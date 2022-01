Efemérides del 11 de enero en Argentina y el mundo

Un 11 de enero, hacía erupción el volcán Etna, y junto a un terremoto, devastaba a varias ciudades. En 1951 nacía el cantante cordobés Carlos "La Mona" Jiménez. En 1996 moría el legendario monologuista argentino Tato Bores.

En 1693 el volcán Etna hacía erupción y se producía un terremoto. Fueron 45 ciudades destruidas y 60 mil muertes, el saldo de un terremoto en el sur de Italia. El mismo se combinó con la erupción del Etna. El terremoto afectó a las ciudades de Sicilia y Malta, acabó con las vidas de dos tercios de la población de Catania.

En 1913 Tibet proclamaba su independencia de China. En 1911 se proclamaba la República en China lo que obligaba a las tropas en el Tíbet a regresar, oportunidad que aprovechó el dalái lama para restablecer su control . En 1913 el Tíbet y Mongolia firmaron un acuerdo reconociendo su mutua independencia de China.

En 1951 nacía Carlos "La Mona" Jiménez. Es un intérprete y compositor del género cuarteto. Formó parte del Cuarteto Berna, en el cual lo empezaron a llamar Carlitos Jiménez por primera vez en Córdoba. Luego de unos años, integró el grupo Cuarteto de Oro, el cual estaba dirigido por su tío, Coquito Ramaló. Durante la dictadura militar que se erigió en Argentina, conocida como Proceso de Reorganización Nacional, el cuarteto en general fue censurado. Sin embargo, editó 13 discos durante este período. Cuando en 1983 asumió Raúl Alfonsín y la democracia volvió a la Argentina, "La Mona" preparó su lanzamiento como solista. En 1984, con 26 LP grabados, se retiró del Cuarteto de Oro para armar su propio proyecto solista. Paulatinamente se fue convirtiendo en una figura de relieve nacional. En enero de 1988 eera invitado a actuar en el Festival de Cosquín. La plaza coscoína era abarrotada por más de 100 mil personas, provocando desmanes entre el público y la suspensión del show, cuando La Mona apenas había cantado tres canciones. En el mismo año tocó por primera vez en Buenos Aires, en el Microestadio de Atlanta y participó en la película Las locuras del extraterrestre de Carlos Galettini, protagonizada por Emilio Disi y Javier Portales. Posteriormente llenó el Luna Park y en 1989 tuvo un gran éxito en el boliche punk Cemento. En 1995 y 2005 recibió el Premio Konex de Platino como el Mejor Cantante de Tropical/Cuarteto de la década en la Argentina y en 2015 el Diploma al Mérito Konex en la misma disciplina. En diciembre del 2012 lanza su disco Número 83, como celebración de sus 45 años de carrera en el Cuarteto, con el nombre de "Revolución", con invitados especiales como Raly Barrionuevo, Andrés Ciro Martínez, Raúl Lavié, Alejandro Lerner, Palito Ortega, el Rey Pelusa, Facundo Toro, Peteco Carabajal y Javier Calamaro.

En 1976 en Ecuador era depuesto Guillermo Antonio Rodríguez Lara. Fue presidente en un período de facto durante un lapso que se extendió por casi cuatro años, suceso ocurrido tras el incruento derrocamiento de José María Velasco Ibarra en febrero de 1972. Gobernó el país desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 11 de enero de 1976. En un principio se pensó que su gobierno iba a ser de una tendencia progresista o inclinada hacia una izquierda moderada. Finalmente no se cumplieron las expectativas iniciales de cambio, lo que produjo un desgaste de la gestión. El triunvirato militar que lo sucedió a Rodríguez decidió asumir voluntariamente un plan de retorno a la democracia que se ejecutó sin mayores dificultades operativas, con una gran distancia de tiempo, entre la celebración de la primera y segunda vuelta electoral, para elegir el nuevo presidente y el vicepresidente. El ejército, la marina y la aviación lo presionaron para que renunciara a su cargo, y finalmente lo relevaron del mando el 11 de enero de 1976.

En 1996 moría Tato Bores. Mauricio Borensztein, más conocido como Tato Bores, fue un actor, humorista y monologuista argentino. Si bien actuó en cine, teatro y televisión, es en este último medio donde con su humor político marcó a generaciones de argentinos. Fue apodado el Actor Cómico de la Nación e hizo reír a varias generaciones de argentinos a lo largo de su carrera de más de 50 años. Fue una de las figuras más respetadas y queridas del país. Participó en 19 películas y una infinidad de ciclos de televisión y obras teatrales. A través del humor, dijo lo que nadie podía o quería decir. La sagacidad de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la censura cautivó a los televidentes. Tato Bores renovó absolutamente el lenguaje del humor político. "El monólogo tiene una clave: es una especie de reportaje político; yo leo los titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario agregándole un comentario jocoso. Pero siempre hay que actualizar la información: un chiste político del jueves no hace reír el viernes", señalaba en 1963. Asistido por los mejores guionistas de cada época, transformó el estilo de los monólogos de Pepe Arias en un torrente frenético y surrealista de escenas imaginarias entre los personajes del momento. Justamente, esta forma de recitarlos, a una velocidad increíble, hablaba mucho más de la realidad política del momento que el contenido mismo. La función que el periódico tenía en el humor de Pepe Arias, en Tato lo ocupó el teléfono, uno de los elementos emblemáticos de su personaje. En 1966, después del derrocamiento del radical Arturo Umberto Illia, batió récords de audiencia con su monólogo dominical, diciendo: "Ustedes estarán esperando que yo hable de la que se armó. Pero de la que se armó no pienso hablar y de la que se va a armar mucho menos". En 1976, instaurada la dictadura cívico-militar, comenzó la escasez de trabajo para los artistas, muchos de los cuales debieron exiliarse por amenazas de muerte. Retornó al medio televisivo en 1978 con Tato para todos, emitido por Canal 13. En aquel ciclo, grabó una charla telefónica imaginaria para la sección Hola, señor presidente con el entonces dictador, Jorge Rafael Videla, la cual no salió al aire. El hecho fue asunto de inquietud nacional, y en lugar de la conversación el cómico habló con su libretista, quien desde Estados Unidos le preguntaba por ciertos chistes, a los que respondía negativamente porque estaban prohibidos. Fue socio activo de la Asociación Argentina de Actores. Desde finales de la década de 1980 su hijo, Alejandro Borensztein, trabajó con su padre siendo guionista y director en varias ocasiones, instaurando los clásicos patines, la lluvia de papelitos y los teléfonos negros o blancos, al igual que el plato de fideos sobre el final de programa, con que convidaba a sus entrevistados y el champagne con el que brindaba, que eran un clásico del programa. En televisión, sus siguientes trabajos fueron Tato por ciento (1981), Extra Tato (1983), Tato, que bien se TV (1984), Tatus (1985), Tato Diet (1988), Tato al borde de un ataque de nervios (1989), con el cual finalizó la década. A partir de 1988, sus hijos Alejandro y Sebastián se hicieron cargo de la autoría y producción de los ciclos de Tato. Sus nuevas ideas fueron consideradas innovadoras e incluso, atrevidas, como el "inodoro justiciero" y las canciones escritas por Charly García. A partir de 1991 su hijo Alejandro decidió dejar la televisión, por lo que Sebastián quedaría a cargo de todo. Con la empresa Artear, encabezó uno de sus últimos grandes ciclos: Tato de América (1992), que obtuvo altos picos de índice de audiencia, se disfrazó de Cristóbal Colón haciendo referencia a los 500 años del descubrimiento de América y fue ese programa el que le provocó la polémica censura que sufrió ese mismo año. Una infidencia le permitió a la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría enterarse de que en uno de los monólogos en Tato de América, mencionaba una multa que la Corte Suprema de Justicia le estaba haciendo pagar. Servini de Cubría había sido multada con un valor considerado "simbólico" por la opinión pública ya que el mismo era de 60 pesos (una suma módica). La jueza presentó un recurso para que no fuera transmitido ese fragmento y fue censurado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. En 1993, con 66 años, realizaba su último ciclo televisivo: Good Show, por Telefe, que comenzaba con una réplica de la tapa del disco La Banda del sargento Pepper, de The Beatles, realizada con figuras locales. Eligió a valiosos guionistas para sus monólogos: Landrú, César Bruto, Aldo Cammarota, Jordán de la Cazuela, Juan Carlos Mesa, Carlos Abrevaya, Santiago Varela, Adolfo Castelo, Jorge Schussheim, Pedro Saborido, Constancio Vigil (hijo), Omar Quiroga, y en sus últimos tiempos a sus hijos Alejandro y Sebastián Borensztein.

En 1996 el transbordador (STS-72) Endeavour 10 era lanzado al espacio. Fue una misión para capturar y regresar a la Tierra una nave espacial japonesa de investigación en microgravedad conocida como Unidad de Volador Espacial (SFU). La misión se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy, Florida, Estados Unidos.

En 2002 llegaban a Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros. Las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para detenidos acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán durante la invasión a dicho país, que siguió a los Atentados del 11 de septiembre de 2001. Fueron 20 los primeros prisioneros que llegaron el 11 de enero de 2002. Con respecto a las condiciones del centro de detención, la administración estadounidense ha negado que se practique la tortura, insistiendo en que se trata de "una instalación modelo". Informes de Naciones Unidas señalan que existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido. Otros tratos vejatorios han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional. A finales de 2004, un informe de la Cruz Roja Internacional y la filtración de memorandos del FBI reconocían el uso de tácticas de coerción psicológica y física equivalentes a torturas.

En 2008 moría César Bertrand. Actor, humorista y guionista que inició su carrera artística en Uruguay. A partir de los años setenta comenzó a actuar en películas picarescas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel; también incursionó en comedias protagonizadas por Olmedo dirigidas por Hugo y Gerardo Sofovich en ciclos televisivos como No toca botón, con Vicente La Russa, Délfor Medina, Adrián Martel, etc, donde se destacó realizando varios papeles y adquirió mucha popularidad. Tras la muerte de Alberto Olmedo trabajó en contadas oportunidades. Su última aparición cinematográfica fue en 1997.

En 2014 moría Ariel Sharón. fue un militar y político israelí, siendo el 11°. primer ministro del Estado. Sharón fue comandante en las Fuerzas de Defensa de Israel desde su creación en 1948, como paracaidista.