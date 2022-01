Efemérides del 21 de enero en Argentina y el mundo

En 1815 nacía Horace Wells, inventor de la anestesia. En 1923 nacía Lola Flores, cantante, bailarina de flamenco y actriz española. En 1924 moría "Lenin". En 1941 nacía el tenor Plácido Domingo. En 1950 moría George Orwell, autor de "1984". En 2019 moría el futbolista Emiliano Sala, al caer el avión en el que viajaba en el Canal de la Mancha.

En 1815 nacía Horace Wells. Fue un dentista estadounidense que utilizó por primera vez la anestesia, específicamente con óxido de nitrógeno. A los 19 años inició su formación como aprendiz, al estilo de la época, con dentistas de Boston. A los dos años su maestro lo consideró capacitado para iniciar su carrera profesional en forma independiente. Se instala en Hartford, Connecticut, con gran éxito profesional, llegando a ser el dentista personal del Gobernador y su familia. Se casa con Elizabeth Wales, con quien tiene su único hijo, Charles. Publica su libro «Un Ensayo Sobre los Dientes» e inventa un sistema para rellenar caries que lo hace aún más famoso. Empieza a tomar alumnos, entre los cuales se encuentra William T. G. Morton, a quien posteriormente hace socio para instalar ambos una consulta en Boston. A los pocos meses, Wells regresa solo a Hartford. El 10 de diciembre de 1844 asiste a una presentación sobre el óxido nitroso realizada por Gardner Q Colton (1814-1898). Durante dicha demostración, Wells observa que uno de los asistentes se golpea una pierna sin sentir dolor. Se contacta con Colton para experimentar si es posible usar la inahalación de óxido nitroso como método para extraer un diente sin dolor. El 11 de diciembre de 1844, el Dr. John M. Riggs extrae a Wells un diente, bajo el efecto anestésico del óxido nitroso administrado por Colton. Wells usa la técnica con éxito en varios pacientes. En enero de 1845, pretende hacer una demostración de su técnica ante el Prof. John Collins Warren y sus alumnos, en el Hospital General de Massachusetts, que resulta en un absoluto fracaso. Wells es abucheado por los asistentes y prácticamente expulsado del lugar. Al año siguiente, y tras la demostración exitosa de Morton, Wells trata de probar su prioridad en el descubrimiento de la anestesia, lo que logra parcialmente ante las comunidades científicas de Francia e Inglaterra.

En 1823 moría Cayetano Rodríguez. Fue un sacerdote franciscano y poeta argentino. Fue diputado en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia Argentina el 9 de julio de 1816.

En 1905 nacía Christian Dior. Fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo.

En 1923 nacía Alberto de Mendoza. Fue un actor argentino que protagonizó películas de gran éxito en la década de 1950-60 y su fama trascendió Argentina. Quedó huérfano a los cinco años y fue criado por su abuela en Madrid. Al finalizar la Guerra Civil Española en 1939 regresó a Buenos Aires, y luego volvió a España en 1960. Su carrera transcurrió entre Argentina y España con filmaciones en Italia y Francia, en películas de acción, terror y spaghetti western. A lo largo de su carrera filmó más de 100 películas, actuando en teatro y televisión. Actuó junto a Alberto Closas, Sara Montiel, Olga Zubarry, Delia Garcés, Ernesto Bianco, Jack Palance, Telly Savalas, Irene Papas, Peter Cushing, Christopher Lee, Silvia Pinal en la película La dulce enemiga de (1957) con el personaje de Ricardo, y otros grandes de la pantalla. Su consagración cinematográfica llegó en 1950 en Filomena Marturano, con Tita Merello.

En 1923 nacía Lola Flores. Nacía con el nombre de María Dolores Flores Ruiz, en Jerez de la Frontera, Cádiz, España. Se crió en el seno de una familia humilde. Su padre, Pedro Flores y su madre, Rosario Ruiz, compraron un pequeño bar, llamado Los Leones, en Jerez, al poco tiempo de casarse. Situado en un barrio casi totalmente gitano, la pequeña Lola nacío en un ambiente de fiesta y cante y a los dos años se la ve ya subida sobre las mesas para bailar. Con sólo diez años ya cantaba por los bares de Jerez. A los quince formaba parte de la compañía de variedades de "Mary Paz" y en el año 1940 convenció a su padre para que vendiera el bar que regentaba y marchar toda la familia a Madrid. Se estrenó con un par de papelitos en el cine y grabó su primer disco con su tema más popular: Lerele. En "Martingala" su primera participación en una película rodada en ese mismo año cantó una copla y comenzó a recibir clases en la academia del maestro Quiroga. Junto a Manolo Caracol llevó por España la obra musical "Zambra" entre 1944 y 1951. Lola Flores mantuvo una larga relación profesional y pasional con el cantaor. Les separaban veinte años. En 1951 realizó su primer viaje a América, debutando con gran éxito en México. Regresaría en numerosas ocasiones al continente americano. La bendición popular de que gozaba se extendía hasta Franco. Casi todos los 18 de julio, Lola actuaba para el dictador en el palacio de La Granja. Empezó a ser llamada "La Faraona", en el año 1955 cuando se estrenó esta película. También se la conocería como "Lola de España". Publicó unos cincuenta discos en los que interpretó rumbas, rancheras, coplas, números flamencos, etc. En 1987 comenzaron sus problemas con Hacienda y en 1991 fue condenada a 16 meses de prisión (no los cumplió al salir en libertad condicional) y a una multa de 28 millones por no haber efectuado la declaración de la renta entre 1982 y 1985. Muy aficionada a la pintura, presentó varias exposiciones en España y América. Contrajo matrimonio con el guitarrista, creador de la rumba catalana, Antonio González, "el Pescailla", en 1957. Se casaron en el monasterio del Escorial. Fruto de esta unión nacieron sus tres hijos: Lolita, Antonio y Rosario; los tres dedicados al mundo del arte. Lola Flores falleció en Alcobendas el 16 de mayo de 1995.

En 1924 moría Vladimir Ilych Ulianov "Lenin". Político ruso, nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk (ciudad que, desde 1924 hasta 1991, se denominó Uliánovsk en su honor). En 1887, la policía arrestó y ejecutó a su hermano mayor Alexander por haber participado en una conspiración para asesinar al zar Alejandro III. Cursó estudios en la Universidad de Kazán ese mismo año, pero fue expulsado al poco tiempo por participar en actividades revolucionarias. Estudió las obras clásicas del pensamiento revolucionario europeo, especialmente El capital de Karl Marx. Admitido en la Universidad de San Petersburgo terminó Derecho en 1891. Ejerció en la ciudad de Samara, a orillas del Volga, defendiendo a personas sin recursos, hasta que regresó a San Petersburgo en 1893. En 1895 fue cofundador de la Unión para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de San Petersburgo. La organización fue desarticulada casi de inmediato y sus dirigentes arrestados acusados de propaganda socialdemócrata entre los obreros de la capital. Tras pasar quince meses en la cárcel, junto a una de sus compañeras, Nadiezhda Konstantinovna Krúpskaia -que se convertiría en su esposa- fue deportado a Siberia hasta 1900. Escribió su obra de teoría política, ¿Qué hacer? (1902). Su proyecto para la revolución se basaba en la existencia de un partido sometido a una férrea disciplina, compuesto por revolucionarios preparados para actuar como "vanguardia del proletariado" y conducir a las masas trabajadoras a una victoria frente al absolutismo. El grupo liderado por Lenin fue el que obtuvo la mayoría, de ahí el nombre de bolchevique ('mayoría' en ruso), mientras que la oposición era conocida como sector menchevique ('minoría' en ruso). Regresó a Rusia tras la Revolución de 1905, pero se vio obligado a abandonar nuevamente el país en 1907 ante la misma falta de apoyo que acabó con la insurrección. Lenin y los mencheviques se acusaban mutuamente de ser responsables del fracaso de la revuelta. Es en esta época cuando escribió su principal tratado filosófico titulado Materialismo y empirocriticismo. La Revolución Rusa de marzo de 1917 (febrero según el calendario juliano) que derrocó al régimen zarista fue un acontecimiento que no había previsto, pero consiguió introducirse en el país en un tren procedente de Alemania. Lenin fue elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo (jefe de gobierno). No se nacionalizaron las empresas privadas, a excepción de los bancos, y Lenin ideó un programa para el establecimiento del socialismo y evitó la apariencia de un régimen de partido único mediante la inclusión del Partido Socialista Revolucionario en su gobierno. Murió a causa el 21 de enero de 1924 en la localidad de Gorki.

En 1924 nacía Benny Hill. Alfred Hawthorn Hill, más conocido por el pseudónimo artístico Benny Hill, fue un actor y comediante británico que, durante más de tres décadas, protagonizó El show de Benny Hill, considerado uno de los mejores show de "humor absurdo" de la historia.

En 1924 nacía Telly Savalas. Aristotelis "Telly" Savalas fue un actor de cine y televisión estadounidense de origen griego, recordado principalmente por su personaje Theo Kojak de la serie de televisión Kojak.

En 1941 nacía Plácido Domingo. Tenor español, nació en Madrid. Hijo de los cantantes de zarzuela Plácido Domingo Ferrer y Pepita Embil. En 1949 la familia se trasladó a México para trabajar en el teatro musical. Autodidacta en sus inicios, Plácido Domingo ingresó en el Conservatorio de Ciudad de México. Empezó como barítono, aunque pronto se pasó a tenor. Sus primeras actuaciones fueron en giras por México con la compañía de zarzuela de sus padres. Su debut fue en 1957 como barítono, en la zarzuela Gigantes y Cabezudos y en 1958 como bajo en la ópera mexicana Eréndira, de Luis Mendoza López y como tenor, cantando el papel de Borsa en Rigoletto, en el Palacio de Bellas Artes en octubre de 1959. En 1960 interpretó su primer papel importante, Alfredo de La Traviata, en la Opera de Ciudad de México. En el año 1969 Plácido Domingo debutó en Europa en la Scala de Milán con Hernani de Verdi. Convertido en una de las figuras más importantes de la lírica mundial, cantó en los principales escenarios con un repertorio de más de 70 papeles, abarca desde Donizetti y Verdi a Wagner y Strauss. Compartió con José Carreras y Luciano Pavarotti el espectáculo "The 3 Tenors", con el objetivo de celebrar conciertos multitudinarios y acercar la lírica a las gentes.

En 1950 moría George Orwell. Escritor británico. Enfermo y luchando por abrirse camino como escritor, sufrió durante varios años la pobreza. Fruto de esta situación es su primer libro Sin blanca en París y Londres (1933), donde narra las difíciles condiciones de vida de las gentes sin hogar. Su obra lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida: su posición en contra del imperialismo británico que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud; a favor del socialismo democrático, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París; y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la guerra civil española. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de las décadas de 1930 y de 1940. Sin embargo, es más conocido por sus críticas al totalitarismo en su novela corta alegórica Rebelión en la granja (1945) y su novela distópica 1984 (1949), escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento, y en la que crea el concepto de «Gran Hermano», que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. En 2008 figuraba en el puesto número dos del listado de los cincuenta escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The Times. El adjetivo «orwelliano» es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitario imaginado por el escritor británico.

En 1950 nacía Billy Ocean. Leslie Sebastian Charles, más conocido como Billy Ocean, es un cantautor trinitense nacionalizado británico que comenzó a hacerse famoso a partir de la década de los setenta.

En 1976 el "Concorde" iniciaba vuelos de línea regular. Está considerado como un icono de la aviación y una maravilla de la ingeniería.[cita requerida] Se construyeron un total de 20 aviones entre Francia y Reino Unido, seis de ellos prototipos y de prueba. Siete fueron entregados a Air France y otros siete a British Airways. Su nombre «Concorde», proviene de la unión y colaboración de Francia y el Reino Unido en el desarrollo y fabricación del aparato, que consistió en una gran inversión económica para las empresas BAC y Aérospatiale.4​ Además, los gobiernos francés y británico habían dado generosas subvenciones a British Airways y Air France para el desarrollo y adquisición del aparato. El accidente del vuelo 4590 de Air France de uno de los Concorde el 25 de julio de 2000, el único en 27 años de servicio,​ y otros factores como la escasa rentabilidad, precipitaron su baja definitiva. Fue el primer avión a reacción supersónico en ser usado de manera comercial, puesto en servicio el 21 de enero de 1976, antes del también supersónico Tupolev Tu-144, la competencia soviética del Concorde, que entró en servicio de pasajeros el 1 de noviembre de 1977.

En 1998 Juan Pablo II llegaba a La Habana. Una década después del comienzo de las reformas económicas y sociales que desintegraron la Unión Soviética, el papa Juan Pablo II llegaba a La Habana para una visita de 4 días, del 21 al 25 de enero.

En 2019 moría Emiliano Sala. Fue un futbolista argentino que jugaba como delantero. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol francés; primero en el Girondins de Burdeos y finalmente, tras varias cesiones, en el FC Nantes. El 19 de enero de 2019 fue traspasado al Cardiff City de la Premier League, pero no llegó a debutar en el club galés. Viajó el 21 de enero a Nantes a despedirse de sus compañeros, y la avioneta que lo transportaba de regreso sufrió un accidente aéreo mientras sobrevolaba el canal de la Mancha, falleciendo en ese incidente.