En 2009, agregaba el botón "Me gusta". En ese año pasaba a contar con 350 millones de usuarios registrados y 132 millones de usuarios únicos mensuales. En 2007 era valuada en 37 mil millones de euros, convirtiéndose en la tercera web más grande de los Estados Unidos, luego de Amazon y Google. Se considera una de las cinco grandes empresas de tecnología junto con Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet. En octubre de 2021, se informó a través de la prensa, que la empresa matriz de Facebook (hasta ese entonces llamada Facebook, Inc.) planeaba cambiar su nombre para "reflejar su enfoque en la construcción del metaverso"; siendo rebautizado como Meta más tarde ese mes el 28 de octubre. La palabra "meta" proviene del idioma griego y significa "más allá", lo que indica el motivo futurista.