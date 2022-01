Efemérides del 25 de enero en Argentina y el mundo

Día Nacional del Reportero Gráfico. A raíz del asesinato de José Luis Cabezas y el atentado a la libertad de expresión que representó el hecho, en la madrugada del 25 de enero de 1997, en el partido de General Madariaga, la ley 24.876, promulgada el 13 de octubre de ese mismo año, estableció que el 25 de enero sea considerado el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Era fundada en 1554 la ciudad de San Pablo. La villa de San Pablo de Piratininga tuvo sus inicios el 25 de enero de 1554 con la construcción de un colegio entre los ríos Anhangabaú y Tamanduateí por padres jesuitas, entre ellos Manuel da Nóbrega y José de Anchieta. Tal colegio, que funcionaba en un barracón rústico, tenía por finalidad la catequesis de los pueblos indígenas que vivían en la región. São Paulo surge como una misión jesuita, reuniendo en sus primeros territorios habitantes de origen tanto europeo como indígena. Además de ser la ciudad más poblada de Brasil, es también la mayor y más poblada de todo el hemisferio sur, de América Latina, de todo el continente americano en general, y de la lusofonia (mayor ciudad/metrópoli del mundo hablante del idioma portugués).

En 1898 nacía Jacobo Fijman. Fue un poeta argentino. Formó parte de la vanguardia literaria del grupo Martín Fierro, donde se vinculó con Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo.

En 1924 se realizaban las primeras olimpíadas de invierno. Los Juegos Olímpicos de Chamonix 1924, oficialmente conocidos como los I Juegos Olímpicos de Invierno, fueron un evento multideportivo internacional, celebrado en la ciudad de Chamonix, Francia, entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 1924.

En 1925 moría Juan Vucetich. Antropólogo y policía argentino de origen croata desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares. En 1891 hacía las primeras fichas dactilares​ del mundo con las huellas de 23 procesados, y se estableció como Día Mundial de la Dactiloscopía. En 1907​ la Academia de Ciencias de París informaba que el método de identificación de personas desarrollado por Vucetich era el más exacto conocido.

En 1947 moría Al (Alphonse) Capone. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, Al Scarface Capone (traducido al español como Al Cara cortada Capone; apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro, provocadas por navajazos) o simplemente Scarface, fue un gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades.

En 1954 nacía Ricardo Bochini. Exfutbolista argentino, ampliamente considerado como el máximo ídolo en la historia de Independiente. Su puesto era de enganche, pasando a la historia como uno de los representantes más sobresalientes del puesto, y convirtiéndose en un arquetipo del jugador que lleva la camiseta N°10. Más conocido como el burgo de la época, Debutó el 23 de junio de 1972 en Independiente, club donde jugó toda su carrera, uno de los pocos casos entre los jugadores de todo el mundo. En Independiente fue protagonista de la "era dorada" del club, y las competencias conquistadas por esa época lo tuvieron como protagonista. Bochini tuvo una carrera excepcional para un futbolista, ganando una enorme cantidad de títulos tanto nacionales como internacionales: con Independiente ganó 5 Copas Libertadores (1972,1973, 1974, 1975 y 1984), 3 Copas Interamericanas (1973, 1974 y 1976), 2 Copas Intercontinentales (1973 y 1984), 2 campeonatos de Primera División Argentina (1983 y 1989) y 2 campeonatos Nacionales (1977 y 1978). Con la selección argentina de fútbol fue internacional desde 1973 hasta 1986, y ganó el Mundial de México '86. Se retiró en 1991, dejando atrás 19 años como uno de los más grandes símbolos del fútbol a nivel mundial, en una carrera donde jugó 714 partidos, metió 108 goles y si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que realizó más de 200 pases-gol.

En 1971, tras un golpe, se iniciaba la dictadura en Uganda de Idi Amin. Tomó el poder aprovechando que el primer ministro, Milton Obote, había viajado a una cumbre de la Commonwealth en Singapur. Las tropas de Amin cerraron el aeropuerto internacional de Entebbe, la principal arteria de acceso a Uganda, y tomaron Kampala. El 2 de febrero de 1971, una semana después del golpe de Estado, Amin se nombró a sí mismo presidente de Uganda, comandante en jefe de las fuerzas armadas y jefe de los estados mayores del ejército de tierra y del aire. Su gobierno dictatorial le ha llevado a ser denominado como "El carnicero de Uganda", pues es considerado uno de los déspotas más crueles de la Historia. La disidencia interna y el intento de anexionar la región de Kagera de Tanzania en 1978 llevó a la guerra Uganda-Tanzania y la posterior caída de su régimen. Huyó al exilio, primero en Libia y desde 1980 en Arabia Saudita, en donde murió el 16 de agosto de 2003.

En 1990 moría Ava Gardner. Fue una actriz de cine estadounidense nominada a los Premios Óscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y como uno de los mitos del séptimo arte.

En 1997 asesinaban al reportero gráfico argentino José Luis Cabezas. El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias publicaba en tapa la primera imagen del poderoso empresario Alfredo Yabrán. Caminaba junto a su esposa por las playas de Pinamar. Detrás del lente estaba José Luis Cabezas, fotógrafo de 35 años que cubría la temporada de verano en el balneario atlántico para Editorial Perfil. El apellido Yabrán resonaba más que nunca. Su rostro era un verdadero misterio. Incluso había llegado a decir: “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”. Las imágenes que había obtenido Cabezas del empresario fueron las primeras que salieron a la luz de él y sirvieron para que en marzo fuera la tapa de la revista Noticias y el país conociera por fin su rostro. Apenas diez meses después, ocurría el crimen del fotógrafo. Durante la madrugada del 25 de enero de 1997, y luego de salir de una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani, Cabezas era interceptado, secuestrado y asesinado en General Madariaga. Se encontraba realizando la cobertura de la temporada de verano, una vez más, en la ciudad balnearia de la costa atlántica. El 2 de febrero de 2000, en juicio oral y público, eran condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda "Los Horneros": Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como a Gregorio Ríos, jefe de Seguridad de Alfredo Yabrán, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo. El crimen conmocionó al país despertando masivas muestras de repudio. Yabrán, era procesado como instigador del hecho y se suicidaba en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia. El caso Cabezas fue clave en la historia argentina porque puso en tela de juicio la libertad de expresión. En su nombre, por ley, el 25 de enero es el Día del Reportero Gráfico.

En 2004 el vehículo robótico Opportunity (MER-B) aterrizaba en la superficie de Marte. Fue el segundo de los dos vehículos robóticos de la NASA que aterrizaron con éxito en el planeta Marte en 2004.

En 2015 moría Demis Roussos. Artemios Ventouris-Roussos, conocido en el ámbito artístico como Demis Roussos, fue un cantante de ascendencia griega nacido en Egipto. inició una carrera como cantante en solitario al desintegrarse la banda Aphrodite's Child, comenzando con el álbum "On the Greek Side of my Mind", donde se aprecia una acentuada mezcla de rock progresivo con folk de raíz bizantina, y en el que se incluía la canción We Shall Dance (Bailaremos) como primer sencillo. Su carrera alcanzó la cima en la década de 1970.