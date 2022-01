Efemérides del 9 de enero en Argentina y el mundo

En 1915 nacía Fernando Lamas, actor argentino que realizó su carrera en los Estados Unidos. En 1927 nacía Rodolfo Walsh, periodista y escritor, asesinado por la dictadura cívico-militar de los setenta. Entre otras efemérides.

En 1913 nacía Richard Nixon. Fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en que se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. Anteriormente, Nixon había sido vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Dwight D.

En 1915 nacía Fernando Lamas. Fue un actor y director argentino que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Es padre del actor estadounidense Lorenzo Lamas. Nacido en Buenos Aires, dejó los estudios por una carrera deportiva que incluyó la hípica, natación y pugilismo, ganando varios trofeos. Incursionó luego en el cine. En 1942 ya era una estrella en el ambiente del cine argentino. En esa época triunfó gracias a títulos como Navidad de los pobres (1947), de Manuel Romero; Evasión (1947), de Ignacio Domínguez Riera; o Historia de una mala mujer (1948). En 1951 firmaba un contrato de exclusividad con la compañía Metro-Goldwyn-Mayer y se trasladaba a Hollywood. Debutaba en los teatros de Broadway en 1957, con la obra Happy Hunting. Fue nominado al Premio Tony el que finalmente obtuvor Rex Harrison en su papel en My Fair Lady, que luego repetiría en el cine. En 1969 tuvo un papel en 100 Rifles, protagonizado por Burt Reynolds y Raquel Welch, pero en esa década y en la siguiente su labor actoral se centró en la televisión, con papeles en famosas series como Los ángeles de Charlie y Vacaciones en el mar.

En 1927 nacía Rodolfo Walsh. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre. Es considerada la primera novela de no-ficción. También escribió "y ¿Quién mató a Rosendo?" Sobresalió, además, como escritor de ficción. Fue un ferviente opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. En 1959, había viajado a Cuba. Allí, con sus colegas y compatriotas, dos de ellos, Jorge Masetti y Rogelio García Lupo, además del colombiano Gabriel García Márquez, fundaba la agencia Prensa Latina. En 1956 había presenciado un levantamiento militar contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón y combates callejeros en La Plata. Durante la madrugada del 9 al 10 de junio, nueve civiles habían sido detenidos y fusilados en un basural de José León Suárez. Meses después, en un bar que frecuentaba, escuchaba la primicia que cambiaría su vida: "Hay un fusilado que vive". Lograba identificarlo como Juan Carlos Livraga, al que entrevistaba, y por quien conocía que había otros sobrevivientes de aquella masacre. Desde allí trabajó durante los meses siguientes en una febril persecución y búsqueda, interrogando a conocidos, vecinos y sobrevivientes. Había alquilado una casa en el Delta de Tigre bajo el nombre falso de Francisco Freire, y en unos meses escribía la primera versión de lo que sería "Operación Masacre". Ya afincado otra vez desde hacía algunos años en Argentina, con la dictadura cívico-militar, comenzaba la censura sobre los medios de comunicación, además de intervenir aquel régimen a los sindicatos y emprender una política de Terrorismo de Estado que implicaba el secuestro, la tortura y la desaparición de miles de personas. Entre octubre de 1976 y enero de 1977 escribía cuatro documentos internos de Montoneros. Fueron conocidos como Los papeles de Walsh. Criticaba el alejamiento de la organización del pueblo peronista y las violaciones que cometía de los tratados internacionales en materia de guerra. El 24 de marzo de 1977, mientras Montoneros debatía las críticas formuladas en los Papeles, enviaba a los diarios su célebre "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar", calificada por Gabriel García Márquez como una "obra maestra del periodismo". Nadie la publicaba. Les hablaba a los miembros de la Junta dictatorial en primera persona, sobre su hija "muerta combatiéndolos", el 29 de septiembre en un enfrentamiento. La joven tenía 26 años. Les hablaba "del cuadro de exterminio", del "terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina", de las "desapariciones", de los "campos de concentración", de los miles de habeas corpus rechazados, de "la tortura absoluta, intemporal, metafísica", de las masacres, la coordinación de la represión con otros países sudamericanos y Estados Unidos, la ilegitimidad del gobierno, y de la política antipopular que estaban ejecutando. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada (...), escribía. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario de la instalación de la dictadura, mientras dejaba las primeras copias en buzones de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un militante, era asesinado. El militante había sido torturado en la ESMA para revelar el lugar del encuentro. Walsh era acribillado por un grupo de tareas, el que, además, secuestraba su cuerpo moribundo. Ante la censura, había creado ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), junto a Carlos Aznárez, Lila Pastoriza y Lucila Pagliai. Consistía en una cadena informativa que llegaba a emitir más de 200 cables. En dichas gacetillas se podía leer: Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Rodolfo Wals. En marzo de 2012, al cumplirse 35 años de su secuestro, asesinato y desaparición, se inauguraba la instalación "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”, en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

En 1928 nacía Domenico Modugno. Cantautor, guitarrista, actor y político ttaliano. Representó en varias ocasiones a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión. Fue también diputado y dirigente del Partido Radical italiano. Falleció el 6 de agosto de 1994.

En 1941 nacía Joan Baez. Es una cantante, compositora y activista estadounidense, ​ cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones protesta o de justicia social.​

En 1944 nacía Hugo Moyano. Es un sindicalista y dirigente deportivo argentino, actual presidente del Club Atlético Independiente. Moyano fue elegido por primera vez delegado gremial a la edad de 18 años, en 1962. En 1984, luego de elecciones dentro del gremio de los camioneros pasaba a ocupar el cargo de Secretario General Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires. En 1987 triunfaba en las elecciones y accede a la Secretaría General con lista propia, siendo reelecto en 1991, 1995, 1999 y 2003. Desde 2013 es el referente a nivel nacional del partido político PCEyT, de ideología Peronista. El 6 de julio de 2014 ganó las elecciones para presidir el club de fútbol Independiente. Obtuvo el 69,44 % de los votos.

En 1957 nacía Aníbal Fernández. Político, contador y abogado argentino afiliado y militante del Partido Justicialista, actual titular del Ministerio de Seguridad. Previamente fue jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011 y en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, además de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones presidenciales de 2015. Ocupó también los cargos de secretario general de la Presidencia, senador nacional por la provincia de Buenos Aires durante el período 2013-2015, ministro del Interior y ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos entre 2002 y 2011, bajo las órdenes de tres presidentes distintos: Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Hasta septiembre del 2021 fue interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

En 1959 nacía Rigoberta Menchú. Es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Su candidatura fue sostenida por el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel. Su recorrida y la campaña pronobel contó con la organización de la antropóloga Ana González (hija del también antropólogo Rex González) y de Lucrecia Lomban (secretaria de la APDH Quilmes), entre otros activistas y organizaciones humanitarias. El premio Nobel le fue otorgado en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etno cultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas, en coincidencia con el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a este continente, y con la declaración de 1992 como Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Con los recursos que recibió del galardón, estableció la fundación Rigoberta Menchú Tum. Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional.

En 1967 nacía Claudio Paul Caniggia. Exfutbolista argentino que jugaba como delantero. Es conocido por su carrera en Europa y la selección, apodado mundialmente como "El hijo del viento" por su velocidad en el campo de juego. En el país se lo conoce como "El Pájaro Caniggia". Con la albiceleste fue subcampeón del mundo en Italia 1990,​ señalando dos recordados goles: ante Brasil en octavos de final,​ y ante Italia en semifinales.​ Además, ganó con la selección la Copa América 1991, la Copa FIFA Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993. En estos campeonatos, formó una efectiva delantera con Gabriel Batistuta.

En 1992 Serbia se declaraba como República independiente. Los serbo-bosnios proclamaban una "República separada de personas serbias de Bosnia y Herzegovina". El referéndum y la creación de las regiones autónomas serbias fueron proclamados como inconstituacionales por el gobierno de Bosnia y Herzegovina, y lo declararon ilegal e inválido.

En 2000 Ecuador cambiaba la moneda del sucre al dólar. El 9 de enero el entonces presidente Jamil Mahuad tomaba la medida monetaria más radical: deshacerse de su moneda, el sucre, y pasar al dólar.

En 2007 se anunciaba el lanzamiento del iPhone. Steve Jobs anunciaba públicamente el iPhone en la Macworld Conference & Expo el 9 de enero de 2007,​ tras varios rumores y especulaciones que circulaban desde hacía meses. es una línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por Apple Inc. Ejecuta el sistema operativo móvil iOS, conocido hasta mediados de 2010 como "iPhone OS".