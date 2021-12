Efemérides del 31 de diciembre en Argentina y el mundo

Nochevieja. La Nochevieja, víspera de Año Nuevo​ o fin de año, es la última noche del año en el calendario gregoriano; comprende aproximadamente, por tanto, desde las 20:00 del 31 de diciembre hasta las 6:00 del 1 de enero.

En 1867 era elegida Ottawa como capital del Canadá. El 31 de diciembre la ciudad era escogida por la reina Victoria del Reino Unido para ser la capital de Canadá, por ser un territorio neutral a la vista de las comunidades de habla inglesa y francesa. Asimismo, tiene una distancia importante con la frontera de los Estados Unidos de América, que en ese entonces pensaba en invadir las colonias británicas al norte.

En 1878 nacía Horacio Quiroga. Cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista.​ Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Ha sido comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. En 1899, se fundó la Revista de Salto. Después del suicidio de su padrastro, decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. Estuvo cuatro meses ausente. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado: el mismo joven que había partido de Montevideo en primera clase regresó en tercera, andrajoso, hambriento y con una barba negra a la cual ya nunca más renunciaría. Resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diario de un viaje a París (1900). Abandonó Uruguay para pasar a la Argentina en 1902. En Buenos Aires, el artista alcanzaría la madurez profesional, que llegaría a su punto culminante durante sus estancias en la selva. Además, su cuñado lo inició en la pedagogía y le consiguió trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Designado como profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903, en junio de ese mismo año y ya convertido en un fotógrafo experto, Quiroga quiso acompañar a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones. Al regresar a Buenos Aires abrazó la narración breve. En 1904 publicó el libro de relatos El crimen de otro, fuertemente influido por el estilo de Edgar Allan Poe. Trabajó en varios cuentos, entre ellos de terror rural e historias para niños, pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. A esta época pertenecen la novela breve Los perseguidos (1905) y El almohadón de pluma. En 1906 Quiroga decidió volver a la selva. Aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras, compró una chacra. Tras la muerte de su esposa, quien había ingerido un sublimado empleado en el revelado fotográfico, que le provocó una agonía de ocho días en los que fue atendida por Quiroga, muy afectado, se trasladó con sus hijos a Buenos Aires. Muchos relatos, iban siendo publicados en prestigiosas revistas. La mayoría de ellos fueron recopilados por Quiroga en varios libros, el primero de los cuales fue Cuentos de amor de locura y de muerte (1917). al tiempo que apareció su celebrado Cuentos de la selva,. una colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera. Dedicó este libro a sus hijos. Llegó también su nuevo libro de cuentos, El salvaje (1919). regresó a Misiones. Esta vez nuevamente enamorado, esta vez era de una joven de 17 años, Ana María Palacio. Quiroga intentó convencer a los padres de que la dejasen ir a vivir con él en la selva. La negativa y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela, Pasado amor, publicada en 1929. En 1932 Quiroga radicó por última vez en Misiones, en el que sería su retiro definitivo, con su esposa y su tercera hija. En 1935 comenzó a experimentar molestos síntomas. Su esposa logró convencerle de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. Los problemas familiares de Quiroga continuaron. Su esposa e hija lo abandonaron definitivamente, quedando solo y enfermo en la selva de Misiones. Su ánimo decayó completamente. Viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937 se le detectó un cáncer de próstata. Finalmente se quitaba la vida ese año. Sus restos fueron repatriados a su país natal. Uno de los deseos de Quiroga era que cuando muriera su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera.

En 1908 nacía Simon Wiesenthal. Tras haber estado prisionero en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen durante la Segunda Guerra Mundial dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos, para llevarlos ante la justicia.

En 1936 moría Miguel de Unamuno. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía.

En 1937 nacía Anthony Hopkins. Es un actor, compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor galés.​ ​​Saltó a la fama internacional sobre todo por su interpretación de Hannibal Lecter, personaje psicópata de las películas The Silence of the Lambs, Hannibal y Red Dragon.

En 1943 nacía Ben Kingsley. Es un actor británico. La primera aparición de Kingsley fue un pequeño papel en El miedo es la clave (1972). A partir de aquí, dejó el mundo del cine hasta que Richard Attenborough lo escogió para hacer el papel de Mahatma Gandhi en la película Gandhi, una interpretación que le valdría el Oscar como Mejor Actor en 1982.

En 1948 nacía Donna Summer. LaDonna Adrian Gaines, conocida por su nombre artístico Donna Summer, y apodada también como La Primera Dama del Amor,​​​ La Pantera de Boston,​​​ y La Reina de la Música Disco, ​​​ fue una cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco.

En 1958 Ernesto «Che» Guevara encabezaba la ocupación de Santa Clara. Entre el 28 y el 30 de diciembre 1958 ocurrió la ofensiva final del Movimiento 26 de Julio sobre Las Villas, y el rodeo a Santa Clara, ciudad de importancia estratégica para una batalla en la que tuvo un rol protagónico Ernesto Guevara, 'el Che' en Cuba. El 31 de diciembre, se rindieron los principales objetivos. A las 5 de la tarde, lo hizo la Estación de Policía, y, casi al unísono, los soldados sitiados en el Gobierno Provincial, la Audiencia y la Cárcel. Cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, el dictador Fulgencio Batista decidió huir hacia Santo Domingo, quedando el país virtualmente acéfalo.

En 1959 nacía Val Kilmer. Es un actor estadounidense. Es conocido por papeles como Nick Rivers en Top Secret!, Tom "Iceman" Kazanski en Top Gun, Jim Morrison en The Doors, Doc Holliday en el wéstern Tombstone, entre otras.

En 1980 moría Herbert Marshall McLuhan. Fue un filósofo y profesor canadiense. Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Hacia finales de la década de 1960 y principios de los años 1970, McLuhan acuñó el término «aldea global» para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación.1​Es famosa su frase «el medio es el mensaje».

En 2015 moría Natalie Cole. Fue una cantante estadounidense de jazz, soul y R&B. Hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole, tuvo éxitos a mediados de los años 1970 como artista de R&B con los temas «This Will Be», «Mr. Melody», «Inseparable» y «Our Love».