Efemérides del 15 de enero en Argentina y el mundo

Un 15 de enero de 1944 se producía el terremoto más devastador en la historia de Argentina, en San Juan, entre otras efemérides de la fecha.

En 1622 nacía Moliere. Jean-Baptiste Poquelin, ​ llamado Molière, fue un dramaturgo, actor y poeta francés, ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Sus trabajos existentes incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comédie-ballets y más.

En 1877 se realizaba la primera Exposición Industrial de Buenos Aires. Fue en uno de los amplios patios del Colegio Nacional. En el patio del gimnasio se exhibió un gran “chalet” construido con maderas del país y también máquinas a vapor y de mano, entre ellas, la de hacer papel y la de hilar seda.

En 1886 nacía Emilio Ravignani. Fue un historiador, jurista y político argentino. Fue uno de los fundadores a principio de siglo de la Nueva Escuela Histórica que sentaron las bases científicas de la disciplina. Integró la Unión Cívica Radical por la cual fue tres veces diputado nacional.

En 1906 nacía Aristóteles Onassis. Fue el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, tanto así, que se decía que «de vender todos sus activos, "Wall Street temblaría". En 1923 abandonó su país por causa de los conflictos turcos, lo que forzó a su familia a dejar su ciudad de origen viajando en dirección a Sudamérica. Desembarcaron en Uruguay previo a su destino en Buenos Aires, Argentina. Trabajó como limpiador de vidrios en una sastrería. Luego lo hizo como operador telefónico. Se hizo telefonista-multilingüe, lo que le permitía a través de escuchas telefónicas enterarse de los vaivenes de la bolsa de comercio, usarlos a su favor y obtener ganancias sin mucho esfuerzo, mientras seguía estudios nocturnos en administración aduanera en la Sociedad de Aduanas Portuarias Argentinas. En las horas libres estudiaba por cuenta propia el mercado financiero. En 1925 recibió la doble nacionalidad, griega y argentina, lo cual en 1927 con apenas 250 dólares creó su primera empresa residiendo en Argentina. Con el emprendimiento de su empresa importadora-exportadora relanzó el negocio familiar del tabaco. Las ganancias de Onassis se tornaron más significativas. Para ampliar su capacidad de transporte de tabaco, compró dos barcos en Canadá. Al regresar a Buenos Aires con la ayuda de la familia Dodero registra su primera empresa naviera Astilleros Onassis. En la década de los 30 se inició en la industria naval y, a la edad de veinticinco años, ganó su primer millón de dólares. Hacia 1932, Aristóteles se había convertido en un hombre de negocios que contaba con buques, petroleros y balleneros, por lo cual expande su empresa a nivel mundial creando una oficina en la ciudad de Nueva York.

En 1913 nacía Lloyd Bridges. Fue un actor estadounidense; protagonizó muchas series de televisión y actuó en más de 150 películas.

En 1929 nacía Martin Luther King. Fue un pastor y activista estadounidense de la Iglesia Bautista​ que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Desde muy joven, había organizado y llevado a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Lideró la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso «I have a dream» («Yo tengo un sueño»), gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de derecho de voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King, Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia.

En 1939 nacía Pérez Celis. Celis Pérez, ​más conocido por la inversión de su nombre y apellido como Pérez Celis fue un prestigioso artista plástico argentino de reconocimiento internacional. Su obra se expresó a través de la pintura, la escultura, el muralismo, y el grabado.

En 1944 un violento terremoto destruía a la ciudad de San Juan. Ocurría a las 20:52 (hora local), y tenía su epicentro a 20 km al norte de la ciudad de San Juan, en las proximidades de La Laja (departamento Albardón). Se estimó su magnitud de ondas superficiales (Ms) en 7,4 grados, la magnitud de momento (Mw) fue calculada años más tarde entre 6,9 y 7,0 y la profundidad entre 11 y 16 km. Este sismo en Argentina se considera el evento natural más destructivo que se haya registrado en la historia. Su intensidad máxima fue de 9 en la escala de Mercalli modificada. Dicho terremoto puede entenderse como un estudio caso control sobre la urbanística, la planificación, el control estratégico y la prevención de catástrofes, inexistentes hasta 1944. Influyó en la creación del SIFEM (Sistema de Prevención de Catástrofes Naturales) en Argentina. El terremoto destruyó el 80 % de la Ciudad de San Juan. Si bien las primeras estimaciones hablaban de 15 mil víctimas, entre muertos y heridos, estudios posteriores (Healey, 2002, Mendoza, 2004, Alvarado y Beck, 2006) indicaron que el número de muertos fue de alrededor de nueve mil personas. Muchos de los fallecidos nunca fueron encontrados. Después del terremoto se comenzaron a tomar medidas para lograr la reconstrucción de San Juan, se creó un organismo que encaró un plan regulador para la construcción antisísmica ya que el 98% de las construcciones de la época eran de adobe. El terremoto destruyó miles de viviendas, edificios públicos, obras comunales, históricas y la economía de gran parte de la población, que representaban el patrimonio acumulado en varias generaciones, sin contar la pérdida de miles de vidas. El día después del terremoto, se anunciaba en cadena nacional una colecta para ayudar a las víctimas. Se producía una gran movilización para recaudarlos. El Poder Ejecutivo nacional acudió en ayuda de la provincia de San Juan y creó el Consejo de Reconstrucción de San Juan, dependiente del Ministerio del Interior. Este emprendió acciones para atender la emergencia, entre las que comprendió la construcción de barrios de carácter precario, así surgieron 25 barrios en zonas suburbanas. El terremoto dejó un saldo de miles de niños huérfanos, inscritos por familias de distintas partes del país como hijos propios y nunca se hicieron registros de ello. Muchas personas continúan en busca de su familia biológica.

En 1952 nacía Skay Beilinson. Eduardo Federico Beilinson, conocido popularmente como Skay Beilinson, es un guitarrista, cantante y compositor argentino. Es reconocido por haber sido miembro fundador de la reconocida banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto al"Indio" Solari. El pseudónimo Skay surgió de su amiga Marta Minujín. Integró Patricio Rey hasta la disolución de la banda en 2001. En 2002 encaró un proyecto personal, en un formato que el denomina como "solista en banda" y que ha tenido diferentes nombres desde entonces.

En 1970 moría Azucena Maizani. Fue una cantante y compositora argentina de tangos. Tuvo gran popularidad, actuó en radio y en teatro y además dejó grabadas más de 270 obras. Durante muchos años hacía sus presentaciones vestida con trajes masculinos o con atuendos criollos de gaucho por lo que era conocida con el apodo de La Ñata Gaucha que le puso Libertad Lamarque en 1935.

En 2001 era creada Wikipedia. Es una enciclopedia políglota y editada de manera colaborativa. Es un proyecto de crear una enciclopedia libre en la red. Cada uno puede aportar sus conocimientos sobre cualquier tema para crear una base de datos con toda la sabiduría humana. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 56 millones de artículos en 321 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo,5​ lo que suma más de 2000 millones de ediciones, y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto6​ para editarlos, a menos que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas. Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger.

En 2016 –se producía un atentado en un hotel de lujo de Burkina Faso. Tres hombres armados con rifles atacaron el restaurante Cappuccino frecuentado por extranjeros y hombres de negocios locales​ y el Splendid Hotel en el centro de Uagadugú, la capital de Burkina Faso donde se albergaaba habitualmente expatriados, soldados franceses y estadounidenses, miembros de la ONU y diplomáticos locales. Fueron asesinadas 30 personas y unas 50 resultaron heridas. Un total de 176 rehenes fueron liberados del hotel en un contraataque de las fuerzas de seguridad locales apoyadas por franceses y estadounidenses. Durante la operación fueron abatidos tres terrorista. Fue el primer gran atentado terrorista en la historia de Burkina Faso.