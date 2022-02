Efemérides del 19 de febrero en Argentina y el mundo

Nacía un 19 de febrero Nicolás Copérnico. En 1953 nacía la expresidenta y vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En 2016 moría Umberto Eco.

En 1473 nacía Nicolaus Copernicus. Nicolás Copérnico (en latín, Nicolaus Copernicus), fue un astrónomo polaco-prusiano​ que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la Revolución científica en el Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Copérnico fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre «Copernicus» a uno de los mayores cráteres lunares, ubicado en el Mare Insularum. El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia.

En 1878 Thomas Alva Edison patentaba el fonógrafo. Edison anunciaba la creación del invento con su primera grabación, la de la canción Mary had a little lamb, el 21 de noviembre de 1877. El año siguiente, el 19 de febrero, patentaba el dispositivo. A partir de entonces surgieron varios inventos capaces de reproducir el sonido pero solo el gramófono, patentado en 1887 por Emile Berliner, logró destronar al invento de Edison.

En 1926 subastaban en Nueva York, un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso. Era subastado un ejemplar de esta Biblia en Nueva York, por un valor de 106 mil dólares. Su primera edición es considerada como una obra maestra debido a su cuidada decoración y su formato de 42 líneas por columna.

En 1937 moría Horacio Quiroga. Cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista.​ Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Ha sido comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. En 1899, se fundó la Revista de Salto. Después del suicidio de su padrastro, decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. Estuvo cuatro meses ausente. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado: el mismo joven que había partido de Montevideo en primera clase regresó en tercera, andrajoso, hambriento y con una barba negra a la cual ya nunca más renunciaría. Resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diario de un viaje a París (1900). Abandonó Uruguay para pasar a la Argentina en 1902. En Buenos Aires, el artista alcanzaría la madurez profesional, que llegaría a su punto culminante durante sus estancias en la selva. Además, su cuñado lo inició en la pedagogía y le consiguió trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Designado como profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903, en junio de ese mismo año y ya convertido en un fotógrafo experto, Quiroga quiso acompañar a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones. Al regresar a Buenos Aires abrazó la narración breve. En 1904 publicó el libro de relatos El crimen de otro, fuertemente influido por el estilo de Edgar Allan Poe. Trabajó en varios cuentos, entre ellos de terror rural e historias para niños, pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. A esta época pertenecen la novela breve Los perseguidos (1905) y El almohadón de pluma. En 1906 Quiroga decidió volver a la selva. Aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras, compró una chacra. Tras la muerte de su esposa, quien había ingerido un sublimado empleado en el revelado fotográfico, que le provocó una agonía de ocho días en los que fue atendida por Quiroga, muy afectado, se trasladó con sus hijos a Buenos Aires. Muchos relatos, iban siendo publicados en prestigiosas revistas. La mayoría de ellos fueron recopilados por Quiroga en varios libros, el primero de los cuales fue Cuentos de amor de locura y de muerte (1917). al tiempo que apareció su celebrado Cuentos de la selva,. una colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera. Dedicó este libro a sus hijos. Llegó también su nuevo libro de cuentos, El salvaje (1919). regresó a Misiones. Esta vez nuevamente enamorado, esta vez era de una joven de 17 años, Ana María Palacio. Quiroga intentó convencer a los padres de que la dejasen ir a vivir con él en la selva. La negativa y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela, Pasado amor, publicada en 1929. En 1932 Quiroga radicó por última vez en Misiones, en el que sería su retiro definitivo, con su esposa y su tercera hija. En 1935 comenzó a experimentar molestos síntomas. Su esposa logró convencerle de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. Los problemas familiares de Quiroga continuaron. Su esposa e hija lo abandonaron definitivamente, quedando solo y enfermo en la selva de Misiones. Su ánimo decayó completamente. Viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937 se le detectó un cáncer de próstata. Finalmente se quitaba la vida ese año. Sus restos fueron repatriados a su país natal. Uno de los deseos de Quiroga era que cuando muriera su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera.

En 1952 nacía Daniel Miglioranza. Es un director y actor de cine, teatro y televisión argentino. Estudió cuatro años en la Facultad de Derecho hasta su elección por la carrera de actor. En 1975 Alfredo Alcón lo convocó para actuar en la obra Panorama desde el puente, de Arthur Miller, dirigida por Carlos Gandolfo.​

En 1953 nacía Cristina Fernández de Kirchner. Política y abogada argentina, presidenta de la Nación Argentina entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires en los periodos 1995-2007 y 2017-2019. Desde el 10 de diciembre de 2019 se desempeña como vicepresidenta de la Nación Argentina. Afiliada al Partido Justicialista desde la década de 1970, militó en la Juventud Peronista. Estudió Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata,​ donde conoció a Néstor Kirchner en 1974, quien fue su compañero de militancia y, desde 1975, su esposo. Al año siguiente se mudaron a Río Gallegos, donde fundaron el Estudio Jurídico Kirchner. Mientras ejercían su profesión, fundaron en 1981 el Ateneo Juan Domingo Perón, una de las corrientes peronistas de la provincia. Su primer cargo electivo lo obtuvo en 1989 como diputada provincial de Santa Cruz. En 1995, fue elegida senadora nacional por la misma provincia, mientras Néstor Kirchner era el gobernador. En este período, si bien pertenecía a la bancada oficialista, se opuso a varios proyectos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el presentado durante el litigio del campo de hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento,​ y la Reforma Laboral; además de haber pedido la renuncia del ministro de Defensa Oscar Camilión, involucrado en el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Entre las principales medidas de los gobiernos de Cristina Fernández se destacan la Asignación Universal por Hijo, la reestatización de los fondos jubilatorios, el programa Conectar Igualdad, el aumento en el presupuesto para ciencia e investigación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la reestatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la reforma del Banco Central y la sanción del Código Civil y Comercial, entre otras. Durante su primer Gobierno afrontó una protesta agropecuaria por un esquema de retenciones móviles a la soja, conocido como "la resolución 125". El reclamo fue acompañado por un bloqueo de rutas que se extendió a lo largo de 129 días, además de haber sostenido un prolongado conflicto con el Grupo Clarín. El esquema de retenciones móviles había sido diseñado por quien era su ministro de Economía (luego opositor), el radical Martín Lousteau. Debatido el proyecto en el Congreso, fue rechazado en el Senado con el recordado "mi voto no es positivo" de quien era vicepresidente, el también senador radical, Julio Cobos. En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928 y los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. Además obtuvo una diferencia del 37,3% respecto a la segunda lista, la segunda mayor de la historia argentina.​ Para fines de su mandato en 2015, la revista Forbes la enlistó como una de las "100 mujeres más poderosas del mundo". Durante su segunda presidencia, creció una desconfianza sobre las estadísticas económicas oficiales publicadas por el INDEC sobre la pobreza y otros indicadores económicos y sociales. A partir de la misma, un mercado secundario de consultoras pasaban a publicar información independiente sobre inflación que alcanzaban a triplicar las cifras oficiales. Fueron cuestionadas, en tanto, posturas intransigentes de sus gestiones, mientras que desde su Gobierno se indicaba que existía un ataque permanente de ciertos grandes medios, como Clarín, en connivencia con un sector de la Justicia y de la oposición. Las relaciones exteriores de Argentina durante sus gestiones mostraron una continuidad de la política de su predecesor, el ya fallecido Néstor Kirchner, que fue reforzada por la profundización del Mercosur y la relación con los países asociados, Chile y Bolivia. Mantuvo una relación estrecha con los presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Evo Morales, José Mujica y Rafael Correa. Se avanzó con mecanismos de integración regional con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Durante su mandato la Unasur jugó un papel importante en la crisis política en Bolivia de 2008, la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela de 2010 y en la crisis de Ecuador de 2010. En 2015, sin la posibilidad de ser reelecta por un nuevo periodo, quien fue el candidato oficialista, fue el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ganando en primera vuelta, pero siendo derrotado en el ballotage por Mauricio Macri de la alianza "Cambiemos". Se iniciaron varias causas judiciales en su contra y de funcionarios de su gobierno. La exmandataria, al igual que referentes de su espacio, denunciaron, en tanto, haber sido víctimas de una maniobra de "lawfare", (expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente). En el año 2017 presentaba su nueva coalición, Unidad Ciudadana, siendo elegida senadora nacional por la minoría bajo la misma.​ El 18 de mayo de 2019 anunció su precandidatura a vicepresidenta, acompañando en la fórmula presidencial a Alberto Fernández, su antiguo jefe de Gabinete de Ministros con quien había estado distanciada, para las elecciones primarias del 11 agosto de ese mismo año. En las PASO, ambos fueron consagrados como candidatos por el Frente de Todos. En las elecciones generales del 27 de octubre, la fórmula Fernández-Fernández resultó ganadora con el 48,24% de los votos, con mandato desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023.

En 1955 nacía Jeff Daniels. Es un actor, músico y dramaturgo estadounidense. Obtuvo el premio Emmy en 2014 al mejor actor principal en serie dramática por su papel en The Newsroom​ y en 2018 como mejor actor secundario en la miniserie Godless.​

En 1963 nacía Seal. Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel es un músico, cantante y compositor británico. Entre sus mayores éxitos destaca la canción «Kiss from a Rose», banda sonora de la película Batman Forever, por la cual recibió tres premios Grammy en 1995.

En 1967 nacía Benicio del Toro. Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez, ​ más conocido como Benicio del Toro, es un actor y productor puertorriqueño. Ganó los premios Oscar, Globo de Oro, SAG, BAFTA y el premio al mejor actor en el Festival de Cannes.

En 1986 la URSS comenzaba a ensamblar en órbita geoestacionaria a la estación espacial MIR. Fue la estación espacial originalmente soviética que, después de la disolución de la URSS, pasó a ser rusa. La Mir fue la primera estación espacial de investigación en estar habitada de forma permanente y la culminación del programa espacial soviético.​ Estaba prevista para que estuviera funcionando durante tan solo 5 años pero lo hizo durante 13 años. A través de numerosas colaboraciones internacionales fue accesible a cosmonautas y astronautas. Fue ensamblada en órbita al conectar de forma sucesiva distintos módulos cada uno lanzado de forma separada desde el 19 de febrero de 1986 hasta el año 1996. Estaba situada en una órbita entre los 300 y 400 kilómetros de la superficie terrestre, orbitando completamente la Tierra en menos de dos horas.

En 2008 Fidel Castro renunciaba a la presidencia de Cuba. Lo hacía a través de un discurso publicado en la edición electrónica del diario Granma. "Les comunico que no aspiraré ni aceptaré - repito - no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe", aseguraba Fidel Castro que desde 31 de julio de 2006 había cedido el poder provisional a su hermano Raúl Castro por sus problemas de salud. "Traicionaría por tanto mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Lo explico sin dramatismo", aseguraba el hasta entonces jefe de Estado.

En 2016 moría Umberto Eco. Semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas. Comenzó su obra narrativa en 1966 publicando dos cuentos para niños ilustrados por Eugenio Carmi, La bomba y el General y Los tres cosmonautas. Eco también escribió otros relatos, Los gnomos de Gnù (1992), ilustrado como los anteriores por Carmi; y El misterioso fin del planeta Tierra (2002), para un público adulto. En 1980 se consagró como narrador con la novela El nombre de la rosa, que fue llevada al cine en 1986 por Jean-Jacques Annaud. Cultivó también otros géneros, como el ensayo, donde destacó notablemente con títulos como: Obra abierta (1962), Diario mínimo (1963), Apocalípticos e integrados (1964), La estructura ausente (1968), Il costume di casa (1973), La forma y el contenido (1971), Signo (1973), Tratado de semiótica general (1975), El super-hombre de masas (1976), Desde la periferia al imperio (1977), Lector in fabula (1979), Semiótica y filosofía del lenguaje (1984), Los límites de la interpretación (1990), Seis paseos por los bosques narrativos (1990), La búsqueda de la lengua perfecta (1994), Kant y el ornitorrinco (1997) y Cinco escritos morales (1998). Dentro de su particular visión de los medios de comunicación, reflexionó sobre internet y en concreto sobre Wikipedia, de la que tenía una opinión ambivalente, resultado de la tensión entre la necesidad de integración y el rechazo de los rasgos negativos, descrita aquí en relación con su concepto apocalípticos e integrados: (...) antes los apocalípticos eran los que criticaban y rechazaban. Hoy son los que critican, pero a la vez usan estas cosas, así que es un discurso interno: yo soy muy crítico con Wikipedia, porque contiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas, pero utilizo Wikipedia, porque si no, no podría trabajar. Mientras escribo sobre, por ejemplo, Tirso de Molina y no me acuerdo de cuándo nació, voy a Wikipedia y lo miro, en cambio antes tenía que coger la enciclopedia y tardaba media hora. Antes los apocalípticos no usaban estas cosas: escribían a mano con la pluma de ganso. En lo político, fue un acérrimo crítico de Silvio Berlusconi, lo que puede verse explícitamente en varias de sus crónicas, algunas de ellas publicadas por ejemplo en De la estupidez a la locura.