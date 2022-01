Almafuerte: los bomberos siguen llevando agua a los vecinos

Los Bomberos Voluntarios de Almafuerte continúan llevando agua a los diferentes barrios en el contexto la ola de calor, sin precipitaciones y con el pedido de un uso racional del agua que llega por red a los domicilios de la ciudad.

En la semana, desde la Cooperativa de Almafuerte, prestadora del servicio, se había solicitado, ante el calor y la falta de lluvias, racionar el uso del agua que llega por red: no baldear; lavar platos una vez por día a la noche; no regar jardines durante el día; no dejar duchas ni canillas abiertas; no llenar piletas durante esta semana; no dejar mangueras abiertas.