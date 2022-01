Efemérides del 23 de enero en Argentina y el mundo

Día Nacional del Músico. Cada 23 de enero se celebra en el país el Día Nacional del Músico. La fecha, establecida por la Ley 27.106 en 2015, es en homenaje al nacimiento del gran intérprete y cantautor argentino Luis Alberto Spinetta.

En 1832 nacía Edouard Manet. Fue un pintor y grabador francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.

En 1895 renunciaba Luis Sáenz Peña a la presidencia de la República Argentina. Fue un abogado, juez y décimo segundo presidente de la Argentina. Asumió su mandato de seis años en 1892, pero debió renunciar en 1895, acusado por la falta de legitimidad de su gobierno. Su hijo, Roque, ocuparía la presidencia entre 1910 y 1914.

En 1950 nacía Luis Alberto Spinetta. Considerado uno de los padres del rock argentino, “El Flaco” nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires. Fue mentor de legendarias bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, y autor de grandes canciones como “Rezo por vos”; “Muchacha ojos de papel"; “Todas las hojas son del viento” o “Seguir viviendo sin tu amor”. En su recuerdo y reconocimiento, el 23 de enero se conmemora en la Argentina el "Día Nacional del Músico". La fecha fue declarada el 14 de diciembre de 2014 por un decreto de ley sancionado por la Cámara de Senadores. Spinetta pisó fuerte y dejó un legado que trasciende lo artístico. A lo largo de los años y en contextos diferentes puso el cuerpo para acompañar distintas reivindicaciones sociales y defendió como propias demandas de sectores desoídos. Fiel a su estilo y consecuente hasta la médula, su compromiso latió siempre en sus declaraciones y canciones. Dijo presente en las marchas docentes. Con igual compromiso acompañó al Colegio Ecos en la lucha por una mayor seguridad vial, luego del fatídico choque del octubre de 2006 en una ruta de Santa Fe que le costaría la vida a nueve estudiantes y una docente de su comunidad educativa y a los dos ocupantes del vehículo contra el que colisionó el micro. Dijo alguna vez: “me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden”. Pareció esquivar los mandatos del mercado, las modas, o el “qué dirán”. Su política y sus ideas podían traducirse en el contenido de sus letras. “El Flaco” dejó una marca profunda en el mundo del rock nacional. Y por eso, pero no solo por eso, se convirtió en un referente musical de varias generaciones. Su estilo, su calidad y calidez poética dejaron una impronta única. Entre sus seguidores figuran artistas internacionales y locales. Basta navegar por la inmensidad de Internet para encontrar figuras de renombre de la escena musical, de todos los tiempos y de aquí y de más allá, que han declarado a viva voz su admiración por el músico. Y no solamente personalidades del campo artístico. Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012 a los 62 años. Se cumplieron 50 años del primer disco de Almendra con "Muchacha ojos de papel", "Plegaria para un niño dormido", "Ana no duerme", "Fermín", "Laura va", "Figuración", "Color humano", "A estos hombres tristes" y "Que el viento borró tus manos". Fue el lanzamiento musical para Luis Alberto Spinetta (voz y guitarra), Emilio del Guercio (bajo y voz), Edelmiro Molinari (guitarra y voz) y Rodolfo García (batería). En el '97, “El Flaco” se puso el guardapolvo blanco para respaldar a los maestros que hacían ayuno frente al Congreso durante el gobierno de Carlos S. Menem. En el marco de la histórica huelga docente, el músico declaró: “Hay que ser maestro en serio para vivir todas estas odiseas por la falta de visión de futuro de las autoridades”. Con un cartel colgado al cuello que rezaba “hoy somos todos docentes”. Agregó: “Honestamente yo no soy nadie, pero ahora soy un montón, porque soy todos ustedes y me encanta estar así, como si fuera un grano de arena más en un inmenso material de una solidez muy grande que son los maestros. Y solamente con la intención y con mi corazón de impulsar aún más esta idea que va a beneficiar todos”.

En 1950 el parlamento israelí declaraba a Jerusalén su capital. El parlamento israelí declaraba a Jerusalén como la capital de Israel. Israel trasladaba así la mayoría de sus instituciones gubernamentales a Jerusalén: el parlamento, la Corte Suprema, oficinas gubernamentales, y la oficina del primer ministro.

En 1956 nacía Patricia Sosa. Patricia Elena Sosa es una cantante, compositora y actriz argentina que a mediados de los años setenta fue líder del Nomady Soul. Luego en los años ochenta fue voz líder del grupo La Torre y luego emprendió una carrera como solista.

En 1989 se producía el copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada. El 23 de enero de 1989, un grupo armado del Movimiento Todos por la Patria (MTP) ocupó por asalto el cuartel militar del Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada, en la localidad bonaerense de La Tablada. El presidente Raúl Alfonsín autorizó al Ejército a entrar en acción. A la mañana del día siguiente, el grupo de izquierda se rindió. Los atacantes incluían antiguos cuadros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), encabezados por Enrique Gorriarán Merlo, a cargo del mando táctico de la incursión. En la acción murieron 32 guerrilleros; también hubo cuatro desaparecidos. Entre los militares y policías se registraron 11 bajas y 20 heridos. El 15 de octubre de aquel año la Cámara Federal de San Martín impuso condenas a perpetuidad a los guerrilleros sobrevivientes. Gorriarán fue detenido en México a mediados de 1995, en un operativo irregular de la Side y también fue condenado. Según el MTP el ataque fue para detener un golpe de Estado carapintada. La conclusión de la investigadora Claudia Hilb, es que la cúpula del MTP pretendía provocar una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. El investigador Felipe Celesia coincide en que no había tal intento de golpe carapintada y sostiene que el MTP perseguía hacer la revolución según el modelo sandinista. Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente. La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó -recuerdan las crónicas históricas- por un alto grado de violencia, sin intentos de negociación. Doce años después, luego de una huelga de hambre y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados. En 2003 el presidente Eduardo Duhalde los indultó. En diciembre de 2016, el Poder Judicial reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema lo ordenara el año anterior.​ En abril de 2019 comenzó el primer juicio por solo uno de los cuatro guerrilleros desaparecidos. En el mismo resultó condenado a cadena perpetua el único acusado por el asesinato y desaparición de José Alejandro Díaz,​ el exgeneral Alfredo Arrillaga, quien ya se encontraba cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad en la Base Naval de Mar del Plata cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En 1989 moría Salvador Dalí. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante.2​3​ Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que «succionó» de innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria (también conocida como Los relojes blandos), realizada en 1931. Dalí atribuía su "amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental" a un autoproclamado "linaje arábigo",​ que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.

En 2017 moría Julieta Magaña. Fue una actriz, presentadora y animadora argentina. Se destacó como presentadora de programas infantiles durante la década de 1970.

En 2021 moría Larry King. Lawrence Harvey Zeiger, más conocido como Larry King, fue un periodista y escritor estadounidense, conocido internacionalmente entre los años 1985 y 2010 con su programa nocturno de entrevistas Larry King Live, emitido por la cadena televisiva CNN.