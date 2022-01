Almafuerte: los bomberos llevan agua a los barrios

En el contexto de la ola de calor y un pedido de la Cooperativa de Servicios Públicos que se haga un uso racional del agua que llega por red a los domicilios de Almafuerte, los Bomberos Voluntarios de la ciudad, comenzaron a colaborar llevándola a distintos barrios.

"Si bien no es agua apta para tomar, puede ser utilizada para refrescarse, tareas de lavado, entre otras; por eso, en el medio de esta ola de calor y ante la solicitud de que se racionalice el consumo de la que llega por red, es que colaboramos de esta manera", señaló a este sitio de noticias el jefe de los Bomberos de Almafuerte, Hugo Delgado.

Los bomberos el jueves en horas de la tarde asistieron con la provisión de agua a vecinos de barrio Pinares y Villa El Salto. Además, aportaron la misma a la industria Sánchez y Piccioni para la refrigeración de los hornos de la planta.

Por otra parte, los servidores públicos habían anticipado que debido a la emergencia hídrica actual, se suspenden hasta nuevo aviso, todos los viajes de agua para llenado de piletas.

El pedido del jueves

El jueves, la Cooperativa, prestadora del servicio en la ciudad, había solicitado que se realice un uso racional de este recurso, considerando la ola de calor y la falta de lluvias.

Había solicitado: no baldear; lavar platos una vez por día a la noche; no regar jardines durante el día; no dejar duchas ni canillas abiertas; no llenar piletas durante esta semana; no dejar mangueras abiertas.

El nuevo aporte de bomberos

No es la primera ocasión que los bomberos almafuertenses con móviles y personal prestan su colaboración ante una situación de escasez de agua. Ya lo habían hecho en el verano de 2018.

En aquella oportunidad lo habían realizado por un problema en la distribución de agua potable por red hizo que muchos sectores de la ciudad carecieran del servicio.

En aquella oportunidad, cuando corría del mes de febrero y también se producían altas temperaturas, asistieron con agua a vecinos, comerciantes, instituciones, centros de salud y hasta hoteles.

Además de asistir a otras emergencias, los bomberos, disponiendo de todo el personal e infraestructura con la que contaban en el cuartel, brindaban un alivio para los almafuertenses. En aquella oportunidad se distribuyeron más de 350 mil litros de agua, según explicaba Hugo Delgado, en una entrevista con este sitio.

El contexto actual es distinto. No dejó de llegar agua por la red como sucedió entonces. Precisamente para que eso no suceda, los servidores públicos aportan de sus reservas el agua que si bien no es apta para el consumo, hace que no haya tanta demanda de la red.

Ahora, si bien el agua sigue llegando, es que ante la emergencia hídrica y a fin de evitar que falte este insumo vital, se ha solicitado un uso racional del mismo, por lo que el aporte de bomberos en dicho contexto se presenta como fundamental.