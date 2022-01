Río Tercero superó las 100 mil vacunas colocadas

El martes se superaron las 100 mil vacunas aplicadas en Río Tercero, entre primeras, segundas y terceras dosis contra el Covid-19. En el vacunatorio dispuesto en el Polideportivo Municipal Marciano Melo, se tomaron un momento para celebrar el haber llegado a ese número y se espera seguir avanzando con la inoculación.

"Vamos por más", sintetizó a este sitio de noticias la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros. Ya lo había señalado: que es necesario que las personas concurran a vacunarse.

Avanzan las segundas dosis

Ya sea por la exigencia de estar vacunados que posee el pase sanitario o bien por la escalada de contagios, en las últimas semanas se percibió que más personas concurrieron a completar sus esquemas de inoculación.

Al cierre de noviembre, las personas con segundas dosis, eran 36.275; el 21 de diciembre, ya eran 38.553, al 27 de ese mes, cuando se cerraba el año, sumaban 39.021; mientras que al pasado 6 de enero, había aumentado a 40.039. Y, como está señalado, hasta el martes 12 habían recibido la segunda aplicación 40.400 personas.

El 18 de enero, ya eran 40.686 las segundas aplicaciones. En poco más de 40 días, se llevaban colocadas 4.411 segundas dosis en Río Tercero. A fin de noviembre, con ambas dosis estaba vacunada el 67 por ciento de la población, mientras que el martes 12 de enero, ese porcentaje ascendía a más del 75 por ciento.





También las primeras dosis

Si se consideran solamente las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19, al cierre del mes de noviembre de 2021, con primeras dosis contra el Covid-19, eran 44.087 las personas que habían iniciado el esquema de inoculación.

El pasado 21 de diciembre, ya sumaban 44.847 las personas con primeras dosis; menos de una semana después, el 27 del mismo mes, eran 45.078; y al jueves 6 de enero, sumaban 45.693 con la primera aplicación. La actualización al miércoles 12 de enero, muestra que eran 45.944. Y el martes 18 de enero sumaban 46.077. Con al menos una dosis, el 85,3 por ciento estaba vacunado.

En poco más de 40 días, concurrieron a aplicarse la primera dosis, iniciando el esquema de vacunación contra el Covid-19 en Río Tercero, otras 1.990 personas.

El avance de las terceras dosis

Donde se percibió un incremento fue en la aplicación de terceras dosis, representando un 27 por ciento de la población que ha recibido esta aplicación de refuerzo en medio de la tercera ola de la pandemia.

Al cierre de noviembre, las personas con terceras dosis, eran 1.841; el 21 de diciembre, eran 5.439. Al 27 de de diciembre, cuando se cerraba 2021, habían recibido la tercera aplicación 6.287; mientras que al pasado 6 de enero, había aumentado a 10.959. Al miércoles 12 de enero eran 12.951 terceras aplicaciones. A la actualización del 18 del mes eran 14.451.

Más de 100 mil vacunas

Como está señalado en el comienzo de este informe, en la jornada del martes 18 de enero, se superaron las 100 mil vacunas aplicadas en Río Tercero contra el Covid-19.

En realidad se concluyó la jornada con 101.213 inoculaciones, lo que, como está mencionado, se celebró en el equipo de vacunación.

Se sigue insistiendo en la necesidad de que, más aún en el contexto de la segunda ola de contagios, quienes no hayan iniciado su esquema lo hagan, que se completen las segundas dosis y, para las personas en los que haya transcurrido el tiempo sugerido desde la segunda aplicación, concurran por la tercera.

Los últimos datos relevados por la Provincia, muestran que la mayoría de las personas que se encuentran internadas, en un 52 por ciento no tienen ninguna dosis de la vacuna, mientras que hasta completar un 76 por ciento es porque no completaron el esquema con segundas dosis o no recibieron la de refuerzo.