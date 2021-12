Catamarca cobrará tratamiento e internación a no vacunados

Las personas no vacunadas contra el Covid-19 en Catamarca deberán pagar por la atención e internación si resultan contagiadas.

Catamarca: se cobrará tratamiento e internación a quienes no se vacunaron

Catamarca se convirtió en la primera provincia de Argentina en la que se cobrará por el tratamiento e internación a aquellas personas que no se vacunaron contra el Covid-19 y resulten contagiadas, requiriendo atención de salud. En el caso del sistema privado, seguirá subsidiado por el Estado para quienes se vacunaron, no así para quienes no lo hicieron.

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan y no se vacunen, deban pagar a través de la obra social”, había señalado el gobernador, Raúl Jalil, previo a la firma y publicación del decreto.

Así lo estableció la administración catamarqueña con un decreto, que dejó sin efecto dos medidas que eximían del pago en la cobertura médica a quienes se contagiaran de Covid-19. Las mismas sólo seguirán vigente para quienes cumplieron con el esquema de vacunación. Los que no lo completaron y se contagien, abonarán las prestaciones médicas que les soliciten en el sector privado y con obra social en el público.

El decreto

Fue a través del decreto 3095 emitido en la jornada del miércoles, en donde Jalil junto a la nueva ministra de Salud, Manuela Ávila, dispusieron la excepción.

“Exceptúese de los beneficios del Régimen de Prestaciones Médicas Especial Covid-19 creado mediante decreto 2037/2020 y del Régimen de cobertura Co-Seguro Módulos Covid-19 creado mediante decreto 1038/2021 a todas aquellas personas que no tengan esquema completo de vacunación contra Coronavirus”, señala el decreto provincial camarqueño.

No obstante, en el decreto está aclarado que quienes no se vacunaron por prescripción médica y puedan corroborarlo no quedarán exceptuados de la medida vigente hasta el martes.

Lo que señala el decreto

El decreto de 2020, establecía que quienes no tengan obra social podrán acceder, sin abonar ningún co-seguro o prestación dineraria, al sistema privado de salud para atención y detección de casos sospechosos y para pacientes con patologías prevalentes y guardia en general, según criterio establecido por el Ministerio de Salud. Las prestaciones otorgadas a los beneficiaros es subsidiada por la Provincia.

Otro decreto de 2021 fue creado específicamente para los afiliados a la Obra Social de los empleados Públicos (OSEP). De esta manera se determinó subsidiar el costo del co-seguro de las prestaciones médicas que demande el diagnóstico y posterior atención de casos positivos por coronavirus, alcanzando los niveles ambulatorios o internación hasta que el paciente reciba el alta epidemiológica.

Con el nuevo decreto del miércoles, los beneficios otorgados por el Estado Provincial a través de un subsidio, rigen sólo para quienes se vacunaron, exceptuando a quienes no lo hicieron.