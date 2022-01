"Lo que nos pasa con gente como vos, es que no escucha" (Video)

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló con alguien que cuestiona a las vacunas. "Lo que nos pasa con gente como vos, es que no escucha", le dijo.

Sucedió en Comodoro Rivadavia, Chubut. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo una charla con un militante antivacunas. El diálogo fue filmado y se propaló por las redes sociales.

"Nosotros escuchamos a todo el mundo y le tratamos de explicar, lo que nos pasa con gente como vos es que no escucha; no quiere escuchar", le señaló Vizzotti, a quien cuestiona las vacunas contra el Covid-19.

"Te entiendo la preocupación; lo que es difícil de hacer, cuando no hay forma de que podamos transmitir toda la información que hay; entonces el ministro te citó, está abierto, como nosotros ayer hablamos con otra persona que tiene dudas", señaló la responsable de la cartera sanitaria. Y prosiguió: "El problema ¿sabés cuál es?, no va a cambiar tu opinión".

Un preparador físico de Chubut quiso explicarle a Carla Vizzotti cómo funcionan las vacunas: "Vos sos preparador físico, y nosotros estudiamos 20 años" pic.twitter.com/DGdl650ITG — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) January 18, 2022

"Ustedes ven una parte de la información"

El militante antivacunas, un preparador físico de esa provincia, le indicó: "Hoy tenemos a ocho personas en terapia intensiva y las ocho están vacunadas". Vizzotti, le respondió: "Vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación; las vacunas, lo que hacen, es disminuir la mortalidad".

El hombre insistió, señalando que "es una nueva vacuna" (contra el Covid), y Vizzotti, le respondió: "No, no es nueva vacuna. Las únicas que son con nueva teconología son las de Pfizer y las de Moderna (ARN), todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven una parte de la información".