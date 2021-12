Efemérides del 30 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Internacional del Cine Indio. Fue decretado para celebrarse el 30 de diciembre de cada año con el fin de difundir y promocionar en Latinoamérica y España a la industria del Cine de la India.

En 1916 asesinaban a Grigori Rasputín. Fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Románov. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Anna Výrubova, en 1905 fue llamado al palacio de los zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alekséi Nikoláyevich Románov, que padecía de hemofilia. El zarévich efectivamente mejoró y la familia Románov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro Aleksandr Trépov le ofreció 200 mil rublos para que regresase a Siberia y fracasóv. Finalmente la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusúpov, en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma, Vladímir Purishkévich, y dos grandes duques, Dmitri Pávlovich y Nicolás Mijáilovich. Yusúpov, Purishkévich y el gran duque Dmitri planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusúpov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, . Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el 29 de diciembre de 1916, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí Yusúpov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras esta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, había sobrevivido y Purishkévich, después de fallar en dos ocasiones, lo derribó con otros dos disparos y le asestó un golpe en la sien. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Nevá, donde a pesar del veneno, los disparos y el golpe finalmente murió de ahogamiento. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputín estuvo involucrado el servicio secreto británico, a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado llamado Oswald Rayner, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale.

En 1947 nacía Teresa Parodi. Teresa Adelina Sellarés más conocida como Teresa Parodi es una cantautora argentina de folclore. Fue la primera Ministra de Cultura de Argentina, ocupando ese cargo desde mayo de 2014 hasta el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015. Es también una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas, ganadora en 1999 del Camín de Oro a la trayectoria, en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. A los 9 años comenzaba a tomar clases de canto y guitarra. Luego de presentarse en varios escenarios, en 1979 integraba el quinteto del maestro Astor Piazzolla como cantante invitada, realizando varias giras por el interior de país. En 1984 participó por primera vez del Festival Nacional del Folclore, de Cosquín. Al año siguiente se presentó en el estadio Luna Park junto a Pablo Milanés y Sara González. Este concierto fue registrado en VHS por la empresa Acuario Video Film siendo el primer video de música popular argentina difundido en el mercado del país.

En 1961 nacía Ben Johnson. Es un exatleta canadiense conocido por su descalificación por dopaje después de ganar la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Aparte de esta descalificación, ganó dos bronces en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 en la prueba de los 100 metros lisos y en los relevos 4 x 100 metros. Johnson batió en dos ocasiones el récord del mundo de los 100 metros, en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1987 y en la final olímpica de 1988, pero junto con su descalificación por dopaje, perdió el oro y los dos récords. Además batió el récord mundial de los 50 metros en 1987 (5.55) y el récord mundial de los 60 metros en tres ocasiones, 6.50 en 1986, 6.44 y 6.41 en 1987 y ganó el oro en el Campeonato Mundial de pista cubierta de 1985 en París.

En 1975 nacía Eldrick «Tiger» Woods. Deportista estadounidense. Es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer. Actualmente cuenta con 15 majors, convirtiéndose así en el segundo jugador con más majors ganados en la historia del golf, a tres de Nicklaus.

En 1984 nacía LeBron James. Es un jugador de baloncesto estadounidense que actualmente pertenece a la plantilla de Los Angeles Lakers de la NBA. Con 2,06 metros de estatura, su posición es la de alero, pero su talento, versatilidad y poderío físico le permiten jugar tanto de base como de ala-pívot.​

En 2001 renunciaba el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá. Se indica que fue por carecer de apoyo en su propio partido. Asumiría en su lugar Eduardo Camaño, quien sería reemplazado por Eduardo Duhalde. Renunciaba luego de marcharse de la residencia presidencial de Chapadmalal, tomando un vuelo a San Luis. Allí, en una conferencia de prensa, anunciaba que dimitía a la presidencia.

En 2004 se producía el trágico incendio en la discoteca Cromañón. La tragedia de Cromañón se produjo en la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, discoteca ubicada en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, durante un recital de la banda Callejeros. Provocaba la peor tragedia mundial en la historia de la música de rock y una de las mayores tragedias no naturales en el país​ dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1432 heridos. Causaba, además, importantes cambios políticos y culturales. Los familiares de los jóvenes fallecidos y los sobrevivientes del incendio conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, por las muertes y los daños sufridos. En lo político, la Legislatura porteña iniciaba un juicio político para destituir al entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por considerarlo responsable político de la tragedia. Terminaba con su destitución, y era reemplazado por el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman. En lo cultural, la tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de las discotecas y locales destinados a espectáculos musicales, además de provocar fuertes replanteos acerca de prácticas habituales, como el uso de bengalas y la búsqueda de reunir el máximo posible de público. Fue revisado el estado de las discotecas y otros locales bailables, lo que resultó en la clausura de una gran cantidad. Tras la tragedia, la Justicia dictó la orden de captura nacional e internacional de Omar Chabán, gerente de República Cromañón. Tras varios allanamientos, era detenido en una casa del barrio porteño de Monserrat.​ Durante los primeros días, la banda Callejeros declaraba a los medios, a través de su abogado, que no habían firmado ningún contrato con Chabán, y que el único organizador del recital era el empresario. De todas las personas que fueron procesadas durante la instrucción, fueron en principio llevados a juicio, imputados por varios delitos, solo 15. Omar Chabán y Raúl Villareal fueron acusados de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo. La misma acusación recayó sobre los integrantes de Callejeros (Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christián Torrejón y Juan Alberto Carbone), Daniel Cardell, el escenógrafo, y su mánager, Diego Argañaraz. Tres funcionarios del Gobierno porteño eran acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público: Fabiana Gabriela Fiszbin, Gustavo Juan Torres y Ana María Fernández. Y dos oficiales de la Policía Federal Argentina fueron acusados, Carlos Rubén Díaz de estrago doloso seguido de muerte y cohecho pasivo, y Miguel Ángel Belay, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.. El juicio comenzaba el 19 de agosto de 2008. En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 24 condenaba a Omar Chabán a 20 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo, a Diego Argañaraz a 18 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo, al subcomisario Carlos Díaz a 18 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho pasivo, a Raúl Villarreal a 1 año de prisión en suspenso por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo, a Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández a 2 años por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En 2011, la Sala III de la Cámara de Casación Penal modificaba la carátula y el Tribunal fijaba nuevas penas. Un año después, Casación volvía a corregir al Tribunal Oral. La Cámara Federal de Casación Penal confirmaba en el año 2015 las condenas contra exfuncionarios, miembros de la banda Callejeros y otros imputados al rechazar sus recursos de apelación. Las penas variaron de 3 a 7 años, teniendo Patricio Fontanet (líder de la banda Callejeros) la mayor de ellas. Los demás músicos (Maximiliano Djerfy, Elio Delgado, Cristian Torrejón y Juan Carbone) recibieron 5 años. Al baterista Eduardo Vásquez se le sumaron 6 años a la condena de cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Wanda Taddei. Eran condenados, además, el escenógrafo Daniel Cardell y el asistente de Omar Chabán, Raúl Villarreal.

En 2006 en Bagdad (Irak), Saddam Husein era ejecutado en la horca. Tenía 69 años al momento de su ejecución, cumpliéndose la condena a muerte que pesaba sobre él desde noviembre, cuando se resolvía el caso que le acusaba de crímenes contra la humanidad por la muerte y tortura de 148 iraquíes chiíes en la localidad de Duyail, en 1982. La ejecución se llevaba a cabo poco después de que una jueza federal rechazara en Washington una solicitud de aplazamiento presentada por los abogados del exgobernante, con el argumento de que Sadam estaba en poder de EEUU, en un último intento de frenar su ahorcamiento. Había sido capturado el 14 de diciembre de 2003, ocho meses después de la caída de su régimen, tras la invasión estadounidense en Irak bajo el argumento de que ese país almacenaba armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. En el año 2004 era entregado a la justicia iraquí, que lo procesaba en un tribunal especial por crímenes contra la humanidad. La condena llegaba tras un juicio complicado, durante el que habían sido asesinados dos abogados de Husein. Había sido aliado de Estados Unidos en la guerra que Irak sostuvo contra Irán, entre 1980 y 1988, alianza que cayó abruptamente cuando invadió Kuwait en 1990.

En 2011 moría Diego Rapoport. Fue un pianista, tecladista, compositor y docente argentino de jazz y rock. Hijo y nieto de músicos, se dedicó a la música clásica, y desde su juventud al estudio del jazz. Empezó a tocar con Gustavo Moretto y realizó cientos de jam sessions (sesiones de improvisación jazzística) con músicos amateurs y profesionales. En 1974 fue tecladista del grupo Buenos Aires Sound, con quien realizó giras durante dos años en numerosas ciudades de más de quince países de Europa, Asia y África. En 1976 regresó a Argentina e ingresó en el grupo Arco Iris. Conoció a Luis Alberto Spinetta, quien le ofreció integrar su banda. En 1979 grabó el disco Nayla con David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro y Rinaldo Rafanelli, entre otros. Durante esa época también grabó como músico sesionista e invitado con varios intérpretes, entre ellos dos álbumes con el dúo Vivencia. En el Primer Festival de Rock en La Falda (1980) se presentó también con el grupo La Nave. Se presentó en numerosos shows acompañando al uruguayo Rubén Rada. En 1984 grabó como músico invitado en el disco solista de Miguel Abuelo Día, buen día. Radicado en el sur del país, en la última semana de diciembre de 2011, viajó a Buenos Aires para visitar a su amigo Luis Alberto Spinetta, quien se encontraba gravemente enfermo. al regresar a Bariloche en ómnibus, sufrió un paro cardíaco mientras pasaba por la ciudad de Las Flores.