Efemérides del 30 de enero en Argentina y el mundo

Día de la No Violencia y la Paz. Se recuerda el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas.

Día Internacional del Técnico Electrónico. En los años 80 una asociación de técnicos de una localidad colombiana decidió que era necesario tener un Día del Técnico Electrónico y fijaron aleatoriamente como fecha el 30 de Enero. Poco a poco, se fue corriendo la voz, en otras localidades y países, sobre esa particular celebración.

En 1847 la ciudad californiana de Yerba Buena era renombrada como San Francisco. Yerba Buena fue el nombre original del asentamiento que luego se convirtió en San Francisco . Ubicado cerca del extremo nororiental de la Península de San Francisco , entre el Presidio de San Francisco y la Misión de San Francisco de Asís , originalmente fue pensado como un puesto comercial para los barcos que visitaban la Bahía de San Francisco . El asentamiento se dispuso al estilo español alrededor de una plaza que permanece como la actual Portsmouth Square.

En 1931 nacía Gene Hackman. Es un actor y escritor estadounidense ganador de dos premios Óscar, cuatro Globo de Oro, y dos BAFTA. Se inició en el cine en la década de los años 1960 y alcanzó la fama durante los años 1970.

En 1933 se emitía el primer episodio de "El Llanero Solitario". La primera aparición del personaje fue en 1933, en un programa de radio estadounidense, creado por el dueño de la emisora, o bien por Fran Striker,​ quien escribía el programa. Se convirtió en un éxito y dio lugar a una serie de libros (escritos en gran parte por Striker), un programa de televisión igualmente popular que se emitió entre 1949 y 1957, cómics y varias películas.

En 1933 nacía Sergio Renán. Fue un actor, director de cine y teatro argentino. Su nombre era Samuel Kohan. Como director de cine realizó nueve películas, entre las que se destaca La tregua (1974), la primera argentina nominada para el Oscar a Mejor Película en Lengua extranjera.

En 1948 era asesinado el Mahatma Gandhi. Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado. Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma (composición en sánscrito e hindi de mahā: ‘grande’ y ātmā: ‘alma’). Desde 1919 perteneció al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre. Rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la áhimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Mantuvo correspondencia con León Tolstói. Inspiró la marcha de la sal, manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Fue encarcelado en varias oportunidades. No pasó mucho para que se convirtiera en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. En 1942 los británicos enviaron un intermediario para negociar, pero al no encontrarse una solución satisfactoria, los nacionalistas radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa Kasturba fueron puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio del Aga Khan. Ella murió allí en 1944,2​ mientras él realizaba 21 días de ayuno. Su influencia en el desarrollo de las conversaciones que determinaron la independencia de la India fue considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó profundamente. Lograda la independencia, trató de reformar la sociedad india, comenzando por integrar las castas más bajas (los shudras o ‘esclavos’, los parias o ‘intocables’ y los mlechas o ‘bárbaros’), además de desarrollar las zonas rurales. Sobre economía política, pensaba que el capital no debería ser considerado más importante que el trabajo, ni que el trabajo debería ser considerado superior al capital. Juzgaba a ambas ideas peligrosas. Sostenía que debía buscarse un equilibrio sano, siendo que ambas ideas eran consideradas igual de valiosas para el desarrollo material y la justicia. Fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia del país, defendiendo a los musulmanes en el territorio indio. Fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948. Tenía 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges.

En 1951 nacía Phil Collins. Es un cantante, baterista, compositor, productor y actor británico, uno de los artistas de mayor éxito de la música pop y soft rock. Entre 1984 y 1989 Phil Collins ha liderado la lista de éxitos estadounidense Billboard Top 100 como cantante en ocho ocasiones, siete como solista y una con Genesis, banda de la que fue miembro entre 1970 y 1996. Tras la salida de Peter Gabriel en 1975 se convirtió en el cantante solista del grupo, con el que ha tenido alguna colaboración esporádica desde 2007.

En 1972 se producía el denominado “Domingo Sangriento“ en Irlanda del Norte. El domingo 30 de enero de 1972, se producía en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos de las mujeres y en contra del encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al IRA, aprobado en agosto de 1971 por el gobierno de Irlanda del Norte, por el que se encontraban detenidas centenares de personas. A la protesta acudieron más de 15 mil personas. Las tropas británicas abrieron fuego contra la multitud. Trece personas murieron y fueron heridas más de 30, por disparos del Primer Batallón de Paracaidistas del Reino Unido. Una decimocuarta víctima moría meses más tarde. Los paracaidistas alegaron estar siendo objeto de disparos, aunque algunos testigos afirmaron lo contrario.

En 2003 Bélgica reconocía a los matrimonios del mismo sexo. Tras conceder a las parejas de hecho del mismo sexo los beneficios legales en el 2000, Bélgica se convertía en el segundo país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2020 la OMS declaraba la alerta internacional ante la expansión del coronavirus. El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidía en Ginebra declarar la emergencia internacional por el brote del coronavirus de Wuhan, China. Así lo anunciaba el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien justificaba la decisión por la necesidad de una "acción global" que permitiera contener el imparable avance del virus. Ante la propagación del virus, y con el objeto de proteger a aquellos países que "ante la posible llegada del virus no cuentan con los medios para su control", se declaraba dicha emergencia. La decisión llegaba a los 30 días de la primera alerta por la nueva enfermedad lanzada por China el 31 de diciembre de 2019 y después de que el número de afectados por el patógeno se había multiplicado en la última semana hasta más de 9.500 casos confirmados y alcanzar los 213 muertos. De ellos, más de 80 enfermos habían sido diagnosticados en 19 países fuera de China. Finlandia, India, Italia y Filipinas. No se había producido, hasta ese momento, ningún fallecimiento fuera del país asiático. Era la sexta vez que la OMS adoptaba dicha medida tras hacerlo por la gripe A en todo el mundo (en 2009), la polio en Oriente Próximo, el ébola en África Occidental (2014), el zika en América (2016) y en julio de 2020 contra el ébola en la República Democrática del Congo. Contra el SARS, en 2002, la OMS no había adoptado una decisión similar porque los mecanismos para hacerlo aún no estaban bien definidos. La última versión del Reglamento Sanitario Internacional había sido aprobado en 2005. Según el mismo, la declaración de la emergencia debe hacerse cuando un evento "constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad" y este "podría exigir una respuesta internacional coordinada".