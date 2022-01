Comunicado por la posible presencia de Macri en la Feria del Libro de Río Tercero

El grupo "Jenefes", conformado por escritores y docentes, elaboró y difundió un comunicado planteando su posición, al conocer que sería invitado el expresidente Mauricio Macri a la Feria del Libro de Río Tercero, que se llevará a cabo al cierre de febrero.

Surgió después de conocer -señalan- por declaraciones periodísticas del intendente Marcos Ferrer en donde indicó que el expresidente sería invitado. Los expresó en una entrevista del programa Las Moscas no pagan Peaje que se emite por "Zoila Radio".

"Una posibilidad es que lo invitemos (a Macri) para que presente su libro Primer Tiempo", señaló Ferrer. Y agregó que también se analiza que esté presente Martín Lousteau y "algunos periodistas de Buenos Aires".

El comunicado

En comunicado, recuerda: El próximo 25 de febrero se realizará, después de muchos años, una nueva edición de la Feria del libro de Río Tercero. Con aportes del Ministerio de Cultura de Nación y de la Municipalidad, este evento tiene el objetivo de promover la producción regional y el encuentro entre autores y lectores.

Sobre la eventual presencia del ex jefe de Estado, indica el comunicado: Por declaraciones radiales del intendente de nuestra ciudad nos enteramos de una invitación al ex presidente Mauricio Macri -y dirigentes allegados- para presentar el libro “Primer tiempo” escrito por el ex mandatario.

Recuerdan que la posibilidad de esa invitación nunca se mencionó en las reuniones con escritores y editores locales a las que convocó la Secretaría de Cultura del municipio para la organización de la Feria del Libro local.

"Desnaturaliza y contradice los objetivos de un encuentro regional"

El grupo "Jenefes", agrega que dicha invitación ha sido "inconsulta" y, además, "desnaturaliza y contradice" los objetivos de la Feria del Libro que se realizará en la ciudad.

Ante esta situación, expresamos nuestra total disconformidad con la invitación (como lo estaríamos con la presencia de invitados de cualquier otro signo político) porque además de ser inconsulta, desnaturaliza y contradice los objetivos de un encuentro regional entre escritores y lectores, tan importante para la labor y el sentido que los docentes, escritores, artistas e intelectuales le otorgamos a estos abrazos a la cultura que, si se partidizan, se vacían de contenido real, indica el comunicado.

El texto concluye: En consecuencia, los abajo firmantes proponemos a las autoridades desestimar la posibilidad de una invitación de estas características para no desvirtuar el sentido de un evento cultural tan trascendente para Río Tercero y cuya finalidad última es visibilizar las producciones de autores, editoriales y libreros locales y ponerlas en diálogo –desde una perspectiva plural, diversa e inclusiva- con el público de la ciudad y alrededores.

El comunicado, como está señalado, fue elaborado por el Grupo Jenefes (Jorge Rojo, Fernanda Juárez, Alina Scarlata, Andrea Barrera, Sergio Colautti, Julia Santaliz, Nora Rutiz).