Efemérides del 14 de enero en Argentina y el mundo

En 1807 nacía el escritor costumbrista, Hilario Ascasubi. En 1995 moría Esteban Laureano Maradona, médico y escritor, por quien se declaró por ley el 4 de julio, día de su nacimiento, como Día Nacional del Médico Rural. En 2014, moría uno de los más reconocidos escritores argentinos, Juan Gelman.

En 1742 moría Edmond Halley. Fue un astrónomo, matemático y físico inglés, conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley. Fue amigo de Isaac Newton y miembro de la Royal Society.

En 1807 nacía Hilario Ascasubi. Nacido en Bell Ville (entonces Frayle Muerto) Córdoba, Fue un poeta, diplomático y político argentino, inscripto en la corriente de la literatura gauchesca. Fue uno de los primeros poetas costumbristas, discípulo del uruguayo Bartolomé Hidalgo. En Salta, entre 1824 y 1825, fue el primer responsable de la Imprenta de la Patria, donde publicó parte de su obra temprana. Se unió a la lucha armada en contra de Juan Manuel de Rosas. Pasó unos veinte años residiendo en Montevideo. En 1868 fue enviado con el cargo de diplomático argentino a París enviado por el Presidente Bartolomé Mitre a buscar nuevos inmigrantes. En 1875 murió en Buenos Aires, al poco tiempo de regresar de vivir en Francia. En su Santos Vega o los mellizos de la Flor presenta en breves cuadros descriptivos la vida de la pampa y de sus pobladores. En ocasiones publicó sus escritos utilizando como seudónimos los nombres de dos obras suyas: Paulino Lucero y Aniceto el gallo y en otras ocasiones utilizaba Un gaucho cordobés o sus iniciales H.A.

En 1897 el suizo Matias Zurbriggen lograba el primer ascenso al Aconcagua. Además de sus numerosas escaladas en los Alpes escaló en Sudamérica, en el Himalaya y en los Alpes Neozelandeses. Fue el primero en escalar el Aconcagua el 14 de enero de 1897 (seguido luego por dos escaladores) y el Tupungato, el mismo año, junto a Stuart Vines. ​ Hizo numerosas otras primeras ascensiones.

En 1898 moría Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas. Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el país de las maravillas y su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí.

En 1924 nacía Guy Williams. Armando Joseph Catalano, conocido artísticamente como Guy Williams, fue un actor de cine y televisión estadounidense de ascendencia italiana. Fue famoso por interpretar el personaje de El Zorro en la clásica serie homónima de Disney, al igual que otros héroes de televisión en los Años 1950 y '60.​ Después de varias visitas a la Argentina, se radicó en el país. En abril de 1989, mientras pasaba su vida en Buenos Aires, Guy Williams, quien contaba entonces 65 años de edad, repentinamente desapareció. El 6 de mayo de 1989 los vecinos, que había percibido su ausencia, llamaron a la policía, que ese mismo día forzó la entrada de su departamento en el exclusivo barrio de Recoleta, hallando su cuerpo sin vida. Había sufrido un aneurisma cerebral,5 aproximadamente una semana antes, el 30 de abril, mientras estaba solo en su apartamento de la calle Ayacucho 1964, y no sobrevivió. Ya había sufrido otro aneurisma con anterioridad en 1983, en California. Gracias a los esfuerzos de su amigo, el actor Fernando Lúpiz, sus restos quedaron dos años en el panteón de la Asociación Argentina de Actores (a pesar de la regla de que es solo para actores argentinos). En 1991 su hijo Steve recibió sus cenizas en California y cumplió el deseo de su padre de que fueran esparcidas en las montañas de California, en la playa de Malibú y en el océano Pacífico.

En 1941 nacía Faye Dunaway. Es una actriz estadounidense, considerada una de las más grandes de su generación.​ Ha ganado un Óscar, un Emmy, tres Globos de Oro y un BAFTA. Inició su carrera a comienzos de los años sesenta en Broadway y debutó en el cine con la película The Happening, de 1967.

En 1963 nacía Steven Soderbergh. Es un productor cinematográfico, guionista, director de fotografía, editor y director de cine estadounidense. Ganó el Premio Óscar al mejor director en 2000 por la película Traffic.

En 1976 era la primera emisión de la serie televisiva "La Mujer Biónica". La serie fue creada por el guionista Kenneth Johnson en 1975 para un episodio doble de The Six Million Dollar Man. El personaje fue interpretado por la actriz Lindsay Wagner con 26 años, consiguiendo un notable éxito y un Emmy por este trabajo. El primer episodio fue transmitido en los Estados Unidos en enero de 1976. Continuó por tres temporadas con 58 episodios (a los que deben sumarse algunos en coproducción con El hombre nuclear). Las dos primeras temporadas fueron emitidas por la cadena ABC con mucho éxito; la tercera, por la NBC. A tanto llegó su popularidad, que su título fue usado como referencia cultural en la serie de televisión Futurama, segunda temporada, con el episodio "La mujer criónica".

En 1995 moría Esteban Laureano Maradona. Nacido en Esperanza, Provincia de Santa Fe, fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino, famoso por su modestia y abnegación, que pasó 50 años ejerciendo la medicina en Estanislao del Campo, una remota localidad en la provincia de Formosa. Su vida fue un ejemplo de altruismo. Colaboró con las comunidades indígenas en varios aspectos: económico, cultural, humano y social. Además, realizó grandes aportes al conocimiento de las colectividades del noreste argentino, estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. En su honor, Argentina ha declarado por Ley 25 448 el 4 de julio, día de su nacimiento, como Día Nacional del Médico Rural. Es autor de obras científicas sobre antropología, flora y fauna. Renunció a todo tipo de honorario y premio material viviendo en la humildad y colaborando con su dinero y tiempo con los más menesterosos, a pesar de que pudo haber tenido una cómoda vida ciudadana, gracias a sus estudios y a la clase social a la que pertenecía. Una de sus frases recordadas, en donde se sintetiza su pensamiento sobre la profesión que ejercía y su modo de vida: Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien limitado, yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Otra de sus frases: Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En realidad ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado. Era descendiente de varios próceres de la provincia de San Juan. De Plácido Fernández Maradona, gobernador en varias ocasiones y ministro de Nazario Benavídez, y de José Ignacio Fernández de Maradona, jesuita y primer diputado electo por el pueblo de San Juan al ser reputado como el «mejor probidad» ante la Junta Grande de 1810 en Buenos Aires. En 1986, con 90 años de edad, enfermó y debió trasladarse a la ciudad de Rosario, donde vivía su sobrino. En sus últimos años recibiría muchos homenajes y distinciones y no aceptaría ningún tipo de pensión vitalicia. Murió de vejez, a los 99 años, en Rosario, pero sus restos se guardan en la ciudad de Santa Fe, en el panteón de su familia. Es autor de 20 libros, muchos de ellos sin ser publicados, a la espera que el Congreso de la Nación cumpla con la resolución de 1994 de editarlos y donarlos a bibliotecas públicas del país como fue su legado.

En 2014 moría Juan Gelman. Escritor desde su niñez, fue periodista, traductor y militante. Exiliado durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, retornó a la Argentina en 1988 aunque se radicó en México. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Se lo considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana,​ y un «expresionista del dolor».​ A su muerte, la Presidencia de la Nación Argentina decretó tres días de duelo nacional. Durante la presidencia de facto de José María Guido, que había asumido como presidente tras el derrocamiento de Arturo Frondizi, fue encarcelado junto a un grupo de escritores por pertenecer al Partido Comunista. Ese breve paso por la cárcel. Se acercaba por entonces a un peronismo entonces perseguido e ilegalizado. Salvo un breve regreso clandestino en año 1976, cuando se había producido el golpe de 1976, y se encontraba en el exterior, permaneció exiliado en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México trabajando como traductor de la Unesco. Sus gestiones lograron el primer repudio a la dictadura publicado en 1976 en el diario Le Monde por parte de varios jefes de gobierno y de la oposición europeos, entre ellos François Mitterrand y Olof Palme. El 26 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus hijos Nora Eva (19) y Marcelo Ariel (20), junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena (19), quien se encontraba embarazada de siete meses. Su hijo, su hija y su nuera desaparecieron junto a su nieta nacida en cautiverio. En 1978 Gelman supo a través de la Iglesia católica que su nuera había dado a luz, sin precisar dónde ni el sexo. En 1998, descubrió que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del Plan Cóndor. En 2000, su nieta, de nombre Macarena, fue encontrada​ y Gelman pudo reunirse con ella. Hasta su fallecimiento vivió en México y fue columnista del diario Página/12.