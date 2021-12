Fin de año en Río Tercero: servicios y horario comercial

Los servicios y la atención comercial, como sucedió en Navidad, también tendrán un cronograma especial para despedir al año 2021 y recibir al 2022 en Río Tercero.

La Municipalidad de Río Tercero, no tiene atención al público el 31 de diciembre. Tampoco atenderá la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Los bancos y los organismos nacionales y provinciales no atienden este viernes. El transporte urbano funciona hasta más temprano el último día del año. No hay recolección de residuos el 1 de enero. El comercio en su gran mayoría, atiende este viernes 31 hasta las 18.