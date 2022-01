Efemérides del 5 de enero en Argentina y el mundo

Un 5 de enero, nacían Umberto Eco, Robert Duvall, entre otras figuras de distintas disciplinas. Morían Gregorio Aráoz de La Madrid, Lisandro de la Torre, y el jugador de fútbol, Félix Loustau.

En 1813 las Cortes de Cádiz suprimían el Tribunal de la Inquisición. Se dictaba un edicto por el que se suprimían los Tribunales de la Inquisición en España y América. En España, se fundó en 1478 por los Reyes Católicos y en América se instauró en 1569. El onjetivo: vigilar la fe y costumbres cristianas. En una palabra, hacer cumplir la doctrina y moral católica de la época. Por lo que, todo aquello que saliera de su norma era perseguido y torturado. Aquellos que no seguían la doctrina, eran llamados herejes y paganos.

En 1855 nacía King Gillete. Empresario estadounidense que fue el inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable.

En 1857 moría Gregorio Aráoz de La Madrid. Fue un militar argentino, guerrero de la Independencia argentina, de las guerras civiles y líder del partido unitario. Fue gobernador de la provincia de Tucumán, y efímeramente de las provincias de Mendoza y La Rioja. Combatió en Las Piedras, en Tucumán, en Salta, en Vilcapugio y en Ayohuma. Peleó también en Sipe-Sipe. Colaboró con el general Martín Rodríguez tras la revolución que lo derrocó. Peleó en la batalla de Oncativo. Y participó en la revolución que promovió el general Juan Galo de Lavalle. Se refugió en Chile tras la derrota en Rodeo del Medio. Había nacido en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1795.

En 1931 nacía Robert Duvall. Actor y director de cine estadounidense, ganador de un premio Óscar, un Emmy y cuatro Globos de Oro. Filmó más de 60 películas. En 2004 se casó con la actriz argentina Luciana Pedraza, con quien convivía desde 1996. Es un amante del tango, llegando a filmar una película en Buenos Aires.

En 1932 nacía Umberto Eco. Semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas. Comenzó su obra narrativa en 1966 publicando dos cuentos para niños ilustrados por Eugenio Carmi, La bomba y el General y Los tres cosmonautas. Eco también escribió otros relatos, Los gnomos de Gnù (1992), ilustrado como los anteriores por Carmi; y El misterioso fin del planeta Tierra (2002), para un público adulto. En 1980 se consagró como narrador con la novela El nombre de la rosa, que fue llevada al cine en 1986 por Jean-Jacques Annaud. Cultivó también otros géneros, como el ensayo, donde destacó notablemente con títulos como: Obra abierta (1962), Diario mínimo (1963), Apocalípticos e integrados (1964), La estructura ausente (1968), Il costume di casa (1973), La forma y el contenido (1971), Signo (1973), Tratado de semiótica general (1975), El super-hombre de masas (1976), Desde la periferia al imperio (1977), Lector in fabula (1979), Semiótica y filosofía del lenguaje (1984), Los límites de la interpretación (1990), Seis paseos por los bosques narrativos (1990), La búsqueda de la lengua perfecta (1994), Kant y el ornitorrinco (1997) y Cinco escritos morales (1998). Dentro de su particular visión de los medios de comunicación, reflexionó sobre internet y en concreto sobre Wikipedia, de la que tenía una opinión ambivalente, resultado de la tensión entre la necesidad de integración y el rechazo de los rasgos negativos, descrita aquí en relación con su concepto apocalípticos e integrados: (...) antes los apocalípticos eran los que criticaban y rechazaban. Hoy son los que critican, pero a la vez usan estas cosas, así que es un discurso interno: yo soy muy crítico con Wikipedia, porque contiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas, pero utilizo Wikipedia, porque si no, no podría trabajar. Mientras escribo sobre, por ejemplo, Tirso de Molina y no me acuerdo de cuándo nació, voy a Wikipedia y lo miro, en cambio antes tenía que coger la enciclopedia y tardaba media hora. Antes los apocalípticos no usaban estas cosas: escribían a mano con la pluma de ganso. En lo político, fue un acérrimo crítico de Silvio Berlusconi, lo que puede verse explícitamente en varias de sus crónicas, algunas de ellas publicadas por ejemplo en De la estupidez a la locura. Moría a los 84 años el 19 de febrero de 2016.

En 1939 moría Lisandro de la Torre. Fue un dirigente político, abogado y escritor, fundador del Partido Demócrata Progresista había nacido en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Se recibió de abogado en 1890, por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis sobre régimen municipal, así como otros trabajos, lo llevaron a pensar la importancia de la autonomía municipal, la cual sería incluida recién en la reforma de la Constitución Argentina de 1994. De la Torre se postuló a la presidencia de la Nación en las elecciones de 1916, obteniendo 98.876 votos y 57 electores. El 1 de mayo de 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca (hijo) firmaba en Londres el Pacto Roca-Runciman. En 1935 iniciaba una investigación sobre el comercio de carne, ya que en el marco del Pacto Roca-Runciman dicha actividad estaba sospechada de corrupción. La investigación se hacía pública en el Senado. acusaba al frigorífico Anglo de evasión impositiva y la existencia de un entramado de corrupción que involucraba al gobierno del presidente Justo, y en particular, al ministro de Hacienda, Federico Pinedo y al ministro de Agricultura, Luis Duhau. Dos días después, Duhau lo agredía arrojándolo al piso, y escapando del recinto. En medio del tumulto, Ramón Valdez Cora realizaba una serie de disparos en dirección a De la Torre. Los disparos impactaban en el cuerpo de su discípulo y senador electo Enzo Bordabehere, quien estaba intentando proteger al senador de sus atacantes. Agobiado, aislado, fuertemente afectado por el asesinato de Bordabehere, renunciaba a su banca. Desde entonces resultaban muy escasas sus apariciones públicas. El 5 de enero de 1939, sólo, en su departamento, se quitaba la vida.

En 1965 nacía Eleonora Cassano. Bailarina y una de las fundadoras del ballet argentino y partenaire estable de Julio Bocca, con quien comenzó a trabajar en el Teatro Colón de Buenos Aires.

En 1975 nacía Bradley Cooper. Actor, guionista, cantautor y productor estadounidense. Alcanzó la fama por su actuación en los filmes The hangover y The rocker. Lleva filmadas más de 40 películas.

En 2003 moría Félix Loustau. Exfutbolista argentino, quien en la década de 1940 formó parte de la delantera de “La máquina” de River Plate junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Adolfo Pedernera.