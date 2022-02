Efemérides del 1 de febrero en Argentina y el mundo

Día del Trabajador Vitivinícola. El 1 de febrero se festeja al Trabajador Vitivinícola. Esta fecha fue instaurada en 1991 para homenajear a todos los obreros y empleados que se desempeñan en la industria de la producción de vinos.

En 1820 se producía la Batalla de Cepeda. Ocurrió durante las guerras civiles argentinas y fue la primera de las dos llevadas a cabo en la cañada bonaerense del arroyo Cepeda (afluente del Arroyo del Medio que divide las provincias de Buenos Aires y Santa Fe), a unos 5 km al este del pueblo de Mariano Benítez (norte de la provincia de Buenos Aires). La batalla enfrentó a unitarios y federales. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondeau, fue derrotado por la unión de las fuerzas de los caudillos de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, ambos federales y lugartenientes del general José Artigas, de la Banda Oriental, y apoyados por el chileno José Miguel Carrera. Fue un enfrentamiento muy breve, que justificó que se la conociera como la «batalla de los Diez Minutos». Los federales resultaron victoriosos, causando la disolución de las autoridades nacionales: el Directorio y el Congreso Nacional. Se inició así el período denominado la Anarquía del Año XX en donde surgieron las autonomías provinciales. El país quedó desde entonces integrado por trece provincias autónomas. La causa de la batalla de Cepeda fue el descontento de las provincias del interior con Buenos Aires, que había gobernado a las Provincias Unidas del Río de la Plata surgidas a partir de la Revolución de Mayo, sin tener en cuenta la voluntad de las mismas. La principal exigencia de los líderes federales era que cada provincia se gobernara a sí misma, y que unidas formaran una federación. Las insurrecciones contra el gobierno del Directorio habían comenzado en 1814, capitaneadas por el caudillo oriental José Artigas. Había logrado extender la rebelión a varias provincias; formó una Liga Federal, que nunca llegó a entenderse con el gobierno central. Estos levantamientos interfirieron negativamente en los planes del Directorio en la guerra de independencia de la Argentina contra los realistas al restar importantes fuerzas tanto al Ejército Auxiliar del Perú, como al Ejército de los Andes.

En 1901 nacía Clark Gable. Fue un actor estadounidense. Ganador de un Óscar al mejor actor principal, es considerado uno de los mejores actores del cine clásico.

En 1924 reaparecía la revista literaria argentina "Martín Fierro". Se publicó entre febrero de 1924 y 1927. Fue fundada por su director Evar Méndez y por José B. Cairola, Leónidas Campbell, H. Carambat, Luis L. Franco, Oliverio Girondo, Ernesto Palacio, Pablo Rojas Paz y Gastón O. Talamón. Llegó a tirar unos 20 mil ejemplares.

En 1930 nacía María Elena Walsh. Fue una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada como "mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias". Famosa por sus obras infantiles, entre las que se destacan el personaje/canción Manuelita la tortuga y los libros Tutú Marambá, El reino del revés, Dailan Kifki y El Monoliso, es también autora de varias canciones populares para adultos, entre ellas Como la cigarra, Serenata para la tierra de uno y El valle y el volcán. Otras canciones de su autoría que integran el cancionero popular argentino son La vaca estudiosa, Canción de Titina, El reino del revés, La pájara Pinta, La canción de la vacuna (conocida como El brujito de Gulubú), La reina Batata, El twist del mono Liso, Canción para tomar el té, En el país de Nomeacuerdo, La familia Polillal, Los ejecutivos, Zamba para Pepe, Canción de cuna para un gobernante, Oración a la justicia, Canción de caminantes, entre otras. Entre sus álbumes destacados se encuentran Canciones para mirar (1963) y Juguemos en el mundo (1968). Saltó a la escena pública con la publicación, con apenas 17 años, del libro de poesía Otoño imperdonable. Hacia 1948 formó parte del movimiento literario de La Plata, que se reúne en torno al sello editorial Ediciones del Bosque, creado por Raúl Amaral. Esta editorial publicó algunas de sus obras poéticas. Entre 1951 y 1963 formó el dúo Leda y María junto a Leda Valladares y entre 1985-1989 fue designada por el presidente Raúl Alfonsín para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Durante toda su carrera publicó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. Entre los artistas que difundieron el cancionero de María Elena Walsh se destacan el Cuarteto Zupay, Luis Aguilé, Mercedes Sosa, Jairo, Rosa León y Joan Manuel Serrat. Ya retirada de la música, continuó escribiendo artículos periodísticos, algunos guiones para televisión y las novelas de corte autobiográfico Novios de antaño y Fantasmas en el parque. Ya retirada de la música, continuó escribiendo artículos periodísticos, algunos guiones para televisión y las novelas de corte autobiográfico Novios de antaño y Fantasmas en el parque. Varias de sus canciones se volvieron símbolo de la lucha por la democracia, como Como la cigarra, Canción de cuna para un gobernante, Oración a la Justicia, Canción de caminantes, Balada de Cómodus Viscach, Postal de guerra o su versión de We shall overcome (Venceremos).

En 1931 en Argentina era fusilado el militante anarquista italiano Severino Di Giovanni. Fue un periodista, obrero y poeta​ anarquista italiano, emigrado a la Argentina, en donde se convirtió en la más conocida de las figuras anarquistas individualistas de su tiempo por su campaña en apoyo de Sacco y Vanzetti y su lucha contra el fascismo. Di Giovanni no se quedó en la teoría y los panfletos y no fueron sus escritos los que lo volvieron famoso sino su accionar violento. Él creía que era necesaria la "revolución violenta" como se puede comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su celda pocas horas antes de ser ejecutado: "(...) No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegi la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir , es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente".

En 1931 nacía Borís Yeltsin. Fue un político ruso, que ejerció el cargo de presidente de la Federación de Rusia entre 1991 y 1999.​ El 12 de julio de 1990, durante la celebración del XXVIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Borís Yeltsin anuncia su baja en el Partido Comunista de la Unión Soviética.​

En 1965 nacía la princesa Stefanía de Mónaco. Nacida en Montecarlo, 1 de febrero de 1965, es princesa de Mónaco, ​ hija menor de los príncipes Raniero III y Grace de Mónaco. Ha trabajado temporalmente como cantante, diseñadora de trajes de baño, modelo y artista.

En 1969 nacía Gabriel Batistuta. Es un exfutbolista argentino. Conocido como "El Bati", "Batigol", ocupó la posición de delantero. Es conocido por su carrera en Europa y la selección de fútbol de Argentina. Fue considerado como uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 1990 y principios del siglo XXI. En 1995 la revista Guerin Sportivo lo eligió como el mejor jugador del mundo,​ en 1998 ocupó el segundo lugar en el Premio RSS al mejor futbolista del año, y en 1999 fue tercero en la votación del Jugador Mundial de la FIFA.

En 1974 morían 200 personas en Sao Paulo (Brasil) por el incendio de un rascacielos. El incendio del Edificio Joelma fue un siniestro ocurrido la mañana del viernes 1 de febrero de 1974, en un edificio de oficinas de la Avenida 9 de julio, en la ciudad brasileña de São Paulo, Brasil. El hecho produjo la muerte de 188 personas y dejó a 280 heridos.​ Es el peor incendio ocurrido en aquella ciudad, y una de las tragedias más mortíferas del país.

En 1978 moría Jorge Cafrune. Conocido como el "Turco", nació en Jujuy. Cantante folclórico, investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Luego de cursar sus estudios se trasladó con su familia a Salta. Allí conoció a Luis Alberto Valdez, José Eduardo Sauad, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo: Las Voces del Huayra. Junto a Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón, forman un nuevo grupo, "Los Cantores del Alba". Decidía continuar como solista. Debutaba en 1960 en Salta y emprendía una larga gira que lo llevaría por Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Ante una tibia recepción en la capital argentina, decidía continuar por Uruguay y Brasil. En 1962 llegaría al Festival de Cosquín. Fuera de cartel, sería consagrado por elección del público como primera revelación. Llegaría su primer disco solista con presentaciones en radio, televisión y teatros, además de largas giras en las que prefería los pueblos pequeños. Conocería y promovería a un joven José Larralde. Seguiría presentándose cada año en Cosquín. En 1965, sin conocimiento de la organización, presentaría a una cantante tucumana llamada Mercedes Sosa. En 1967 iniciaba la gira "De a caballo por mi Patria", en homenaje al Chacho Peñaloza. Entre 1972 y 1974, formaba un dúo con el niño Marito. Con él grababa discos, realizando, además, giras por el país, España y Francia. Al finalizar, sería convocado para integrar comitivas artísticas argentinas que visitaron los Estados Unidos y España. Tendría mucho éxito en el segundo país, radicándose allí por varios años. Su retorno se daría en 1977, por el fallecimiento de su padre. Había usurpado el poder, la dictadura cívico-militar. Reconocido por su afinidad al peronismo, se quedó en el país. Su muerte se produjo poco después de Cosquín 1978. Allí incluyó en su repertorio una canción prohibida por la dictadura . Anunció una travesía a caballo al lugar del nacimiento de José de San Martín llevando un cofre con tierra de Boulogne Sur Mer, en donde murió el Libertador. En el libro Jorge Cafrune-memoria de un hombre libre, se indica que expresó: “Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín (...)" Fue atropellado por una camioneta cerca de Benavídez, Buenos Aires. En Militancia de la canción. Política en el canto folclórico de la Argentina 1944-1975, Carlos Molinero indica que un Cafrune agonizante expresó: “Es mejor que me maten…no aguanto más…Te encargo mis hijos, que no les pase nada”. La investigación recuerda que cometió la osadía de entonar una canción prohibida alegando que “aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”. Teresa Celia Meschiati que aparece en el Nunca Más, detenida en el centro clandestino La Perla, dijo que “Los militares allí presentes coincidieron en que había que matarlo para prevenir a los otros”. La causa fue cerrada como "muerte por accidente".

En 2002 la Corte Suprema de Argentina declaraba la inconstitucionalidad del corralito financiero. Un 1° de febrero el Máximo Tribunal fallaba ante la demanda de un ahorrista. Seis votos a favor y tres abstenciones determinaban que las restricciones bancarias violaban la Constitución.

En 2003 el transbordador de la NASA ‘Columbia’ se desintegraba al ingresar a la tierra. Se produjo el sábado 1 de febrero de 2003 a las 13:59 UTC, cuando la nave se desintegró sobre los estados de Texas y Luisiana en su reingreso a la atmósfera terrestre, muriendo los siete miembros de la tripulación. Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era la número veintiocho del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda. En la mayoría de los lanzamientos anteriores del transbordador ocurrieron daños menores por desprendimiento de espuma, pero algunos ingenieros sospecharon que el daño al Columbia fue más grave. Los administradores de la NASA limitaron la investigación, con el razonamiento de que la tripulación no podría haber solucionado el problema.