Efemérides del 10 de enero en Argentina y el mundo

Día del trabajador del transporte de pasajeros en Argentina. La fecha del 10 de enero porque en dicha jornada se fundaba la Unión Tranviarios, el primer sindicato nacional de la actividad.

En 1829 moría el "Deán Funes". Gregorio Funes fue un eclesiástico y político argentino, rector de la Universidad de Córdoba, periodista y escritor. Fue partidario de la Revolución de Mayo, y llegó a ser miembro y director político de la Junta Grande. En 1809, de viaje por Buenos Aires, se enteró por intermedio de Manuel Belgrano y Juan José Castelli de los planes de los grupos revolucionarios. Fue el primer cordobés en enterarse del estallido de la Revolución de Mayo, antes incluso que el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha. Adhería de inmediato al partido revolucionario. Un grupo de notables lo invitaba a participar en una reunión, donde se trataba el rechazo del reconocimiento a la autoridad de la Junta. Funes fue el único que se opuso a los planes de los enemigos de la Revolución. Denunciaba a la Primera Junta que el gobernador Concha, apoyado por el ex virrey Santiago de Liniers, habían jurado al Consejo de Regencia, desconociendo su autoridad. Cuando el Ejército del Norte hizo huir al gobernador Concha y sus aliados, logró reunir el Cabildo y hacer que reconociera la autoridad de la Primera Junta. Capturados los contrarrevolucionarios, convenció al general Francisco Ortiz de Ocampo de no fusilarlos. Ocampo los envió a Buenos Aires, pero fueron ejecutados en el camino por Castelli y Balcarce. Poco después fue elegido diputado a la Junta de Gobierno. Fue el dirigente del grupo de diputados del interior que presionó para ser incorporados a la Junta de inmediato, lo que se lograba en diciembre de 1810. Después de la revolución de abril de 1811, dirigió la Gazeta de Buenos Aires, el periódico oficial del gobierno. Fue, además, un decidido defensor de la libertad de imprenta. Quería lograr la Independencia formal y real, cuanto antes. Fue también autor de la redacción de la exhortación al pueblo a la resistencia luego de la derrota en la batalla de Huaqui. Impulsó la formación de un Triunvirato. Intervino también en la elaboración de la Constitución unitaria de 1819. Su preámbulo fue obra exclusivamente suya, y fue también él el autor de la proclama a las provincias, anunciando la nueva constitución. Después de la batalla de Cepeda fue enviado a negociar la paz con los caudillos Francisco Ramírez y Estanislao López, y fue uno de los gestores del Tratado del Pilar. Fue agente de negocios del gobierno de Colombia (que incluía a la Nueva Granada , Venezuela y Ecuador) ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Representó al Libertador venezolano Simón Bolívar en Buenos Aires y quiso que los porteños se sumaran al Congreso Continental que este pensaba convocar en Panamá. Fue diputado por Córdoba en el Congreso General de 1824, al que se incorporó en 1826. Falleció en Buenos Aires en enero de 1829. Fue sepultado en esa ciudad. Sus restos fueron trasladados a Córdoba.

En 1836 nacía Charles Ingalls. Fue un agricultor estadounidense, conocido por haber sido el padre de la novelista estadounidense Laura Ingalls, escritora de la serie de libros autobiográficos Pequeña Casa de la Pradera. Se casó con Caroline Lake Quiner el 1 de febrero de 1860, tuvieron cinco hijos; Mary, Laura, Carrie, Freddy y Grace. En la serie de televisión "La Famillia Ingalls", fue interpretado por el actor Michael Landon.

En 1870 era fundada la Standard Oil. Empresa petrolera estadounidense, que llegó a ser la más importante en su rubro. John D. Rockefeller fue presidente y principal accionista de la compañía, además de haber sido uno de sus fundadores. En poco tiempo, la empresa creció de manera exponencial, gracias a sus acuerdos secretos con las empresas ferroviarias para abaratar las tarifas de transporte.

En 1883 moría Fray Mamerto Esquiú. Mamerto de la Ascensión Esquiú, fue un fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante por su encendida defensa de la Constitución de 1853. Fue beatificado en 2021. Después de la batalla de Caseros, derrotado Juan Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió la noticia de que se iba a dictar una Constitución. Pero en la Asamblea reunida en Santa Fe triunfó la postura liberal sobre la tradicional que restringía la libertad de cultos, sostenida por el sacerdote Pedro Alejandrino Zenteno, diputado por Catamarca. Regresó a su provincia dispuesto a hacer lo posible para evitar que la Constitución fuera aprobada en la misma, apoyado por la población. Convencido de la posición antiliberal de Esquiú, el gobernador Segura le encargaba un sermón patriótico en ese sentido. Sorprendentemente, este pronunció su discurso más conocido, favorable a la jura de la Constitución. Fue conocido como "Sermón de la Constitución". Allí recordó la historia de desuniones y de guerras civiles, y se felicitó por la sanción de una Constitución que traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz perdurara -señalaba- era necesario que el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo tiempo, que no fuera discutida por cada ciudadano, que no se le hiciera oposición por causas menores, y que el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley. Decía: Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra..." No pudo terminar la frase, porque el auditorio lo apabulló con un cerrado aplauso. La primera resistencia a la Constitución en el interior había sido vencida, y Catamarca juró la Constitución hasta el último de sus funcionarios y personajes notables. Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias. En 2021, por decisión del papa Francisco, fue oficialmente declarado beato en una misa en Piedra Blanca, el pueblito en el que nació en 1826. De la ceremonia participó Emma, la niña cuya curación de su osteomielitis femoral necrosante fue considerada el milagro decisivo para esta beatificación.

En 1883 nacía Aleksei Nikolayevich Tolstoi. Fue un escritor ruso soviético autor de escritos de muchos géneros pero especializado en la ciencia ficción y novelas históricas. Hostil a la revolución de Octubre, en 1918 emigró, pero en 1923 rectificó su posición, volviendo a su país. Escribió la Infancia de Nikita, novela autobiográfica; la trilogía Peregrinación por los caminos del dolor (1920-1941); novelas de ciencia-ficción, como Aelita y El hiperboloide del ingeniero Garin; relatos sobre el paso de la guerra a la vida civil (a este tipo pertenece La víbora); el drama Iván el Terrible, y su gran novela histórica (cuya tercera parte quedó sin terminar) Pedro I, en la que estuvo trabajando dieciséis años, de 1919 a 1935.

En 1917 moría "Buffalo Bill". William Frederick "Buffalo Bill" Cody ​fue un explorador estadounidense, cazador y empresario de espectáculos. Nació en el estado de Iowa, cerca de Le Claire, aunque vivió por años en la ciudad de su padre, Toronto, en Canadá, antes de regresar con toda su familia al Territorio de Kansas.

En 1945 nacía Rod Stewart. Roderick David "Rod" Stewart es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista.

En 1946 se inauguraba la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer período de sesiones se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones Unidas. En 1948 se proclamaba de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU.

En 1957 moría Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga​ ​ fue una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético, recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana​ y la segunda persona latinoamericana​ en recibir un premio Nobel.

En 1971 moría Gabrielle "Coco" Chanel. Fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.​ Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia.

En 1985 moría José Luis Salinas. Fue un historietista argentino. Sus obras más representativas fueron Hernán el corsario y Cisco Kid; esta última tuvo una distribución en 360 diarios del mundo. En 1976 recibe el premio Yellow Kid por su extensa trayectoria.

En 1996 incendios consumían grandes extensiones de bosque en Bariloche. Se convertía en una de las catástrofes naturales más grandes de la región. El incendio del Cerro Catedral no sólo generaba enormes pérdidas naturales y económicas, sino que impondría fuertes medidas de seguridad y prevención tanto en organismos públicos como privados. Luego de este siniestro, desde la órbita política en Buenos Aires, se estimaba que las pérdidas económicas rondarían los 200 millones de dólares.

En 2007 moría Carlo Ponti. Fue un productor de cine italiano, y el esposo de la actriz Sophia Loren. En 1965 produjo el que sería su mayor éxito comercial, Doctor Zhivago de David Lean. Posteriormente produciría tres películas relevantes dirigidas por Michelangelo Antonioni: Blow Up, Zabriskie Point y El pasajero.

En 2011 moría María Elena Walsh. Fue una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada como "mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias". Famosa por sus obras infantiles, entre las que se destacan el personaje/canción Manuelita la tortuga y los libros Tutú Marambá, El reino del revés, Dailan Kifki y El Monoliso, es también autora de varias canciones populares para adultos, entre ellas Como la cigarra, Serenata para la tierra de uno y El valle y el volcán. Otras canciones de su autoría que integran el cancionero popular argentino son La vaca estudiosa, Canción de Titina, El reino del revés, La pájara Pinta, La canción de la vacuna (conocida como El brujito de Gulubú), La reina Batata, El twist del mono Liso, Canción para tomar el té, En el país de Nomeacuerdo, La familia Polillal, Los ejecutivos, Zamba para Pepe, Canción de cuna para un gobernante, Oración a la justicia, Canción de caminantes, entre otras. Entre sus álbumes destacados se encuentran Canciones para mirar (1963) y Juguemos en el mundo (1968). Saltó a la escena pública con la publicación, con apenas 17 años, del libro de poesía Otoño imperdonable. Hacia 1948 formó parte del movimiento literario de La Plata, que se reúne en torno al sello editorial Ediciones del Bosque, creado por Raúl Amaral. Esta editorial publicó algunas de sus obras poéticas. Entre 1951 y 1963 formó el dúo Leda y María junto a Leda Valladares y entre 1985-1989 fue designada por el presidente Raúl Alfonsín para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Durante toda su carrera publicó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. Entre los artistas que difundieron el cancionero de María Elena Walsh se destacan el Cuarteto Zupay, Luis Aguilé, Mercedes Sosa, Jairo, Rosa León y Joan Manuel Serrat. Ya retirada de la música, continuó escribiendo artículos periodísticos, algunos guiones para televisión y las novelas de corte autobiográfico Novios de antaño y Fantasmas en el parque. Ya retirada de la música, continuó escribiendo artículos periodísticos, algunos guiones para televisión y las novelas de corte autobiográfico Novios de antaño y Fantasmas en el parque. Varias de sus canciones se volvieron símbolo de la lucha por la democracia, como Como la cigarra, Canción de cuna para un gobernante, Oración a la Justicia, Canción de caminantes, Balada de Cómodus Viscach, Postal de guerra o su versión de We shall overcome (Venceremos). En 1979 publicaba un artículo titulado "Desventuras en el País Jardín-de-Infantes", título que en 1993 retomaría para un libro: Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista!, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban: "¿Nosotros qué éramos...?" Como articulista, tuvo gran repercusión su artículo La eñe también es gente en defensa del uso en internet de esta letra tan característica de la lengua española. ¡No nos dejemos arrebatar la eñe! Ya nos han birlado los signos de apertura de interrogación y admiración. Ya nos redujeron hasta el apócope [...] Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece [...] La supervivencia de esta letra nos atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software. Luchemos para no añadir más leña a la hoguera donde se debate nuestro discriminado signo [...] La eñe también es gente. Con la vuelta de la democracia a la Argentina, condujo un programa periodístico diario en la televisión, junto con María Herminia Avellaneda y la cantante de tangos Susana Rinaldi, llamado "Como la cigarra" (en alusión directa a la canción de Walsh que cobró especial relevancia entre los cantantes exiliados por la dictadura, como Mercedes Sosa). El programa supuso un espacio de reflexión y planteo de algunos temas inusuales para la televisión de la época.