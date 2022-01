El Champaquí, una estrella fugaz y buscando a Leonard

"Fue en la noche del 31 de diciembre, estábamos con mi hijo en el Refugio del Tary ubicado en la base del Champaquí, cuando tomamos las fotografías, considerando que el cielo, en ese lugar muestra una postal única", comenta a este medio el riotercerense Sebastián Salguero, quien es fotógrafo profesional.

Sebastián, con su hijo Camilo de 11 años, habían decidido pasar unos días de descanso en el cerro más alto de Córdoba, recibiendo al año 2022 en el lugar. "La idea era buscar al cometa Leonard; cuando descargué las fotografías, no sólo encontré al cometa, que se ve muy pequeño, sino a un Júpiter brillante", explica.

El cometa Leonard, Júpiter y un ser con linterna en el filo de la montaña..., señala en su Instagram. "A esa hora, había gente que decidió pasar la última noche del año en la cima del Champaquí, y estaban bajando. Se puede apreciar en el medio el brillo de una linterna", explica Sebastián, en detalle, como fue el momento de la fotografía.

Arriba, muy pequeño, Leornard; una luz en el medio, y Júpiter a la derecha (Foto: Sebastián Salguero)

Leonard

C/2021 A1 Leonard, fue el cometa más brillante de 2021 y uno de los fenómenos astronómicos que mayor expectativa generó durante el año.

Comenzó hace aproximadamente 35 mil años su recorrido, cuando se encontraba más allá de Neptuno en el afelio (el punto de su órbita más alejado del Sol). El cometa Leonard experimentó el punto más cercano de su órbita respecto a la Tierra a mediados de diciembre.

El 2 de enero de 2022, finalmente alcanzó el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca del Sol. A una semana del inicio del nuevo año, el cometa más esperado de 2021, se despidió del Sistema Solar.

Una estrella fugaz y las ovejas

"Otra de las fotografías es la de una estrella fugaz, en el momento justo cuando cae", señala Sebastián. En su Instagram publicaba: Leonard, aún no te encontramos... Estrella fugaz en Cerro Champaquí.

La foto parece un verdadero cuadro: se observa no sólo a la estrella fugaz derribándose sobre las sierras grandes cordobesas, sino en la parte inferior, un corral con ovejas, junto a la roca de la montaña.

El profesional de la imagen, explica que el corral recibía la luz del puesto. "Conjuga varias imágenes: la montaña, el cielo que se visualiza nítidamente con la Vía Láctea, la estrella fugaz cayendo y el corral con las ovejas, que es una postal típica de la zona del Champaquí", señala Sebastián.

Camilo, la montaña y lo que los ojos no ven

Otra de las imágenes que publicó el riotercerense que actualmente vive en Salsipuedes, es una con la silueta de su hijo Camilo, subido en el filo de la montaña con el cielo cubierto de estrellas. Cami en @elrefugiodetary Cerro Champaquí.

"Fue la foto preparada, sí, esa con Cami; las otras, fueron tomadas casi al azar, mientras buscábamos fotografiar a Leonard", indica Sebastián.

Y finalmente Leonard estaba en el cielo

Recuerda que pensaba que no había podido fotografiar al cometa, ese que en realidad trataba de captar con su cámara, algo que al descargar las imágenes en su computadora surgió, aunque pequeño en una de ellas.

"No se observaba a simple vista, pero en muchas ocasiones lo que no ven los ojos, sí lo ve una cámara. Cuando descargué las fotos ahí me di cuenta que habíamos encontrado a Leonard", concluye Sebastián.

Autor de varios trabajos

Sebastián ha trabajado para medios como profesional de la imagen y lo continúa haciendo. La fotografía no sólo es su pasión, sino, además, su medio de vida.

Al concluir 2021, presentó su libro "Abrazos Partidos" en Río Tercero. Se trata de una obra con imágenes y testimonios, desde la perspectiva del recuerdo sobre el atentado de 1995 en la Fábrica Militar.

Imágenes autorizadas para publicar en este sitio, propiedad de Sebastián Salguero

No utilizar sin el consentimiento del autor