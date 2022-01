Australia: con una apelación, demoran la deportación de Djokovic

Los abogados de Novak Djokovic apelaron la decisión del gobierno de Australia que le negó la entrada al país por no querer revelar si está vacunado.

El Abierto de Australia comienza el próximo día 17 en Melbourne. A Novak Djokovic no se le permitió el ingreso a Australia "por no tener en regla la documentación que le habilite la exención médica requerida para los no vacunados". Los abogados del serbio apelaron y se sabrá el lunes si puede ingresar o es deportado.

El lunes 10 de enero se celebrará una audiencia en los juzgados de Melbourne para abordar si se le expulsa o no del país. Scott Morrison, primer ministro de Australia, subrayó que “nadie está por encima de la ley”.

Retenido en un hotel

Djokovic está retenido en un hotel. Allí fue trasladado después de haber estado durante varias horas en una de las salas del aeropuerto.

El tenista había anunciado su llegada a Melbourne el pasado 4 de enero. La Asociación Australiana de Tenis dijo que una junta médica revisó el caso y autorizó al atleta a competir en el Abierto de Australia.

Los agentes de inmigración le denegaron el visado para acceder al país. Encontraron una irregularidad en la tramitación de la exención médica que le iba a permitir no cumplir con los 14 días de cuarentena obligatorios que debe pasar cualquier persona no vacunada que llegue a Australia.

Los antecedentes en la pandemia

No es la primera ocasión que el serbio es noticia por su postura en la pandemia. En junio 2020, cuando no existían vacunas y las imágenes de hospitales en diferentes países del mundo colapsados eran la postal trágica de lo que estaba dejando la pandemia, organizó un un par de torneos de exhibición entre amigos en los que no se respetaban distanciamientos sociales ni se exigían barbijos a participantes ni público presente.

El resultado de ese torneo terminó en un desastre, con gran cantidad de contagiados, incluyendo al propio Djokovic, quien informó ser positivo de coronavirus del 23 de junio de ese 2020.