Efemérides del 7 de enero en Argentina y el mundo

Un 7 de enero se publicaba por primera vez la historieta Tarzán, luego llevada al cine y la televisión. Se iniciaba uno de los sucesos más brutales de la historia argentina, la "Semana Trágica", en donde cientos de trabajadores eran asesinados al reclamar por sus derechos. Moría Nikola Tesla, uno de los científicos más brillantes. Asesinaban en París a 11 personas, tras un ataque con armas a la publicación Charlie Hebdo.

En 1797 se consagraba de la bandera tricolor italiana. El 7 de enero de 1797, el estandarte tricolor fue adoptado como emblema de la República Cispadana reunida en Reggio Emilia. Comprendía un territorio de unos 40.000 km² atravesados por el río Po y con Milán como sede del gobierno. Contaba con un ejército integrado por tropas francesas. La República Cisalpina creada el 9 de julio de 1797 por Napoleón Bonaparte utilizó la disposición actual de las franjas tricolores. En la asamblea de Reggio se propuso unir Milán a las cuatro ciudades de Reggio Emilia que se encontraban bajo dominio napoleónico, pero como no fue posible, se decidió por lo menos establecer una misma bandera. Este fue el origen de la bandera italiana. Con la caída de Napoleón en 1814 fue abolida, pero volvió a ser utilizada durante las cinco jornadas de Milán.

En 1914 el primer vapor atravesaba el Canal de Panamá. El SS Ancón fue un vapor estadounidense que se convirtió en el primer barco en transitar oficialmente el canal de Panamá en 1914. El Ancón hacía el primer tránsito oficial del canal, llegando al Oceáno Pacífico el 7 de enero.

En 1919 comenzaba en Buenos Aires la "Semana Trágica". Entre el 7 y el 14 de enero de 1919, la represión de policías y militares contra trabajadores causó al menos 700 muertos en Buenos Aires. El 9 de enero de 1919, un multitudinario cortejo fúnebre por las calles de Buenos Aires se convirtió en una masacre. Los trabajadores reclamaban jornadas de ocho horas de trabajo, premios para el trabajo realizado los domingos y reconocimiento de las horas extras, aumentos de salarios, abolición del trabajo a destajo y reincorporación de los compañeros despedidos a causa de sus actividades gremiales.

En 1928 nacía Ante Garmaz. Antonio Jorge Garmaz fue un modelo, diseñador y conductor televisivo de origen croata nacionalizado argentino conocido como Ante Garmaz, que desarrolló su carrera en Argentina.

En 1929 aparecía la historieta "Tarzan". La historieta Tarzán de los Monos, dibujada por Harold Foster para United Feature Syndicate, empezó a publicarse en varios diarios norteamericanos el 7 de enero de 1929. La historieta, adaptación de la primera novela de Burroughs, se completó el 16 de marzo del mismo año.

En 1934 aparecía la historieta "Flash Gordon". Historieta creada por el dibujante Alex Raymond el 7 de enero de 1934 para el King Features Syndicate, como página dominical (sunday strip), y continuada luego por diversos guionistas y dibujantes, entre los que también destaca Dan Barry. Surgió para competir con las aventuras de Buck Rogers y rápidamente desarrolló un éxito muy superior y más perdurable en el tiempo.

En 1938 nacía Aída Bortnik. Fue una guionista, periodista y escritora argentina de destacada participación en los años setenta y ochenta. Fue la primera escritora latinoamericana miembro permanente de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, desde 1986 hasta su muerte. Dos películas con sus guiones fueron nominadas al Óscar: La tregua (como mejor película extranjera) y La historia oficial (como mejor película extranjera y mejor guion original), ganando la segunda como mejor película de habla no inglesa.

En 1943 moría Nikola Tesla. Fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño del sistema moderno de suministro de electricidad de corriente alterna. En sus intentos por desarrollar inventos que pudiera patentar y comercializar, Tesla realizó experimentos con osciladores/generadores mecánicos, tubos de descarga eléctrica y las primeras imágenes de rayos X. También construyó uno de los primeros barcos con control remoto inalámbrico. A lo largo de la década de 1890, Tesla siguió investigando sobre iluminación inalámbrica y la distribución inalámbrica de energía eléctrica por todo el mundo a través de sus experimentos con energía de alta tensión y alta frecuencia en Nueva York y Colorado Springs. En 1893 anunció la posibilidad de establecer comunicación inalámbrica con sus dispositivos y trató de ponerlo en práctica en su proyecto inconcluso de la Wardenclyffe Tower, un transmisor de potencia y comunicación inalámbrica intercontinental, pero se quedó sin fondos antes de poder completarlo. Tras gastar la mayor parte de su dinero, vivió en varios hoteles de Nueva York. Murió en esa ciudad en enero de 1943. El trabajo de Tesla cayó en un relativo olvido después de su muerte, pero en 1960 la unidad de inducción electromagnética en el Sistema Internacional de Unidades fue nombrada tesla en su honor.​ Desde la década de 1990 hay un claro resurgimiento del reconocimiento de sus aportaciones a la ciencia.

En 1964 nacía Nicolas Cage. Nicolas Kim Coppola, ​​​​ más conocido como Nicolas Cage, es un actor, director y productor estadounidense. Ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes y ganó un Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas.

Se producía el atentado contra la publicación Charlie Hebdo. El atentado contra Charlie Hebdo, semanario satírico francés, ocurrió en la ciudad de París, el 7 de enero de 2015, cuando dos hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas entraron en las oficinas de dicho semanario. Dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otras 11. También mataron a un oficial de la Policía Nacional de Francia poco después. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a Al-Qaeda en la Península arábiga (la rama de Al Qaeda en Yemen), que asumió la responsabilidad por el ataque. Francia elevó Vigipirate (su alerta de terrorismo) a su nivel más alto y desplegó soldados. Una intensa persecución condujo hasta los sospechosos, los hermanos Saïd y Chérif Kouachi. Los mismos que intercambiaron disparos con la policía el 9 de enero. Los hermanos tomaron rehenes en una empresa de señalización de Dammartin-en-Goële y fueron abatidos cuando salieron disparando desde el edificio. El 11 de enero, unas dos millones de personas, entre ellas más de 40 líderes mundiales participaron en París en una marcha de unidad nacional, y más de tres millones y medio se sumaron a las manifestaciones en toda Francia. La frase Je suis Charlie ("Yo soy Charlie" en francés) fue un lema común de apoyo a las manifestaciones y en los medios sociales. Los trabajadores supervivientes de Charlie Hebdo decidieron publicar una nueva edición tras el ataque que vendió 7 millones de copias en seis idiomas, en contraste con su tirada habitual en francés de 60.000 ejemplares. El juicio por el atentado se inició el 3 de septiembre de 2020 con 14 personas acusadas que según la fiscalía no tuvieron un papel tan "secundario". Charlie Hebdo es un semanario satírico francés, fundado en 1969, que publica viñetas, reportajes y chistes. Charlie Hebdo, refundada en 1992 por los dibujantes Cabu, Gebé y Wolinski (todos asesinados ese día) había sobrevivido casi medio siglo a las diversas crisis de la prensa escrita, a varios juicios por difamación, y a otros ataques violentos luego de una publicación de 2011 de una caricatura de Mahoma.