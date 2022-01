Las zonas con alerta por tormentas este martes en Córdoba

El SMN renovó para este martes la alerta por tormentas fuertes para gran parte de Córdoba. Sólo algunas regiones del oeste, no están alcanzados por el aviso.

Una gran parte de la Provincia de Córdoba se encuentra en el área de alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Sólo algunas regiones del oeste provincial no son alcanzados por el aviso del organismo del tiempo.

Ya el lunes, se había emitido una alerta que incluía a departamentos del centro y norte provincial. Ahora también se extendió a los del sur.

Los departamentos alcanzados por la alerta

Sur de la provincia

General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña: la alerta es la noche del martes y madrugada del miércoles.

Para esa región se prevé: El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto: la alerta es para la tarde del martes y madrugada del miércoles.

Para esa región se prevé: El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

Centro oeste, este, noreste y norte de la provincia

Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Capital - Zona baja de Colón - Zona baja de Totoral - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba: la alerta es para la mañana y tarde del martes.

Para la zona de prevé: El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

Zona baja de Calamuchita - Zona baja de Santa María: la alerta es para la tarde del martes.

Para la región se prevé: El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

General San Martín - Marcos Juárez - Unión: la alerta es para la mañana y tarde del martes.

Para la zona de prevé: El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada.

Alerta amarilla

Debe recordarse que el nivel de las alertas del SMN, se clasifica en colores: rojo, naranja y amarillo. El verde implica que no existe alerta.

En el caso de las regiones citadas, es alerta amarillo, de los tres, el menos peligroso, aunque deben adoptarse prevenciones.

El organismo del tiempo, recomienda cuando llega una tormenta: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permaneciendo en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; entre otras.

Regiones sin alerta para el martes

Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Zona serrana alta de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto - Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier - Punilla - Zona serrana de Colón - Zona serrana de Ischilín - Zona serrana de Santa María - Zona serrana de Totoral.

Este informe es sólo una guía y puede estar sujeto a cambios en el Sistema de Alertas Tempranas (Consultar AQUÍ) del Servicio Meteorológico Nacional.