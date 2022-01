Efemérides del 18 de enero en Argentina y el mundo

Un 18 de enero nacía el poeta Ruben Darío. En 1983 moría el expresidente argentino, Arturo Umberto Illia. En 1988 se producía la rebelión carapintada en Monte Caseros. En 2015, era encontrado el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman.

En 1854 nacía Thomas A. Watson. Fue el asistente de Alexander Graham Bell, inventor del teléfono en 1876. Es célebre, por haber sido el receptor de la primera llamada telefónica, porque su nombre se convirtió en las primeras palabras dichas a través de un teléfono.

En 1867 nacía Rubén Darío. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, quizá, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano, y por ello es llamado «príncipe de las letras castellanas».

En 1878 Argentina y Chile reconocían como límite la Cordillera de los Andes. Los gobiernos de la República Argentina y Chile reconocían como límite de ambas naciones la Cordillera de los Andes, de acuerdo con la teoría “de las más altas cumbres”, enunciada por el perito Francisco P. Moreno (1852-1919).

En 1892 nacía Oliver Hardy. Norvell Hardy, más conocido como Oliver Hardy, fue un actor y humorista estadounidense. Es recordado por ser miembro de una de las parejas cómicas más reconocidas del cine, El Gordo y el Flaco, con su amigo Stan Laurel.

En 1904 nacía Cary Grant. Fue un actor británico-estadounidense. Llegó a ser uno de los actores de Hollywood más populares durante décadas.

En 1943 empezaba la resistencia en el Ghetto de Varsovia. El 18 de enero, las autoridades alemanas del gueto intentaron deportar a la población judía restante, pero las organizaciones judías clandestinas expulsaron a los opresores y tomaron el control del gueto. Instalaron puestos de vigilancia en cada esquina y ejecutaron a todo judío acusado de colaborar con los alemanes, incluyendo a policías.​ No disponían de muchas armas, la mayoría tenía pistolas y revólveres, contaban con unas docenas de fusiles viejos y una ametralladora. Disponían de muchos explosivos artesanales (cócteles Molotov entre estos), como de granadas proporcionadas por el Armia Krajowa, el Ejército Territorial Polaco. A cuatro días de iniciada la lucha, los alemanes se retiraron del gueto y solicitaron refuerzos. Los judíos cavaron cientos de búnkers, incluyendo 618 refugios antiaéreos camuflados, y se comunicaban a través del alcantarillado; contaban con electricidad y agua. Los alemanes reunieron 2.054 soldados y 36 oficiales alrededor, incluyendo a 821 granaderos de las Waffen-SS. Ordenaron a 363 colaboracionistas de la Policía Azul polaca que rodearan el gueto. Juntaron tanques, vehículos blindados, armas químicas, lanzallamas y artillería para el asalto. Unos 7000 judíos murieron en el ataque alemán. Otros 6.000 se quemaron o asfixiaron en los búnkeres que habían construido. El resto, unos 40 000, fueron enviados a Treblinka y otros campos de exterminio.

En 1955 nacía Kevin Costner. Kevin Michael Costner es un actor, director y guionista estadounidense, ganador del premio Óscar a mejor película y mejor director por Dances with Wolves.

En 1971 nacía Josep (Pep) Guardiola. Josep Guardiola i Sala, conocido como Pep Guardiola, es un exfutbolista y actual entrenador español. Actualmente dirige al Manchester City de la Premier League.

En 1976 nacía Marcelo Gallardo. Es un exfutbolista y entrenador argentino que dirige al Club Atlético River Plate de Argentina. En AS Mónaco fue elegido mejor jugador de la Liga Francesa en 2000. Con la selección argentina disputó 46 partidos, anotó 14 goles y fue convocado a los Mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur/Japón 2002. Dirigió a Nacional de Uruguay, con el cuál conquistó el Campeonato de Primera División 2011-12, siendo este el primer título de su carrera como entrenador de fútbol. Como director técnico de River Plate obtuvo siete títulos nacionales: un Campeonato de Primera División, tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina y un Trofeo de Campeones. En el plano internacional obtuvo siete títulos: dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas y una Suruga Bank. Con un total de catorce títulos se convirtió en el entrenador más exitoso del club «Millonario», superando a Ramón Díaz como anterior poseedor del récord con 9 conquistas. Es el único entrenador en ganar la Copa Libertadores en dos ocasiones y también el único en ganar la Copa Libertadores como jugador y como director técnico.

En 1983 moría Arturo Umberto Illia. Nacido en Pergamino, vivió en Cruz del Eje. Allí ejercía la medicina. Fue presidente entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar. Fue senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba. En 1962 fue elegido gobernador, cargo que el golpe contra Frondizi le impidió asumir. De su presidencia y su vida se destaca su honradez personal, el carácter progresista de su gobierno y en defensa de los intereses nacionales. Una de las medidas, entre otras que se recuerdan, es la que llevó el nombre de su ministro de Salud, la "Ley de Medicamentos Oñativia". La Sociedad Rural y la Unión Industrial, unidas en una asociación llamada ACIEL, cuestionaron la inclinación de su gobierno por los controles de precios y de cambio, además de su proteccionismo a las empresas públicas como YPF. La prensa nacional y extranjera colaboraron en la campaña de desprestigio, como fue el caso, por ejemplo, de Mariano Grondona en Primera Plana (autor luego de los primeros comunicados golpistas). Se le cuestiona haber mantenido la proscripción del peronismo y su política hacia los gremios. Si bien se redujo la persecución contra dicho partido, mantuvo la prohibición de que Perón regresara al país y que los sindicatos, en su mayor parte peronistas, apoyaran alguna corriente política. Renunció a su jubilación de presidente​ y estuvo algo alejado de la función política, aunque continuó vinculado a la UCR. Regresó a Cruz del Eje, en donde retomó el ejercicio de la medicina.

En 1986 moría Edmundo Rivero. Leonel Edmundo Rivero fue un cantor, guitarrista y compositor argentino de tango. Por su particular tesitura de voz, estilo, repertorio y extensa trayectoria, es considerado uno de los mayores artistas de la historia del género.

En 1988 se producía la rebelión carapintada en Monte Caseros. Sería de nuevo Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar el 15 de enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. La primer había sido en la Semana Santa, cuando se amotinaron en Campo de Mayo. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor General del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el Ministerio de Defensa ordenó su captura y lo declaró en disponibilidad. Tres días más tarde, el 18 de enero de 1988, se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros. Rico volvió a emitir un comunicado como "Ejército Nacional en Operaciones". Caridi, al frente del II Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, las que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos. Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que "la duda es la jactancia de los intelectuales", regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron para los oficiales de baja graduación, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convertía en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional y líder del Ejército Nacional en Operaciones que realizó numerosos atentados entre 1988 y 1989. Un comando de exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tomó el Aeroparque Metropolitano en apoyo a Rico, fue reducido por la Gendarmería y la Policía Federal, juzgado en el fuero civil y militar en 1988 e indultado por Calos Menem.

En 2009 moría Enrique Dumas. Fue un cantor de tango argentino. A los 14 años comenzaba su carrera artística cantando jazz, en la orquesta Dixieland, con el seudónimo Hugo Randall, y en abril de 1955 debutaba en Radio Splendid con la orquesta típica de Carlos Figari. Se mantuvo vinculado a esta agrupación durante varios años, con la cual se presentó en diversos escenarios, y grabó sus primeros discos para el sello “Music Hall”. A comienzos de la década de 1960 se convertiría en solista.

En 2015 moría Alberto Nisman. Fue un abogado penalista argentino que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a la AMIA y como denunciante en la causa sobre Memorándum de entendimiento Argentina-Irán. El domingo 18 de enero de 2015 Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero donde vivía. El disparo fue realizado con una pistola perteneciente a un subordinado suyo, el especialista informático Diego Lagomarsino. Inmediatamente se inició una investigación para determinar la causa de la muerte,​ en la cual se produjeron pericias que arrojan conclusiones contradictorias, sin que haya terminado la investigación.