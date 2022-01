Efemérides del 27 de enero en Argentina y el mundo

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En 2005 la Asamblea General decide que las Naciones Unidas designó el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. En dicha fecha se conmemora la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945.

En 1756 nacía Wolfgang A. Mozart. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo Arzobispado de Salzburgo (anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria), maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los diecisiete años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Réquiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos de música como Nicholas Till, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia, a la oscuridad y la pasión, fundado por una visión de la humanidad "redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto".​ Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda; Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que "la posteridad no verá tal talento otra vez en cien años".

En 1851 nacía Rafael Obligado. Fue un escritor, poeta y académico argentino. Conocido como "el poeta del Paraná" y perteneciente a la generación de 1880, escribió poesía con temática "gauchesca" pero con palabras "cultas", influido por la poesía francesa de fines del siglo XIX. Vivió en la estancia paterna, con un bellísimo castillo en el paraje de la Vuelta de Obligado, un recodo de las Barrancas del río Paraná ubicado exactamente dentro del partido de Ramallo cercano al límite con el partido de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Se casó a los 35 años, en 1886. Tres años más tarde, en 1889, lo nombraron correspondiente de la Academia Española. Su obra más importante, es el "Santos Vega".

En 1851 nacía Miguel Cané. Fue un escritor y político, una de las plumas más representativas de la Generación del 80 de la Literatura argentina. Ocupó el cargo de Intendente de Buenos Aires, como también muchos otros cargos públicos: fue embajador, docente universitario y director-encargado de varias oficinas públicas.

En 1871 comenzaba la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Los tres primeros casos aparecieron en el barrio de San Telmo el 27 de enero de 1871, y no se les dio gran importancia ni mucho menos difusión. El 1º de febrero se confirmó que se trataba de fiebre amarilla, y el 4 del mismo mes se aisló el barrio de San Telmo. El 7 de febrero, Buenos Aires fue declarado puerto infectado. Desde entonces, todo se precipitó una gran tragedia. En el mes de marzo los muertos eran más de 150 diarios, a veces 200, en una ciudad que contaba con 188 mil habitantes, de los cuales la mitad eran inmigrantes. En abril, llegaron a morir más de 500 personas por día. Fallecieron unas 14 mil personas por esa causa, la mayoría inmigrantes italianos, españoles, franceses y de otras partes de Europa. La epidemia de 1871 se cree que habría provenido de Asunción del Paraguay, portada por los soldados argentinos que regresaban de la Guerra de la Triple Alianza;​ ya que previamente se había propagado en la ciudad de Corrientes.​ En su peor momento, la población porteña se redujo a menos de la tercera parte, debido al éxodo de quienes abandonaron la ciudad para intentar escapar del flagelo. La enfermedad es transmitida por un mosquito . Aunque las autoridades -entre quienes se encontraba el presidente Domingo Faustino Sarmiento- se marcchaban de la ciudad y aconsejaban oficialmente hacer lo mismo, el clero secular y regular permaneció en sus puestos, asistiendo en sus domicilios a enfermos y moribundos. Las parroquias recibían a los médicos y a los enfermos, y en ellas funcionaban las Comisiones Populares Parroquiales.

En 1880 Thomas Alva Edison patentaba la lámpara incandescente. Fue el primero en patentar una bombilla incandescente de filamento de carbono, viable fuera de los laboratorios, es decir, comercialmente viable.

En 1901 moría Giuseppe Verdi. Fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Donizetti y Bellini, y la corriente del verismo y Puccini.

En 1908 el presidente Figueroa Alcorta cerraba el Congreso Nacional por decreto. El 27 de enero la fuerza pública ocupaba el palacio legislativo, con orden de prohibir la entrada a todo legislador, con excepción de los que integrasen las mesas directivas de ambas Cámaras, de los secretarios respectivos, de los empleados y del personal de servicio. Se anunció por el ministerio del interior que se prohibirían reuniones de legisladores en cualquier punto del país y se intervendría cualquier provincia cuyo gobernador amparase tal tentativa. Fue establecida discreta vigilancia en las proximidades de los domicilios de senadores y diputados.

En 1945 tropas soviéticas liberaban el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Las tropas del Ejército Rojo llegaron al complejo de campos de concentración más grande del nazismo el 27 de enero de 1945, cuando la mayor parte de sus guardias habían ya escapado. Encontraban a cientos de prisioneros enfermos y desnutridos, 600 cadáveres sin enterrar y la evidencia de una matanza sistemática y sin precedentes. De los seis millones de judíos exterminados por el régimen nazi, más de un millón pasaron por Auschwitz, junto a más de 100 mil gitanos, homosexuales, discapacitados y militantes comunistas y socialistas, que compartieron el mismo destino. Mientras las tropas Aliadas avanzaban a través de Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar prisioneros de los campos de concentración. Muchos de estos prisioneros habían sobrevivido las marchas de la muerte al interior de Alemania. Bajo las órdenes de Heinrich Himmler, que coordinó la matanza sistemática de judíos, gitanos y otras minorías, los guardias destruyeron lo que pudieron de las instalaciones, tomaron su equipos y se dieron a la fuga, forzando a todos los prisioneros que aún podían caminar. Eran unos 60 mil de los cuales 15 mil morirían en el trayecto a marchar bajo sumarísimas condiciones con ellos hacia otros campos en el oeste. Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 habían sido las primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek cerca de Lublin, Polonia. Sorprendidos por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia de exterminio masivo destruyendo el campo. El personal del campo incendió el crematorio grande, pero en la apurada evacuación quedaron intactas las cámaras de gas. En el verano de 1944, los soviéticos habían llegado a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor, y Treblinka. Los alemanes habían desmontado estos campos en 1943, después que la mayoría de los judíos polacos habían sido asesinados. Se calcula que 1,3 millones personas fueron enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, y que al menos 1,1 millones fueron asesinadas allí. El hombre que abrió las puertas de aquel infierno y lo liberó del dominio nazi fue Anatoly Shapiro. Se trataba de un comandante de batallón de 32 años, que puso en libertad a los prisioneros que estaban en dicho campo. En una entrevista al diario New York Daily News, poco antes de morir, en el año 2005, señalaba: "No teníamos la menor idea de la existencia de ese campo". "Entramos en la mañana del 27 de enero de 1945. Vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, lucían terrible, eran puro hueso", recordaba. Shapiro, como comandante del batallón, les dijo a los sobrevivientes que eran el ejército soviético y que quedaban libres del dominio alemán. "Pero ellos no reaccionaron, no podían ni mover la cabeza o decir una palabra", rememoraba. "Si tengo algún mensaje para la siguiente generación sería muy simple: no permitir ni por un segundo que lo que ocurrió durante estos años se repita de nuevo", dejaba como testimonio el exmilitar soviético. Por la liberación de dicho campo, es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En 1967 morían tres astronautas estadounidenses al incendiarse la cápsula de la nave "Apolo". La prueba orbital planeada en órbita baja terrestre del módulo de mando y servicio del Apolo no llegó a cumplir la fecha de lanzamiento prevista para el 21 de febrero de 1967. El 27 de enero de ese año, en la plataforma 34 de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, un incendio en la cabina durante una prueba acabó con la vida de los tres tripulantes: el comandante Virgil I. "Gus" Grissom, el piloto del módulo de mando Edward H. White II y el piloto del módulo lunar Roger B. Chaffee, destruyendo también el módulo de mando (CM).

En 1979 moría Victoria Ocampo. Fue una escritora,​ intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas argentina. Publicó libros como La laguna de los nenúfares (1926), diez tomos de Testimonios y Tagore en las barrancas de San Isidro (1961). En 1924 publicó su primera obra, De Francesca a Beatrice, editada por la Revista de Occidente con la ayuda de José Ortega y Gasset. Participó desde su juventud en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos, lo que la llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres.

En 2010 Steve Jobs presentaba el iPad. Steve Jobs se subía al escenario y presentaba el iPad, un dispositivo llamado a revolucionar la industria. El iPad original se presentó en un evento en el Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco y fue uno de los últimos dispositivos que presentó Jobs, ya que fallecería al año siguiente.

En 2013 en un incendio en una discoteca de Brasil morían más 230 personas. Se conoce como la tragedia de la discoteca Kiss a un incendio ocurrido en aquel club nocturno, situado en el número 1925 en la Rua dos Andradas, en el centro de Santa María, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, a las 2:30 a. m. (hora local). Es la tragedia más grande en la historia de ese estado5​ y dejó un saldo de 239 personas muertas y 124 heridos.​ Es considerado el segundo incendio del país en número de víctimas, solo superado por la Tragedia del Gran Circo de América del Norte, sucedida en 1961 en Niteroi, donde fallecieron 503 personas.