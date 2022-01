Efemérides del 17 de enero en Argentina y el mundo

Un 17 de enero se iniciaba el Cruce de los Andes. En 1949 nacía el "Indio Solari". En 1989 moría Alfredo Zitarrosa. En 1991 comenzaba la Guerra del Golfo. En 2020 moría Juan Carlos Saravia.

En 1600 nacía Pedro Calderón de la Barca. Fue un escritor español, sacerdote católico, miembro de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro.

En 1706 nacía Benjamín Franklin. Fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.​

En 1817 el general José de San Martín, al mando de 4.000 hombres, iniciaba el cruce de los Andes. El Cruce de los Andes fue un conjunto de maniobras realizadas por el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina) y tropas chilenas exiliadas en Mendoza, para atravesar con una fuerza de 4.000 soldados regulares y 1.200 milicianos la cordillera de los Andes desde la región argentina de Cuyo hasta Chile, y enfrentar a las tropas realistas del Imperio español que allí se encontraban. Formó parte del plan que el general argentino José de San Martín desarrolló para llevar a cabo la Expedición Libertadora de Argentina, Chile y Perú. El 17 de enero de 1817 se oficializó como la fecha de partida de la campaña libertadora. Hace mención a una carta del 13 de enero de 1817 en donde el General San Martín le comentaba a su amigo y confidente, Tomás Guido, la salida de la vanguardia de la columna principal de la expedición más recordada y fundante de la historia del sur de América. “El 17 empieza la salida de la vanguardia: las medidas están tomadas para ocultar al enemigo el punto de ataque. Si se consigue y nos dejan poner pie en llano, la cosa está asegurada. En fin, haremos cuanto se pueda para salir bien, pues si no todo se lo lleva el diablo”, contaba en su carta. El plan contemplaba dividir el ejército en seis columnas a lo largo de más de mil kilómetros de ancho entre La Rioja y el sur de Mendoza. Las columnas ingresarían por seis diferentes pasos y debían llegar de manera sincronizada a un punto en común, donde organizarían la ofensiva para tomar la ciudad de Santiago de Chile. El Cruce de los Andes es considerado uno de los hechos más relevantes a nivel mundial que concretó un ejército.

En 1899 nacía Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, Al Scarface Capone (traducido al español como Al Cara cortada Capone; apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro, provocadas por navajazos) o simplemente Scarface, fue un gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Comenzó como delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, ya estaba en la lista de los "más buscados" del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947.

En 1917 los EE.UU. le compraban las Islas Vírgenes a Dinamarca. Se llamaban Indias Occidentales Danesas. Son un territorio organizado no incorporado de los Estados Unidos. Las compró por 25 millones de dólares. Sus habitantes, aun siendo ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales.

En 1929 aparecía la primera historieta de "Popeye". Apareció por primera vez en el cómic Thimble Theater, una tira que llevaba publicándose en el periódico The New York Evening Journal desde 1919. Lo que probablemente muchos no sepan es que la verdadera protagonista de la serie era Olivia, quien más tarde se convertiría en su mujer.

En 1942 nacía Cassius Marcellus Clay, Jr, "Muhammad Alí". Fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Además, fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del islam.

En 1949 nacía Carlos Alberto Solari, "Indio Solari". Nacido en Paraná, Entre Ríos, es un músico argentino, miembro fundador del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (también conocidos como Los Redondos). En 1976, en la ciudad de La Plata, formó Los Redondos junto a Skay Beilinson. La banda editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. La carrera de Solari entró en un hiatus hasta 2004 cuando presentó el primer álbum del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado titulado El tesoro de los inocentes (bingo fuel). En el 2007 lanzó su segundo disco Porco rex, en 2010 el tercero El perfume de la tempestad, en 2013 el cuarto Pajaritos, bravos muchachitos, y en 2018 el quinto El ruiseñor, el amor y la muerte. Su último recital en vivo fue en Olavarría en 2017, en el cual murieron dos personas debido a la gran cantidad de público que obtuvo. Desde entonces ha trabajado en estudio y publicado libros. En 2020, ofreció un concierto en el que participó de manera virtual mediante técnicas holográficas. Su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un icono de la contracultura en la escena del rock argentino.[cita requerida] Su imagen pública se caracteriza por su escasa aparición​ y la concesión de entrevistas solo mediante la radiocomunicación. En marzo del 2012 salió la definitiva edición de A brillar mi amor, la "mitología no autorizada" que Jorge Boimvaser escribió sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La clave del libro pasa por la comparación que su autor hace entre la religión cristiana y el grupo: para él, Patricio Rey es Dios; los seguidores del grupo, los adoradores de la deidad; y los recitales, las misas. En el año 2013 se publicó Filosofía ricotera, de Pablo Cillo, análisis filosófico de las letras de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.​ En el trabajo se plantea la posibilidad de extraer una filosofía monista y una postura nihilista, creativa frente a la realidad de la interpretación de los discos de estudio de la banda editados entre 1985 y 1996. En marzo de 2019 salió publicado “Recuerdos que mienten un poco”, la biografía oficial escrita en colaboración con el periodista Marcelo Figueras. El libro cuenta con un total de 863 páginas y está dividido en 27 capítulos. Allí Solari relata detalles de su infancia, la relación con sus padres, su vida personal, los inicios en el mundo del arte y sus trabajos tanto en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En junio de 2021 se publico "La vida es una misión secreta".

En 1962 nacía Jim Carrey. James Eugene Carrey, conocido como Jim Carrey, es un humorista, actor y cantante canadiense-estadounidense. Es conocido por sus interpretaciones de humor slapstick​ y por su trabajo ganó dos premios Globo de Oro y fue candidato a un premio BAFTA.

En 1989 moría Alfredo Zitarrosa. Fue un cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país​ y de toda América Latina. Se inició en las lides artísticas en 1954, como locutor de radio. Incursionó como presentador y animador, libretista e informativista, e incluso como actor de teatro. Aunque cantaba desde pequeño y había realizado ya algunas grabaciones informales que trascendieron con los años, debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964, en Perú. Fue una de las grandes voces del canto popular latinoamericano. En la década de 1960 fue votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación (FIDEL). Luego siguió militando en el Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte. En 1971 adhirió al Frente Amplio. Participó como cantor en innumerables actos políticos de estas organizaciones. Aquellas actividades, sumadas al contenido ideológico de su canción, le valieron el ostracismo y finalmente el exilio, durante los años de la dictadura (1973-1985). Sus canciones estuvieron prohibidas en Uruguay durante ese período, y más tarde en Argentina y Chile, por las dictaduras golpistas y genocidas que gobernaron esos países. Vivió entonces, sucesivamente, en Argentina, España, México y, nuevamente, Argentina, a partir del 9 de febrero de 1976. Presionado por la persecución que sobrevino tras la irrupción de las dictaduras que, simultáneamente, asolaban el continente coordinadas a través del Plan Cóndor, partió hacia la ciudad de Madrid, España, donde llegó el 30 de septiembre. Vivió allí el peor momento de su exilio, hasta que, el 19 de abril de 1979, se trasladó definitivamente a México, donde venía realizando distintas presentaciones de la mano del productor Julio Solórzano Foppa, desde 1977. Levantada la prohibición de su música, como la de tantos en la Argentina luego de la Guerra de Malvinas, se radicó nuevamente en Buenos Aires, donde realizó tres memorables recitales en el estadio Obras Sanitarias, los primeros días del mes de julio de 1983. Casi un año después volvió a su país, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo de 1984, la que fue descripta por él mismo como "la experiencia más importante de mi vida".

En 1991 comenzaba la Guerra del Golfo. Fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República Iraquí en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Sadam Huseín como "la madre de todas las batallas", y comúnmente conocida como "Operación Tormenta del Desierto" por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar.​ También se le ha denominado posteriormente como la segunda guerra del Golfo para diferenciarla de la guerra entre Irán e Irak (1980–1988) y la guerra de Irak (2003–2011). El inicio del conflicto comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, el 2 de agosto de 1990. Durante los siguientes meses, EE. UU. y el resto de miembros de la coalición enviaron tropas y armamento a Arabia Saudí mientras los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La guerra para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait comenzó con un bombardeo aéreo y naval el 17 de enero de 1991, que continuó durante cinco semanas. Esto fue seguido por un asalto terrestre el 24 de febrero. Esta fue una victoria decisiva para las fuerzas de la coalición, que liberaron a Kuwait y avanzaron hacia el territorio iraquí. La coalición cesó su avance y declaró un alto el fuego 100 horas después de que comenzara la campaña terrestre. El combate aéreo y terrestre se limitó a Irak, Kuwait y áreas en la frontera de Arabia Saudita. Irak lanzó misiles Scud contra objetivos militares de la coalición en Arabia Saudita y contra ciudades israelíes. La guerra introdujo la transmisión de noticias en directo desde el frente de batalla, principalmente por el canal estadounidense CNN.

En 2008 moría Bobby Fischer. Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, ​ fue un gran maestro de ajedrez, campeón mundial entre 1972 y 1975. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Borís Spasski en el llamado «Encuentro del Siglo».

En 2020 moría Juan Carlos Saravia. Fue un músico folclórico argentino, integrante y voz líder del conjunto folclórico Los Chalchaleros. Su hijo Facundo Saravia también fue integrante del conjunto en el año 1983 hasta que finalizaron sus actuaciones y siguió como solista. Junto a Víctor Zambrano ("Cocho"), Carlos Franco Sosa, y Aldo Saravia integró Los Chalchaleros, haciendo su debut el 16 de junio de 1948. De allí en adelante el conjunto iniciaba una carrera de incontables éxitos en su país y en muchos otros sitios del mundo. Finalmente el grupo decidía retirarse definitivamente de los escenarios, situación que se producía en el año 2002. Si bien su vida como cantor concluyó a la par de la despedida voluntaria de los escenarios del conjunto Los Chalchaleros, siguió concurriendo como invitado a programas de televisión y radio, para compartir sus interesantes anécdotas.