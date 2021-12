Río Tercero: miércoles con otro récord de contagios de Covid

El miércoles se produjo el mayor número diario de contagios confirmados de Covid-19 en Río Tercero, siendo el número más alto desde el inicio de la pandemia. La curva ascendente en los casos viene desde hace algunos días. Al cierre de la jornada, fueron 346 los diagnósticos informados por el municipio.

Los denominados "casos positivos activos", quienes se encuentran transitando la enfermedad, al reporte de la noche del miércoles eran 1.003 personas.

Al reporte del miércoles no se informó desde el municipio de personas que se encontraban internadas. Ese, además del elevado número de contagios, es uno de los datos de esta tercera ola.

"A diferencia de las otras olas de contagios, en esta oportunidad no hay personas internadas hasta el momento (el miércoles por la noche), y esto tiene una explicación: el alto porcentaje de población vacunada, con lo que si bien pueden resultar contagiadas, no hacen las complicaciones que teníamos en los otros picos de la pandemia", señaló la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros.

La funcionaria y médica destacó la importante cantidad de personas que en la semana están concurriendo a recibir algunas de las dosis de la vacuna. Es por ello que se decidió cambiar el vacunatorio, que pasa desde este jueves nuevamente al Polideportivo Municipal Marciano Melo.

"La decisión que adoptó el intendente (Marcos Ferrer), es para que las personas no tengan que esperar afuera, con las altas temperaturas de estos días, por ello el vacunatorio está nuevamente en el Polideportivo Municipal", señaló Cisneros.

Explicó que no sólo están concurriendo quienes acuden por la tercera dosis, que son los mayores de 60 años que hayan recibido la segunda hace cuatro meses, y quienes de otros grupos etarios ya llevan cinco meses de completar el esquema con ambas dosis, sino quienes están llegando para completar los esquemas con segunda dosis y también quienes hasta el momento no se habían vacunado, con primeras dosis.

La semana anterior, fueron más de 200 las personas que recibieron la primera aplicación. "Es así son, por supuesto de terceras dosis, pero también del resto", indicó la funcionaria.

"Es necesario que la gente se vacune, y no solamente para acceder al pase sanitario, sino por su propia salud, completando los esquemas, quienes no lo hicieron; con terceras dosis, a quienes les corresponda; y con la primera dosis quienes aún no se vacunaron, porque está demostrado definitivamente que la vacunación no solamente previene los cuadros serios de la enfermedad, se observa en que no subieron las internaciones, sino que, además, es la manera de terminar también con esta pandemia", expresó y llamó a vacunarse Cisneros.