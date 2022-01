Guía Verano 2022: Piedras Moras, el lago más cristalino

Cómo es habitual, en cada mes de enero, Tercer Río Noticias ofrece una guía para quienes deseen aprovechar el verano, sitios que son accesibles, tanto en costo como en distancia, y en ocasiones no tan promocionados, como también, en esta ocasión, otros, mucho más publicitados, y que congregan a miles de personas.

La región del Tercer Río, es en donde se incluyen balnearios junto al Ctalamochita y hasta un lago como el Piedras Moras, a lo que deben sumarse las opciones más promocionadas, en el Valle de Calamuchita.

En la primera entrega para este verano 2021, será precisamente con el lago más cristalino de Córdoba, ubicado en Almafuerte.

El lago más cristalino, al pie de las sierras

En los setenta lo que era el Ctalamochita (Tercero), a su paso por Almafuerte, comenzaba a ser detenido por un dique, el Piedras Moras. Así se conformaba dicho lago, el cuarto del río más caudaloso de la provincia, en el llano, pero también a un paso de la sierras.

El dique fue construido como nivelador del río, mitigando las crecientes aguas abajo. También posee una usina generadora de energía. Progresivamente con sus playas de arena, en cada verano, comenzó a mostrar una postal que puede a asemejarse a cualquier lugar junto al mar.

Se lo llama así por las rocas volcánicas de ese color que están en el lugar. El espejo de agua posee la particularidad de ofrecer, además, condiciones ideales para la práctica de las actividades acuáticas a vela y/o remo, estando prohibida la navegación a motor.

Sus cristalinas aguas lo posicionan entre los mejores para la práctica del buceo. Cuando se llenó el embalse, quedó sumergido el antiguo paraje de El Salto, y bosques. Allí estaba la iglesia de San José y existían algunas edificaciones.

No obstante como ya se publicó en este sitio de noticias, es importante aclarar que no se trata de una ciudad sumergida. Así lo señaló, oportunamente, un vecino del lugar, indicando que no es necesario magnificar con datos erróneos, como sucedió en diferentes publicaciones de medios nacionales, lo que ofrece el cuarto lago del río más caudaloso de Córdoba, porque sencillamente no lo necesita. Tiene suficiente para ser un sitio especial.

Te puede interesar: Aclaran sobre notas aludiendo al Piedras Moras, El Salto Norte y Almafuerte

Un poco de historia

En el Piedras Moras, se encuentra, además, semisumergida la vieja Usina de La Cascada. Desde la misma se generaba la energía para la construcción del mayor dique de la cuenca, el de Embalse, en Calamuchita.

Fue edificada a principios del siglo 20. Según los registros históricos, allí existía un salto de agua. En las memorias del General Paz, antes de la batalla de La Tablada, se cita esa cascada. También lo hace el militar británico Alexander Gillespie, autor de un diario de viaje, luego convertido en libro, escrito en 1806, cuando luego de las invasiones inglesas, era llevado prisionero a San Ignacio, en Calamuchita.

Dos obras, un antes y un después

En los últimos años una obra marcó un antes y después para el lago: la autovía que une a las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, teniendo a Almafuerte y al Piedras Moras, dicho trayecto, como punto intermedio. Un gran puente se construyó en la denomina "cola del lago", al oeste, por ejemplo. Desde allí se puede visualizar la extensión del espejo de agua.

Otra obra vial, también hizo que el Piedras Moras, sea un lugar al que se puede arribar no solo en automóvil, motocicleta o en vehículos de mayor porte, sino también en bicicleta desde Río Tercero. Se trata de la autovía que además posee una ciclovía en el costado sur de la misma, ambas, de 7.5 kilómetros.

El mapa para llegar

Para llegar al Piedras Moras, y por ende a Almafuerte, existen dos rutas: una provincial, la 6, que hasta Río Tercero es una autovía, y que se extiende de oeste a este hasta Cruz Alta, en el límite con Santa Fe.

La otra vía de acceso es un corredor nacional: la autovía Juan Baustista Bustos (Ruta Nacional 36), que une a las ciudades de Córdoba con Río Cuarto.

Una extensa costanera

El Piedras Moras cuenta con una costanera totalmente pavimentada, y paradores con ofertas gastronómicas y espectáculos.

El lago, con sus playas, muestra imágenes impactantes, especialmente en los atardeceres con las sierras calamuchitanas como telón de fondo.

Se cobra estacionamiento que está a cargo del municipio. Los vecinos de Almafuerte, pueden solicitar una oblea, que los exime de abonarlo.

Además de excursiones programadas y ofrecidas como una opción más, desde Turismo Municipal, se indicó recientemente que se prestan bicicletas por determinado lapso para recorrer el entorno del Piedras Moras. Sólo se toman los datos y debe dejarse el documento quien hace uso de las mismas.

En este verano, particular, al igual que en el anterior, como en todos los informes de este especial, la recomendación de siempre: mantener la distancia, utilizar barbijos, lavarse frecuentemente las manos, y disfrutar en lo posible de los sitios que ofrece la región con responsabilidad social, no solamente cuidándonos a nosotros, sino también a los demás.