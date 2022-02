Efemérides del 8 de febrero en Argentina y el mundo

En 1785 nacía Martín Miguel de Güemes, uno de los próceres argentinos. En 1959 nacía el expresidente Mauricio Macri. En 2012 moría Luis Alberto Spinetta, considerado uno de los padres del rock argentino.

En 1785 nacía Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Fue un militar y político argentino que cumplió una destacada actuación en la Guerra de Independencia de la Argentina.​ Durante seis años fue gobernador de Salta.​ Con muy escasos recursos libró una constante guerra de guerrilla, conocida como Guerra Gaucha, deteniendo seis invasiones del ejército español, conservando así el resto del actual territorio argentino libre de invasores realistas. A los 14 años se enroló en el Regimiento Fijo de Infantería, cuyo cuartel central estaba en Buenos Aires pero tenía un batallón en Salta a raíz de la rebelión de Túpac Amaru II desde 1781. En 1805 fue enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya que el Virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, temía un ataque inglés. Durante la primera de las Invasiones Inglesas al Virreinato del Río de la Plata, en 1806, Güemes participó en la Reconquista de Buenos Aires, donde protagonizó una curiosa hazaña: al ver que el barco inglés Justine había encallado por una bajante repentina del río, dirigió una carga de caballería y lo abordó. Fue una de las muy pocas veces en que un buque de guerra fue capturado por una partida de caballería. Después del estallido de la Revolución de Mayo de 1810, la Primera Junta surgida en Buenos Aires envió rápido la Primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Güemes, como integrante del Ejército del Norte, fue puesto al mando de un escuadrón gaucho en la Quebrada de Humahuaca (en la actual Jujuy) y en los valles de Tarija y Lípez, impidiendo la comunicación entre los contrarrevolucionarios y los realistas altoperuanos. En la batalla de Suipacha, librada el 7 de noviembre de 1810 y que fue el único triunfo de las armas patriotas durante esta primera expedición, la participación del capitán Güemes fue decisiva. Güemes fue ascendido a teniente coronel y enviado al norte, para incorporarse a las divisiones de caballería del Ejército del Norte. San Martín lo nombró al mando de la vanguardia, reemplazando a Manuel Dorrego, a quien había sido sancionado y desterrado por indisciplina. Güemes se presentó en Salta como el protector de los pobres y el más decidido partidario de la revolución. Pero aun así, no logró nuevos aportes de recursos por parte de los sectores adinerados. Contó con su hermana María Magdalena "Macacha" Güemes como una de sus principales colaboradores. Con sus tropas formadas por gauchos del campo, rechazó el avance del general Joaquín de la Pezuela y posibilitó el inicio de un nuevo avance hacia el Alto Perú, la llamada tercera expedición auxiliadora al Alto Perú. Martín Miguel de Güemes y sus gauchos detuvieron otras seis poderosas invasiones realistas al mando de destacados jefes españoles. Güemes había conversado con San Martín sobre la idea de atacar Perú desde Chile. Para ello era necesario realizar el Cruce de los Andes y como necesidad básica, San Martín precisaba tener las espaldas cubiertas, con fuerzas activas en la frontera norte de Salta, para mantener ocupados a los ejércitos realistas lejos de Lima, la capital del Virreinato del Perú. La persona más indicada para dirigir esas operaciones era Güemes y San Martín lo nombró General en Jefe del Ejército de Observación. El salteño estaba continuamente informado sobre los movimientos de San Martín en la campaña del Pacífico, y cuando este desembarcó en la costa peruana, decidió avanzar hacia el Alto Perú. El cabildo de Salta, formado por las clases altas de la ciudad, cansadas de pagar las contribuciones forzosas que exigía Güemes, aprovechando la ausencia del caudillo, lo acusó de tirano y lo depuso como gobernador. Muchos de sus miembros se habían puesto de acuerdo con el general español Pedro Antonio Olañeta para entregarle la ciudad. Güemes regresó sin prisa, ocupó pacíficamente la ciudad y perdonó a los revolucionarios. El general Olañeta ya estaba en camino a Salta y mandó al coronel José María Valdés, alias «Barbucho», por un camino desierto de la Puna, acompañado por miembros de la familia realista Archondo. La noche del 7 de junio de 1821, Valdés ocupó la ciudad de Salta y, al salir a combatirlo, Martín Miguel de Güemes fue herido por una bala. Siguió a caballo hasta una hacienda a dos leguas de la ciudad. Güemes murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad. En el momento de su muerte, en la Cañada de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta, yacía a la intemperie, en un catre improvisado por el capitán de gauchos Mateo Ríos.

En 1828 nacía Julio Verne. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción.

En 1931 nacía James Dean. Fue un actor estadounidense. Después de realizar papeles menores en programas de televisión y obras de teatro durante comienzos de la década de 1950, se mudó a Los Ángeles, California. Es considerado un icono cultural de desilusión adolescente y de distanciamiento social, tal como se expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa (1955), en la que interpretó el papel de Jim Stark, un problemático adolescente de Los Ángeles. Los otros papeles que definieron su estrellato fueron el del solitario Cal Trask en East of Eden (1954) y el del peón Jett Rink en Gigante (1955). Su duradera fama y popularidad se basan en sus actuaciones en estas tres películas, donde en cada una de ellas encarnó a su protagonista.

En 1941 nacía Nick Nolte. Es un actor, exmodelo y productor estadounidense. En el año 1991 fue nominado al Óscar por su papel en El príncipe de las mareas, película dirigida por Barbra Streisand. Entre sus trabajos posteriores, destacan El cabo del miedo, de Martin Scorsese, The Player de Robert Altman, El aceite de la vida, junto a Susan Sarandon, Jefferson en París, de James Ivory, Affliction, de Paul Schrader (su segunda nominación al Óscar) y La delgada línea roja, de Terrence Malick. En 2008 participó en la comedia Tropic Thunder, donde realiza una breve aparición.

En 1957 nacía Norberto Verea. Es un exarquero de fútbol, periodista deportivo, entrenador y conductor radial argentino. Fue arquero de Chacarita Juniors, Argentino de Quilmes, Deportivo Español, Talleres de Remedios de Escalada e Independiente, club este último del que además es hincha confeso. Su acercamiento a la radio se dio en la década de 1980 como proveedor de discos de Rock & Pop. Allí condujo, entre 1990 y 1995, Heavy Rock & Pop, junto a Alejandro Nagy.

En 1959 nacía Mauricio Macri. Es un político, ingeniero civil, empresario y dirigente deportivo argentino, que ejerció como presidente de la Nación Argentina entre 2015 y 2019, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, y presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007. Desde 2020 se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Graduado de Ingeniería Civil por la Universidad Católica Argentina en 1984 ​ dio sus primeros pasos en el ámbito privado en el holding de su padre Franco Macri, el Grupo Socma, llegando a ser presidente de la automotriz Sevel Argentina, una sociedad conjunta con Fiat y Peugeot. ​ En 1991 permaneció dos semanas secuestrado en el sótano de una casona del barrio de San Cristóbal, hasta el pago del rescate por un total de 6 millones de dólares. En 1995 ganó las elecciones para presidente del Club Atlético Boca Juniors. En 2001 anunció su incursión en la política. En 2005 fundó el partido Propuesta Republicana y fue electo diputado Nacional por la ciudad de Buenos Aires.​ En 2007 fue electo en segunda vuelta como jefe de Gobierno porteño,​ siendo reelegido en 2011.​ En 2015 con una alianza de centroderecha, conformada por el PRO, la UCR​ y la Coalición Cívica, denominada "Cambiemos",​ se impuso en segunda vuelta ante el oficialista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, con el 51,34% de los votos. Asumió el 10 de diciembre de 2015​ bajo el lema de "pobreza cero, combatir al narcotráfico y unir a los argentinos". Para conformar su gabinete, nombró como funcionarios a directivos privados con antecedentes en la gerencia de grandes empresas.​ Su mandato, anunció, se basaría en el "gradualismo",​ con medidas como la continuidad de la política asistencial, el tipo de cambio flotante,​ el alza de la tasa de interés del Banco Central,​ el "sinceramiento" de las tarifas de los servicios públicos mediante la disminución de subsidios y la dolarización de los valores,​ y la reducción del personal de empleados públicos.​ Su política exterior se basó en un acercamiento a los Estados Unidos y la Unión Europea,​ el retiro de la Unasur,​ el ingreso al Grupo de Lima​ y al Prosur, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela​ y mantuvo una política de aislamiento con el mandatario Nicolás Maduro. Entre sus primeras medidas se encuentran la ley del pago a los fondos buitres,​ la unificación del tipo de cambio y la desregulación de la compra de divisas por medio de una devaluación del peso argentino del 40%,​ la quita parcial del impuesto a las retenciones de las exportaciones agropecuarias,​ la derogación de artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema de la Nación mediante decreto en comisión y posteriormente aprobado por el Senado,​ el traspaso de parte de la Policía Federal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la normalización del INDEC, el veto a la ley de Emergencia ocupacional,​ que prohibía despidos por 180 días,​ la aprobación de las leyes de Reparación Histórica,​ Acceso a la Información Pública​ y del Arrepentido y, aunque manifestó estar en contra de la legalización del aborto, consintió el tratamiento en el Congreso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.​ Impulsó la aprobación de una moratoria fiscal para el blanqueo de capitales por un total de 100 mil millones de dólares, cuestionada por la oposición al permitir el ingreso de familiares de funcionarios,​ y la firma del Consenso Fiscal 2017 con las administraciones provinciales,​ que permitió la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria y jubilatoria,​ en medio de disturbios y la represión policial dentro y fuera del recinto.​ Su coalición política se impuso en las elecciones legislativas de 2017. No obstante, la modificación de las metas de inflación,​ la facilidad del ingreso y salida de capitales golondrinas, el aumento de tarifas,​ su imposibilidad de llevar a cabo reformas estructurales,​ la ausencia de diálogo con la oposición,​ un fuerte endeudamiento del Estado en dólares que aumentó la deuda externa en 107.525 millones,​ sumado a factores externos como la sequía​ y la guerra comercial entre Estados Unidos y China,​ y a hechos como el hundimiento del ARA San Juan​ y las muertes de los activistas Santiago Maldonado​ y Rafael Nahuel, provocaron una crisis económica y social​ reflejada en una primera crisis cambiaria entre abril y octubre de 2018, y una segunda​ luego de su derrota en las elecciones primarias presidenciales del 11 de agosto de 2019 ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, fecha que posteriormente consideró como "el día en que terminó mi gobierno económico". En 2018 acordó un préstamo stand by con el Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares. En la última parte de su gobierno, anunció medidas, como la reestructuración del gabinete al reducir los ministerios de 22 a 10, la reinstauración del impuesto a las retenciones a una tasa de cuatro pesos por dólar exportado, la restricción de la compra de divisas a U$D200 dólares mensuales​ y el "reperfilamiento" de la deuda por medio del aplazamiento de los vencimientos, medidas​ que no evitaron su derrota electoral.

En 1966 llegaba a Buenos Aires una expedición argentina que había alcanzado el Polo Sur. Una decena de soldados encabezados por el entonces coronel Jorge Edgard Leal se habían convertido el 10 de Diciembre de 1965 en la primer expedición terrestre organizada por la Argentina en alcanzar el Polo Sur, una misión que permitió recabar distintos datos científicos y demostrar a los ojos del mundo la capacidad del país para alcanzar todos los rincones de su territorio. En enero de 1966 dicha expedición arribaba nuevamente al país.

En 2012 moría Luis Alberto Spinetta. Considerado uno de los padres del rock argentino, “El Flaco” nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires. Fue mentor de legendarias bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, y autor de grandes canciones como “Rezo por vos”; “Muchacha ojos de papel"; “Todas las hojas son del viento” o “Seguir viviendo sin tu amor”. En su recuerdo y reconocimiento, el 23 de enero se conmemora en la Argentina el "Día Nacional del Músico". La fecha fue declarada el 14 de diciembre de 2014 por un decreto de ley sancionado por la Cámara de Senadores. Spinetta pisó fuerte y dejó un legado que trasciende lo artístico. A lo largo de los años y en contextos diferentes puso el cuerpo para acompañar distintas reivindicaciones sociales y defendió como propias demandas de sectores desoídos. Fiel a su estilo y consecuente hasta la médula, su compromiso latió siempre en sus declaraciones y canciones. Dijo presente en las marchas docentes. Con igual compromiso acompañó al Colegio Ecos en la lucha por una mayor seguridad vial, luego del fatídico choque del octubre de 2006 en una ruta de Santa Fe que le costaría la vida a nueve estudiantes y una docente de su comunidad educativa y a los dos ocupantes del vehículo contra el que colisionó el micro. Dijo alguna vez: “me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden”. Pareció esquivar los mandatos del mercado, las modas, o el “qué dirán”. Su política y sus ideas podían traducirse en el contenido de sus letras. “El Flaco” dejó una marca profunda en el mundo del rock nacional. Y por eso, pero no solo por eso, se convirtió en un referente musical de varias generaciones. Su estilo, su calidad y calidez poética dejaron una impronta única. Entre sus seguidores figuran artistas internacionales y locales. Basta navegar por la inmensidad de Internet para encontrar figuras de renombre de la escena musical, de todos los tiempos y de aquí y de más allá, que han declarado a viva voz su admiración por el músico. Y no solamente personalidades del campo artístico. Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012 a los 62 años.