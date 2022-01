Efemérides del 6 de enero en Argentina y el mundo

Día de Reyes. Es la jornada en que los niños reciben regalos dejados por los Reyes Magos. El 6 de enero se entregan los regalos, debido a la celebración católica de la epifanía, la cual significa en griego "manifestación", en este caso es la del Niño Dios. El domingo que se ubica entre el 2 y 8 de enero, es cuando se lleva a cabo la misa de la "epifanía del señor". Los Reyes Magos también son conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Se indica que eran reyes orientales, los cuales le llevaron de regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús por su nacimiento. Existe la leyenda de que hay un cuarto rey mago, conocido como Artabán. La razón por la que no se habla mucho de él, es porque se cree que este se perdió durante el camino a Belén, por lo que no pudo llegar a conocer a Jesús. Además, también se cree que fue arrestado por el ejército romano. Todo lo mencionado anteriormente, son leyendas, y por esta razón es que este cuarto rey mago no es muy famoso. Gaspar, Melchor y Baltasar, según ciertas creencias representan a Europa, Asia, y África, respectivamente. Aunque los regalos llegan para la Navidad, el día de Reyes sigue siendo una de las más importantes tradiciones en diferentes países, entre ellos la Argentina. El ritual empieza en la tarde o a la hora de cenar. Previamente, se escriben las cartas solicitando regalos a los Reyes. Una tradición, cada vez menos utilizada, es la de dejar los zapatos, pasto y agua para los Camellos en los que llegan. En muchos lugares, es tradicional que los Reyes recorran diferentes lugares entregando regalos para los más pequeños y que se realicen actividades con ese objetivo. Representa un momento especial para los más pequeños.

En 1412 nacía Juana de Arco. En la comuna de Domrémy-la-Pucelle (Lorena, Francia), nacía la campesina Juana de Arco, considerada heroína por su papel al frente de tropas francesas durante la fase final de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra. Murió en la hoguera en mayo de 1431, a la edad de 19 años, y fue declarada santa en 1920 por el papa Benedicto XV.

En 1923 nacía Jacobo Timerman. Fue un periodista argentino, fundador de las revistas Primera Plana, Confirmado y del diario La Opinión de Buenos Aires. Fue detenido desaparecido y torturado durante la dictadura cívico-militar de los setenta. Nació en una familia judía ucraniana que huía de las persecuciones y emigró a la Argentina hacia 1928, cuando él tenía 5 años. La familia se instaló en el barrio del Once en Buenos Aires. Se inició en el periodismo desde muy joven, en la revista Correo Electrónico, y luego en los diarios Noticias Gráficas, La Razón, El Mundo; La Nación y la columna política de Clarín. En 1962, con un formato innovador inspirado en los magazines estadounidenses, fundó la revista Primera Plana y, en 1965, Confirmado. Vendió Primera Plana y se alejó de su dirección. En 1971, creó el diario La Opinión, que en 1977 fue expropiado y editado por la dictadura con el mismo nombre, pero una línea totalmente distinta, durante cuatro años. Fue secuestrado el 15 de abril de 1977 en su casa a las 3 de la mañana, por personal parapolicial bajo las órdenes de Ramón Camps, que antes habían participado en la Triple A y que manejaban una cárcel clandestina. Con él fue también secuestrado Enrique Jara, subdirector del diario, y pocas horas después fue desaparecido (secuestrado, torturado y asesinado) Enrique Raab, uno de los periodistas más prestigiosos de La Opinión. Se dice que los medios Clarín o La Nación ocultaron la noticia, y trataron al director de La Opinión de terrorista y apátrida, como así también que fue, en primera instancia propangadista. Fue torturado y mantenido desaparecido en los centros clandestinos de detención. Su liberación hacia 1980 y posterior exilio en Israel y Estados Unidos fue decisiva a partir de la protesta generalizada de la comunidad internacional. En 1984, en Buenos Aires, Timerman prestó testimonio ante la CONADEP. En 1985 declaró en el Juicio a las Juntas.

En 1943 nacía Osvaldo Soriano. Fue un escritor y periodista argentino. Fue uno de los autores argentinos más vendidos en las décadas de 1980 y 1990. Algunas de sus novelas fueron publicadas en varios países. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine y al teatro. Comenzó su carrera en el diario El Eco de Tandil. se trasladó a Buenos Aires en 1969 para integrarse a la redacción de la revista Primera Plana, a partir de lo cual comenzaría su constante relación con el periodismo. Cuando la revista fue censurada, pasó luego por Semana Gráfica, Panorama y La Opinión. Publicó su primera novela Triste, solitario y final en 1973. En 1974, escribió su segunda novela No habrá más penas ni olvido, publicada años después. Abandonó La Opinión y comenzó a colaborar en el diario Noticias, para recalar luego en El Cronista Comercial. En 1976, debido al golpe de Estado, se trasladó a Bruselas. En 1979, junto a Julio Cortázar y Carlos Gabetta, fundó la publicación mensual Sin censura, dedicada al análisis de la situación de los países latinoamericanos que en esa época se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Comenzó a colaborar con el diario Il Manifesto (Italia), al que seguiría ligado hasta su muerte. También participó en Le Monde (Francia) y El País (España). En 1980 publicó Cuarteles de invierno. En 1983, su novela No habrá más penas ni olvido fue llevada al cine por el director Héctor Olivera. En 1984, terminaba su exilio. Un año antes publicaba Artistas, locos y criminales, una recopilación de sus artículos escritos en La Opinión en la década de 1970. En 1987, formó parte de la redacción original del diario Página/12, hasta su muerte. En 1988 publicaba Rebeldes soñadores y fugitivos, una segunda colección de artículos que recogía notas escritas para la prensa europea durante su exilio. En 1989, nacía su único hijo, Manuel,​ y publicaba el cuento infantil El Negro de París. Un año después, aparecía su novela Una sombra ya pronto serás, llevada al cine en 1994. Tras publicar la novela El ojo de la patria (1992), aparecía Cuentos de los años felices. Un año después, publicaba su última novela La hora sin sombra. Antes de su fallecimiento alcanzaba a publicar una última selección de artículos, cuentos y semblanzas, Piratas, fantasmas y dinosaurios, en 1996. Fallecía el 29 de enero de 1997 en Buenos Aires.

En 1946 nacía Syd Barret. Músico y compositor británico, cantante y guitarrista de Pink Floyd, la célebre banda de rock que dejó tres años después de haberla fundado.

En 1954 nacía Diego Arnedo. Músico, compositor y uno de los artistas más influyentes del rock nacional por sus composiciones como bajista del grupo Divididos liderado por Ricardo Mollo. Fue también bajista de la banda de rock Sumo.

En 1955 nacía Rowan Atkinson. Es un actor y humorista británico, popularmente conocido por interpretar el personaje principal de la serie de televisión Mr. Bean.

En 2002 se ponía fin a la convertibilidad del "uno a uno". Se sancionaba la ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario que ponía fin a la Convertibilidad que desde 1991 establecía la paridad entre el peso y el dólar estadounidense y el libre cambio entre ambas monedas.