Río Tercero: más de mil contagios de Covid 19 en una semana

La Municipalidad de Río Tercero brindó su reporte semanal. El año 2021 se cerró con más de 1.100 contagios de Covid 19 en el lapso de siete días.

Entre el sábado 25 y viernes 31 de diciembre se confirmaron 1.175 contagios de Covid 19 en Río Tercero. Los denominados casos activos, quienes transitan la enfermedad, son 1.242. En la última semana del año recibieron el alta 176 personas.

El reporte del municipio no informa sobre personas internadas al momento de ser enviado el mismo, esto es el viernes por la noche.

Una semana con muchos casos

La última semana de 2021 fue en la que más cantidad de contagios se confirmaron de Covid 19. El miércoles fue el más cantidad de resultados de hisopados positivos, con 346 contagios notficados.

En promedio, se confirmaron 168 contagios diarios de Covid 19 en Río Tercero durante el periodo comprendido entre el 25 y 31 de diciembre.

En los últimos días se habilitó desde el municipio la posibilidad de concurrir, además del consultorio de febriles de barrio Cabero, a testearse en Plaza San Martín, por lo que en cada jornada se observó un importante número de personas esperando por un hisopado.

A dichos lugares, que al cierre del año pasaron al Anfiteatro Municipal Luis Amaya y el Salón 1929 como centros de testeo, deben sumarse el Hospital Juan Bautista Bustos y el sector privado de salud.

También más vacunación

Lo que se observó en la semana, además, fue una importante cantidad de personas que concurrieron a recibir algunas de las dosis de la vacuna contra el Covid 19.

Muchas personas lo hicieron para recibir la tercera dosis de refuerzo, otras para completar los esquemas con las segundas, y también estuvieron quienes acudieron para recibir su primera dosis.

Las autoridades sanitarias marcan como clave la vacunación, ya que si bien no previene totalmente los contagios, sí se evita, como con cualquier vacuna, cursar los cuadros severos o graves de la enfermedad.

Te puede interesar: ¨Las vacunas están salvado millones de vidas¨

En la última semana, más allá del crecimiento exponencial de contagios, al viernes por la noche, en el informe oficial del municipio no se reportó de personas que se encontraran internadas en centros de salud locales. En la semana, la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros, remarcaba ese detalle.

No es distinto a lo que sucede en la provincia, el país y las naciones con altos porcentajes de su población vacunada: si bien los contagios aumentaron, con la variante Delta y la Ómicron, no lo hicieron las internaciones, y los fallecimientos, al menos como sucedía cuando no existían vacunas disponibles.

La vacunación en Río Tercero se realiza en el Polideportivo Municipal Marciano Melo. Desde el jueves se decidió retornar con el vacunatorio a dicho espacio. La razón: al incrementarse la cantidad de personas que llegaban para vacunarse al Salón 1929, largas filas debían aguardar en el exterior, bajo el sol y con calor.

Desde el inicio de la pandemia

Desde que se confirmaron los primeros diagnósticos de coronavirus en julio de 2020, el total de contagios en la ciudad es de 8.651. El total de altas es de 7.257.

Son 152 las personas fallecidas con resultado detectable del virus Sars Cov 2 que genera la enfermedad Covid-19 y por las complicaciones que la misma provoca.