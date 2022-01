El Covid en Río Tercero y la incidencia en los fallecimientos

Se hace difícil hablar de estadísticas, inclusive en algo que se naturalizó durante la pandemia de Covid-19: la cantidad de personas fallecidas por este virus en el país o en la provincia. No se está aludiendo sólo a fríos números, sino a personas, familias que perdieron a un ser querido e historias de vida que se truncaron.

Se naturalizó la información diaria de fallecimientos. Perdió el impacto humano (no en todas las personas, claro está), del comienzo. Como lo señalan muchos especialistas, en los dos picos de la pandemia, durante 2020 y 2021, cuando se registraron la mayor cantidad de decesos, se realizaron paralelismos: es como si hubiéramos asistido a la caída diaria de cuatro aviones de pasajeros.

Sin embargo, ese detalle, para dimensionar la tragedia a la que estábamos asistiendo, terminó por naturalizarse en muchos medios como en gran parte de la comunidad. Especialmente, para quien perdió a un ser querido, por las complicaciones generadas por este nuevo coronavirus, la sensación es distinta.

También lo es en pueblos y ciudades pequeñas o medianas, en donde las personas, de alguna u otra manera, se conocen al menos, se han cruzado en alguna esquina. Cuando surgían hasta no hace mucho los reportes diarios que se brindaban por la noche de los municipios o comunas, aludiendo a personas fallecidas que no pudieron sortear el Covid-19, surgía el impacto por la noticia, se haya conocido o no a esa vecina o vecino. Tampoco se había perdido el dolor por esa partida.

Ocurre, claro, con los fallecimientos por diferentes causas. Esa sensación no es exclusiva del Covid, pero se potenció. Sucedió a lo largo de la pandemia. En Río Tercero, una ciudad mediana, no fue ni es distinto.

Otra etapa de la pandemia

Aclararlo, también es importante. Lo señalan los especialistas, médicos, médicas: la vacunación, especialmente con la variante Ómicron, no evita el contagio, como sucede con cualquier vacuna, sino que mitiga el impacto en la salud pública y privada: evita el tránsito severo y grave por la enfermedad.

De hecho, que el país hoy sea uno de los que en el mundo posea uno de los porcentajes de personas vacunadas contra el coronavirus más alto, con casi el 85 por ciento que al menos recibió una aplicación, eso se está observado en esta denominada "tercera ola" de la pandemia. Se registró una explosión de contagios, no observados en la primera ni tampoco en la segunda ola, aunque las internaciones en Unidad de Terapia Intensiva, en todo el país, muestran indicadores muy distintos a los de 2020 y 2021.

No obstante ello, considerando que es directamente proporcional, a mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de personas internadas, aunque sin colocar en tensión al sistema de salud como sucedió hace poco más de un año y hace apenas seis meses, pero sí provocando una demanda, especialmente en los testeos, que agotó al personal de los centros de hisopados y nosocomios, se llama a mantener los cuidados necesarios.

"El personal de salud está haciendo todo y más"

Lo hizo, recientemente, en su reporte semanal, el Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, que brinda cada siete días la situación epidemiológica del departamento serrano. Acompañó a su informe con un texto, que señalaba, entre otras cosas: "El personal de salud está haciendo todo y más".

"Es otra etapa de la pandemia, que no está lejos de transformarse en endemia, como la gripe, pero mientras tanto continúa siendo una pandemia,y eso es lo que muchas personas no comprenden", señalaba un profesional de la salud a este sitio de noticias hace algunos días. "Y, por otra parte, que estén quienes promuevan que las personas no se vacunen, es otro problema. Si bien son pocos, hacen ruido, generan temor en muchos y demoran más la salida de todo esto", analizaba entre cansado y molesto.

"Son las mismas personas, quienes infunden el miedo a las vacunas, en casos, pocos, médicas y médicos, increíblemente; son los mismos grupos que al principio decían que el Covid-19 era una gripecita; claro que no estaban en las terapias intensivas", indicaba.

El dolor de la pérdida

Se dice que en periodismo toda cifra es importante, siempre que se la pueda comparar con otra. De lo contrario, no tiene relevancia en un informe. Río Tercero es una ciudad mediana del interior del país. Y según lo registros oficiales de fallecimientos, mes por mes, precisamente marcan que en 2020 y 2021, cuando se produjeron los picos de contagios de la primera y segunda ola aumentó la tasa de mortalidad.

Hasta enero de 2021, momento de este informe, son 152 los fallecimientos en Río Tercero por las complicaciones que genera el Covid-19. El 20 de septiembre de 2021 se registró el último deceso en la ciudad por esta causa. Desde entonces, no se notificaron oficialmente personas que hayan dejado de existir por el coronavirus.

"No era una gripecita ni un simple resfrío, como lo señalaban algunos irresponsables, por suerte llegaron las vacunas, y está demostrado que redujeron no sólo los fallecimientos sino las internaciones cuando la aplicación de las mismas avanzó", señaló otra médica a este medio.

Se ha dicho, por ejemplo, desde los sectores "negacionistas" de la pandemia, en los comienzos que "era una mentira y que no era real lo que se observaba en la televisión", con informes de otros países, en donde directamente muchas personas fallecían en las calles ante la saturación del sistema de salud.

La tasa de mortalidad expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población determinada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de fallecimientos por distintas patologías durante un período y la población media del mismo; por mil.

La tasa de letalidad, abreviada como TL es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de la patología, como por ejemplo el Covid-19.

Dos meses

En la primera ola de la pandemia, el pico de contagios en Río Tercero, ocurrió entre septiembre y octubre de 2020. La mayor cantidad de fallecimientos notificados por las complicaciones que originó el Covid-19 se produjo en el segundo mes. Y eso se vio reflejado en la comparación con los dos años anteriores.

En octubre de 2018, los fallecimientos habían sido 35; en el mismo mes de 2019, también fueron 35; y en el de 2020, fueron 69, o sea 34 más que en igual periodo de los dos años precedentes. Si se considera una población estimada en 55 mil habitantes en la ciudad, la denominada "tasa de mortalidad bruta" fue de 6,3 personas cada 1.000 habitantes en la ciudad en el mismo mes de 2018 y 2019, respectivamente. En dicho periodo de 2020, fue de 12,5 personas cada 1.000 habitantes. Casi se duplicó la mortalidad.

En la segunda ola de la pandemia, en junio de 2021 es cuando se produjo la mayor cantidad de fallecimientos por las complicaciones generadas por el Covid-19 en Río Tercero. En dicho mes de 2020, aún no se había percibido el impacto del Covid en la ciudad. De hecho los primeros contagios fueron en julio.

Según la última actualización del Registro Civil Municipal de Río Tercero, en junio de 2020, cuando aún no se habían informado contagios por el Covid-19, los fallecimientos por diferentes causas fueron 37 en la ciudad. En el mismo mes de 2021, quienes dejaron de existir fueron 72 personas. De las mismas, 33 por el Covid-19.

En junio de 2020, la proporción de personas fallecidas cada mil habitantes en Río Tercero, fue de 6,7. En el mismo mes de 2021, ese indicador, denominado Tasa de Mortalidad, fue de 13,00, casi el doble.

En octubre de 2020 y junio de 2021, meses con la mayor cantidad de fallecimientos por el Covid-19, la tasa de mortalidad se duplicó en Río Tercero. En el primer caso, comparado con el mismo mes de 2019 y 2018, en donde fueron 6,3 fallecimientos cada mil habitantes, en 2020 fueron 12,5 decesos por la misma población. En junio de 2020, cuando aún no se habían confirmado contagios de coronavirus en la ciudad, fueron 6,7 fallecimientos cada mil habitantes, mientras que en junio de 2021 se registraron en promedio 13 decesos por la misma cantidad de personas.

Más que estadísticas

Como se apreciará, ese indicador demográfico muestra el impacto del Covid-19 en los meses en donde registró la mayor cantidad de fallecimientos por las complicaciones que genera la enfermedad.

La supuesta "mentira" que los grupos negacionistas señalaban en el comienzo de la pandemia, no fue tal. Existe lo enunciado con anterioridad para desmentirlo. Nadie manipuló las estadísticas brindadas por el Registro Civil de una ciudad mediana del país. Sería disparatado pensar en ello, como también lo es, algo que aún ante la evidencia los menos sostienen, aquello de que "todos los fallecimientos son reportados por Covid". Como se habrá apreciado, no fueron todos. Hubo más fallecimientos, sí, pero a causa del Covid.

Como está señalado en el comienzo, no se trata sólo de frías estadísticas. Son personas, historias de vida y seguramente sueños que se truncaron, además de familias que perdieron a sus seres queridos.