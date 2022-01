El "Ovni" que con el paso de las horas dejó de serlo (Video)

En una parte de Córdoba, y otras regiones del país, muchos supusieron que se trataba de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) lo que vieron el jueves. En ese momento lo era, por supuesto, pero con el paso de las horas se conoció que él, o mejor dicho los objetos, sí, eran voladores, pero estaban perfectamente identificados, y no procedían de otro lugar que no fuera la Tierra. Lo observado se asemejaba a uno solo en el cielo, y no a varios, en fila.

En realidad se trata del denominado "tren de luces" o "tren de satélites" del proyecto Starlink. Se trata de la empresa que nació como proyecto de SpaceX, de Elon Musk. Es una constelación de satélites para Internet, cuyo objetivo es brindar un servicio de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial.

Muchas personas subieron a las redes, imágenes y videos. Por ejemplo lo hizo el periodista de Elena, Gabriel Oviedo, quien luego en su Facebook aclaró, una vez develado el misterio, que era el tren de satélites.

"Un tren compacto de satélites"

Se habló un "tren compacto de satélites", ya que, a diferencia de otras oportunidades, no se observaban las pequeñas luces, una detrás de otra, diferenciadas, sino como un sólo objeto.

No es la primera ocasión que se visualiza el denominado "tren de satélites". Hace poco más de un año, en noviembre de 2020, también fue noticia la aparición del mismo. En aquella oportunidad, por ejemplo, en Villa General Belgrano publicaban la imagen y la explicación de qué era lo que se había observado.

También el tren de satélites, que en sectores se podían observar como una sola luz, de gran tamaño, alargada y compacta, se vio en una región de Chile. Varios en redes aclararon que era el proyecto de Musk.

La ruta de los satélites de Starlink; la amarilla es del satélite que se vio hoy. pic.twitter.com/8iY0GjWILO — José (@JP_CL) January 7, 2022

Guardianes del Cielo Cuyano, un grupo sanjuanino que se encarga de los avistamientos en las alturas, amplió al medio de esa provincia Telesol Diario que “fue el último lanzamiento de los satélites de Starlink. Por casualidad cuando se desplegaron estaban casi encima de la provincia. Parecía ser un solo objeto pero eran 60 satélites”.