Ferrer abrió las sesiones del Concejo en Río Tercero (Video)

Con el discurso del intendente Marcos Ferrer quedó inaugurado el martes un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Río Tercero. El cuerpo deliberativo es presidido por Enrique Yantorno.

El jefe comunal, antes de referirse a los temas locales, hizo mención a la movilización en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuestionó que se realice dicha expresión de protesta a los actuales miembros del máximo tribunal: "Me preocupa como hombre de las instituciones y creo que debe preocuparnos a todos".

Temas locales

Pandemia y vacunación

Ferrer, aludiendo a lo local, indicó que al inicio del año pasado, se pensaba que comenzaba a superarse la pandemia, y "la verdad que no, volvimos a sufrir la segunda y la tercera ola, que la verdad que nos complicaron bastante, no tanto el tránsito de la gestión, pero sí a los ciudadanos en general", dijo el intendente.

Recordó que se llegó a tener más del 90 por ciento de las camas de internación ocupadas en la ciudad. "Hubo muchas personas fallecidas, y hago un paréntesis para todas esas familias de Río Tercero que han sufrido una pérdida, para enviarles mis condolencias en nombre de toda la ciudad", indicó el jefe comunal.

Manifestó que en medio de la pandemia, y más allá de lo que en salud se estaba realizando "tuvimos que hacernos cargo del proceso de vacunación (...) Debo decir que ha sido uno de los éxitos más grandes que ha tenido Río Tercero (...) Fue el programa de vacunación más grande en la historia" de la comunidad, señaló.

Dijo que existió "un reconocimiento de toda la comunidad". Destacó a quienes trabajaron en los centros de testeos y en el vacunatorio. "Le han salvado la vida a mucha gente y se merecen el reconocimiento por el logro, que no es de una gestión de gobierno sino de una ciudad, el superar una instancia cuando la vacuna era la única esperanza que teníamos para resolver esta pandemia", indicó. Y graficó que hay personas que "pasaron más horas dentro del vacunatorio que en su propia casa, dejando a sus hijos para vacunar a los hijos de otros".

Diferentes áreas

Sobre la Salud Pública en la ciudad, señaló que se está ejecutando la obra del Centro Pediátrico en el Salón de barrio Acuña. Manifestó que la atención pediátrica era una demanda que existía en la ciudad. "Y fundamentalmente es la guardia pediátrica de los fines de semana", destacó Ferrer.

Recordó que se inició la construcción de una nueva sala asistencial en barrio Magnasco. "Junto al Gobierno de la Nación y por una gestión que hicimos ante quien estaba en ese momento (como secretario de Obras Públicas), Martín Gill, logramos los fondos o parte de los fondos para la ejecución de esta obra", recordó el intendente.

En otra parte de su discurso, indicó que se ejecutó una obra de infraestructura para la Cultura como el Museo Enrique Gandolfo. "La ciudad de Río Tercero se lo merecía, pero además es un espacio cultural para todos, que se puso en marcha y que genera la posibilidad de que muchos artistas puedan utilizarlo", señaló Ferrer.

Destacó, en tanto, que "en función de establecer políticas públicas inclusivas y ancladas en el territorio", se ha creado la Orquesta de Niñas y Niños Municipal, que "es de libre acceso" para quienes deseen integrarla.

Ferrer recordó que en el área de Deportes se organizaron diferentes actividades. "Como la primera maratón nocturna de la ciudad", recordó el intendente. Recordó las escuelistas de fútbol barriales, el programa "Nos Vemos en la Plaza", la Liga de Fútbol Femenino, entre otros.

Indicó Ferrer que se radicaron siete nuevas empresas en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci, además de ampliaciones en dos firmas ya instaladas.

Recordó los proyectos que se llevaron adelante desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por otra parte, aludió el jefe comunal a las finanzas municipales. En ese sentido, expresó que el municipio canceló sus deudas. A la Cooperativa, dijo, se la abonaron 45 millones de pesos. Destacó que la comuna tiene superávit.

Se refirió al programa y alcance del programa “Educar” que brindó acompañamiento a estudiantes en sus trayectorias pedagógicas.

Ferrer destacó que se realizó desde la Dirección de Culto una importante actividad. "Firmamos un convenio con el Gobierno Nacional y Río Tercero es la primera ciudad en tener la mesa de enlace en donde los cultos pueden realizar los trámites que antes debían realizarse en Buenos Aires", explicó.

En lo referente a Seguridad, dijo que se inaugurará en breve un nuevo centro de monitoreo, además de estar desarrollándose semáforos inteligentes.

Anunció en tanto que se adquirieron dos ambulancias para que estén a disposición de la comunidad. Manifestó que ambos vehículos se están preparando, que será un servicio gratuito que se manejará junto a bomberos.

Repasó en tanto, las obras que se ejecutaron, como por ejemplo la pavimentación y repavimentación de calles. Destacó de las mismas, la calle Juan Álvarez en barrio Parque Monte Grande y Riobamba en Monte Grande.

Aludió también a la Comunicación e Innovación. En ese sentido, destacó, por ejemplo, que en la jornada se puso en marcha la aplicación" Ciudapp”. A través de la misma, los vecinos podrán efectuar reclamos, además de poder observarse las obras que lleva adelante el municipio; o las declaraciones juradas de los funcionarios.

Fiesta de la Capital Nacional del Deportista

En tanto, recordó la promesa durante la pandemia para los adolescentes que no podían concurrir a eventos, se que "íbamos a hacer una fiesta superada esta instancia". "Y la vamos a hacer, una fiesta para los jóvenes. Junto a la Secretaría de Deportes vamos a organizar nuevamente la Fiesta de la Capital Nacional del Deportista, para reencontrarnos, para volver a festejar y celebrar, porque es parte de la vida", anunció el jefe comunal.

Indicó que "junto a los jóvenes" se decidirá quién estará actuando. En la primera y única edición de la fiesta que se realizó en la ciudad, por ejemplo, estuvieron en el escenario Las Pastillas del Abuelo. La intención -señaló- es que los más jóvenes tengan un espacio de reencuentro. "Hay que pensar que hay chicos de sexto año que prácticamente no cursaron, no pudieron ir de viaje de estudios, no tuvieron fiesta de egresados", señaló.

El video completo de la sesión del Concejo Deliberante y el discurso del intendente Marcos Ferrer