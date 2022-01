El Cispren y Argra recordaron a José Luis Cabezas

Pasadas las 10 del mares, se realizó el acto en memoria de José Luis Cabezas, organizado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) y la Asociación de reporteros gráficos de la República Argentina (ARGRA).

En todo el país se recordó al reportero gráfico asesinado en 25 de enero de 1997, cuando junto a Gabriel Michi -quien se salvó de milagro porque había salido a festejar su cumpleaños-trabajaban en Pinamar.

Una intervención en la calle con las cámaras elevadas al cielo y los puños en alto precedió el acto que se realizó en la vereda del Patio Olmos frente la sede del sindicato de prensa. En primer lugar, el secretario adjunto del Cispren, Javier de Pascuale, megáfono en mano dirigió un breve mensaje para luego dar paso a Sebastián Salguero (Argra) quien leyó el documento conjunto.

“Nuestra mejor venganza será no olvidar, mantener viva la memoria colectiva para que nuestro compañero siga siendo semilla de lucha”, expresó.

“Hace 25 años se cometía el crimen más atroz que se haya cometido en la historia, con motivo de un ataque a la libertad de expresión”, sostuvo De Pascuale. José Luis Cabezas fue asesinado, secuestrado y torturado “no solamente para darle una lección, porque había hecho una foto que un mafioso consideraba prohibida, sino para amedrentar para siempre a los trabajadores de prensa. Para que no se metan con el poder y la mafia”, afirmó, el dirigente del Cispren.

Enfatizó que “gracias a la lucha de los trabajadores de prensa los culpables fueron juzgados y condenados a cadena perpetua”. Pero luego por la aplicación de la ley del dos por uno, vigente en ese momento, quedaron libres “gozando de los derechos del debido proceso en democracia que a José Luis le negaron”.

Agregó que fue la lucha la que “obturó para siempre otro crimen, otra violación, contra la libertad de expresión en Argentina. Un derecho básico, fundante y que forma parte de los tratados internacionales que firmó nuestro país. Hoy gozamos de la libertad de expresión porque nuestros compañeros lucharon hace 25 años.Lucha que debe ser respetada y continuada, para defender el sistema democrático”, sentenció.

Tras cartón el dirigente de Argra, el riotercerense, Sebastián Salguero, leyó el documento titulado:

“ 25 años del asesinato de José Luis Cabezas”

“Hace 25 años, un 25 de enero de 1997, en la Ciudad de Pinamar asesinaban de manera brutal al compañero fotoperiodista José Luis Cabezas.

“Este crimen, enmarcado en una larga cadena de impunidad y de complicidades, constituyó uno de los hitos de lucha más grande para las y los trabajadores de prensa a lo largo y ancho de nuestro país. “No se olviden de Cabezas” fue el lema desde el minuto cero, un lema en reclamo de justicia que perdura hasta hoy.

“José Luis fue víctima del poder, un poder que impera todavía en algunos sectores de la sociedad, una impunidad aberrante que se paga con favores, dinero y silencio. Una foto en la tapa de un medio desencadenó la furia de un personaje poderoso de nuestro país, Alfredo Yabrán, un millonario empresario sospechado de ser miembro de una red de corrupción.

“En los pasillos de las redacciones se sabía que Yabrán no quería que difundieran su imagen, que no se hablara de él. José Luis consiguió la foto, una que lo mostraba relajado, veraneando en la playa con su pareja. No hizo falta más.

“La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales sobre los que se cimenta una sociedad democrática, y a nosotros, las y los periodistas nos asiste un derecho constitucional a ejercer nuestro oficio con absoluta libertad.

“El asesinato de nuestro compañero Cabezas constituye un hito histórico en nuestra memoria colectiva, muchas y muchos de nosotros asistimos a este suceso con mucha rabia y tristeza, algunas y algunos más jóvenes hasta con asombro por las dimensiones de la complicidad tejida en torno a un crimen que tenía dos objetivos: callar para siempre a José Luis y amedrentar al resto de la prensa.

“La figura de José Luis inspira y trasciende generaciones de compañeras y compañeros que defienden a diario el oficio desde las redacciones, desde las aulas universitarias, en los sindicatos y en la calle. Nuestra mejor venganza será no olvidar, mantener viva la memoria colectiva para que nuestro compañero siga siendo semilla de lucha.

La titular de Argra Córdoba, Irma Montiel, sostuvo que “el asesinato de Cabezas fue una bisagra para la libertad de expresión; recordar siempre a José Luis es una manera de decir que no vamos a permitir ningún atropello contra el libre ejercicio de nuestro oficio y que vamos a defender la libertad de expresión por siempre, en tanto pilar de una sociedad libre y democrática”.

El 25 de enero de 1997, en Pinamar, provincia de Buenos Aires, fue asesinado de manera brutal José Luis. El hecho en su momento conmocionó al país y a pesar del juicio y condena a los responsables materiales, su oscura trama no fue develada totalmente.

El mayor ataque a la libertad de expresión

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar. El brutal crimen, lo perpetró por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y con ramificaciones en la policía bonaerense.

Cabezas había logrado fotografiar al poderoso y enigmático empresario Yabrán, propietario de la empresa OCA, durante la cobertura de verano en el balneario de la costa. Trabajaba para la revista Noticias de la Editorial Perfil.

En Villa María

También desde la seccional del CISPREN en Villa María y ARGRA, se homenajeó a Cabezas frente al monolito de barrio Los Olmos en Villa Nueva.

El acto recordatorio fue organizado por la Seccional Villa María del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), conjuntamente con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y la Municipalidad de Villa Nueva; contó con la adhesión de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la CTA Autónoma Villa María.

Durante ´la sencilla ceremonia se leyó el documento elaborado de manera conjunta por la Comisión Directiva Provincial del Cispren en conjunto con Argra Córdoba.

Paso seguido tomaron la palabra Franco Graglia (en representación del intendente municipal de la ciudad de Villa Nueva); Elvio Toscano (APDH); Oscar Mengarelli (ATE-CTA); Sebastián Panero (Municipalidad de Villa María, en representación y trayendo la adhesión del intendente Martín Gill) y de la vecina “Tina” Tulián, en representación de la barriada donde está enclavada la calle y el monolito que recuerda a José Luis.

Por último, los representantes de las distintas organizaciones presentes, colocaron una ofrenda floral a los pies de la placa recordatoria.

Todas las instancias fueron acompañadas por los vecinos y vecinas del lugar.

Y un solo grito al final “NO SE OLVIDEN DE CABEZAS”.

Fuente: Prensa Red y CISPREN