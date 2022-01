Efemérides del 29 de enero en Argentina y el mundo

Un 29 de enero, nacía Jaime Dávalos y Roberto Goyeneche. También en la misma fecha, se estrenaba el drama de Shakespeare, Romeo y Julieta. En 1997 fallecía Oslvado Soriano.

En 1595 se estrenaba Romeo y Julieta. Es una tragedia de William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes. Esta relación entre sus protagonistas los ha convertido en el arquetipo de los llamados star-crossed lovers. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias.

En 1886 se patentaba el primer automóvil con tracción por gasolina. Recién se iniciaba el año 1886 y el ingeniero alemán Karl Benz ya había creado el motor a combustión interna que operaba con diésel. Tras esto, Benz patentó un 29 de enero, bajo el número 37435, el primer auto con motor a gasolina.

En 1921 nacía Jaime Dávalos. Fue un poeta y músico argentino, nacido en la ciudad de Salta. Recorrió íntegramente el país, en contacto íntimo con la tierra y sus hombres, en los caminos, en las ciudades y aldeas ese rico venero que habría de transformar en poema, canto o relato. Trabajó también como ceramista y como titiritero.

En 1926 nacía Roberto Goyeneche. Fue un cantante argentino de tango, muy reconocido por su calidad interpretativa y por su particular modo de frasear con rubato. Se le considera uno de los intérpretes más destacados en la historia del género. Apodado "El Polaco" por su cabellera clara, fue un precoz habitué de los cafés y de los cabarés que dieron lugar y refugio a artistas y devotos de la generación de 1940. Antes de iniciar su destacada trayectoria como cantor, trabajó como chofer de colectivos de la línea 19, taxista y mecánico. Fue, además, un apasionado y fiel hincha del Club Atlético Platense. Su primer éxito fue en 1944, cuando tenía 18 años, en un concurso para voces nuevas. Ese mismo año, inició su carrera como cantor en la orquesta de Raúl Kaplún. Formado en la caudalosa corriente gardeliana, alcanzó un estilo personalísimo de dicitore, reconocido por su calidad interpretativa y por su particular registro vocal de barítono. En 1952 fue convocado por Horacio Salgán para reemplazar al cantor Horacio Deval y compartir créditos con Ángel Díaz, quien fue el que lo bautizó como el "Polaco", por ser delgado y tener el pelo rubio, similar a los jóvenes inmigrantes de origen polaco. En 1956, a los treinta años, se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, de quien fue admirador y entrañable amigo. A mediados de la década de 1960, Goyeneche se encontraba ya plenamente consagrado como solista y trabajó conjuntamente con directores de la talla de Armando Pontier, Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingieri y Raúl Garello. En 1969 grabó Balada para un loco y Chiquilín de Bachín de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Con un público renovado y reconocida su calidad interpretativa, Goyeneche participó de las bandas sonoras de las película El exilio de Gardel y Sur. Para esta última, además, fue convocado por Fernando Pino Solanas para trabajar, por única vez en su carrera, como actor. Emprendió giras internacionales como solista y como parte de espectáculos de tango, visitando París, Nueva York y numerosas ciudades de España, entre otros.

En 1944 nacía Susana Giménez. María Susana Giménez Aubert, conocida como Susana Giménez, es una actriz de teatro, cine y televisión, ex modelo, conductora y empresaria argentina. Durante sus 53 años de carrera filmó 34 películas y actuó en 14 obras teatrales.​ En 1987 inició su programa televisivo, Hola, Susana. Más allá de su trayectoria en el teatro y los medios, debió afrontar diferentes causas judiciales. En 1991 fue por la compra de un Mercedes-Benz 500 SEC que había sido ingresado al país a nombre de Cayetano Ruggiero que era minusválido. Sostuvo que había sido engañada por la empresa importadora que utilizaba esa maniobra para vender autos en el país. La cupé fue encontrada por la policía escondida bajo fardos de alfalfa en su estancia en Pilar. "No cometí ningún delito", insistía, sin embargo debió pagar 10 mil dólares de fianza para no ir presa. En 1997 fue procesada por fraude mediante el concurso televisivo Su llamado. En 2009 la revista Caras y Caretas la involucró en un negocio de compra y venta de jugadores, vinculándola al narcotráfico y el lavado de dinero. Finalmente fue sobreseída. En 2020, durante la pandemia, tramitó la residencia en Uruguay con el fin de evitar la cuarentena en Argentina. Se contagió de Covid en Punta del Este, cursando una forma grave de la enfermedad siendo internada en terapia intensiva. Cuando le consultaron si su fortuna era la más grande del espectáculo argentino y uruguayo, respondió "Mirá la AFIP argentina si te escucha... Por suerte yo me hice uruguaya".

En 1959 se estrenaba "La Bella Durmiente". La bella durmiente (Sleeping Beauty, en su título original inglés) es el decimosexto largometraje animado del canon de largometrajes de Disney. Fue producido por Walt Disney Pictures, y se estrenó el 29 de enero de 1959, distribuido por Buena Vista. La película está basada en el cuento de hadas homónimo, de Charles Perrault, Jacob y Wihelm Grimm y Giambattista Basile.

En 1997 moría Osvaldo Soriano. Fue un escritor y periodista argentino. Fue uno de los autores argentinos más vendidos en las décadas de 1980 y 1990. Algunas de sus novelas fueron publicadas en varios países. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine y al teatro. Comenzó su carrera en el diario El Eco de Tandil. se trasladó a Buenos Aires en 1969 para integrarse a la redacción de la revista Primera Plana, a partir de lo cual comenzaría su constante relación con el periodismo. Cuando la revista fue censurada, pasó luego por Semana Gráfica, Panorama y La Opinión. Publicó su primera novela Triste, solitario y final en 1973. En 1974, escribió su segunda novela No habrá más penas ni olvido, publicada años después. Abandonó La Opinión y comenzó a colaborar en el diario Noticias, para recalar luego en El Cronista Comercial. En 1976, debido al golpe de Estado, se trasladó a Bruselas. En 1979, junto a Julio Cortázar y Carlos Gabetta, fundó la publicación mensual Sin censura, dedicada al análisis de la situación de los países latinoamericanos que en esa época se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Comenzó a colaborar con el diario Il Manifesto (Italia), al que seguiría ligado hasta su muerte. También participó en Le Monde (Francia) y El País (España). En 1980 publicó Cuarteles de invierno. En 1983, su novela No habrá más penas ni olvido fue llevada al cine por el director Héctor Olivera. En 1984, terminaba su exilio. Un año antes publicaba Artistas, locos y criminales, una recopilación de sus artículos escritos en La Opinión en la década de 1970. En 1987, formó parte de la redacción original del diario Página/12, hasta su muerte. En 1988 publicaba Rebeldes soñadores y fugitivos, una segunda colección de artículos que recogía notas escritas para la prensa europea durante su exilio. En 1989, nacía su único hijo, Manuel, y publicaba el cuento infantil El Negro de París. Un año después, aparecía su novela Una sombra ya pronto serás, llevada al cine en 1994. Tras publicar la novela El ojo de la patria (1992), aparecía Cuentos de los años felices. Un año después, publicaba su última novela La hora sin sombra. Antes de su fallecimiento alcanzaba a publicar una última selección de artículos, cuentos y semblanzas, Piratas, fantasmas y dinosaurios, en 1996. Fallecía el 29 de enero de 1997 en Buenos Aires.

En 2015 moría Dora Prince. Fue una actriz argentina de cine, teatro y televisión. En 1976 se hizo reconocida a nivel nacional por su participación en la telenovela El amor tiene cara de mujer.