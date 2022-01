Anuario 2021 de la región del Tercer Río

Es imposible repasar el año que se va o que ya se ha marchado, sin dejar de observarlo en un contexto histórico, una vez más, como a 2020, atravesado por la pandemia del Covid-19.

La región del Tercer Río no ha sido ajena a esa circunstancia. La diferencia de 2021 con 2020, es que llegaron las vacunas, que si bien no detuvieron una tercera ola de contagios, redujeron las internaciones, el tránsito severo o los desenlaces fatales por la enfermedad.

Así lo muestran todos los indicadores epidemiológicos, las autoridades sanitarias, miles de especialistas, y los efectores de salud: "las vacunas salvan vidas".

Esta región no resultó ajena a esa realidad que vivió el país, con un porcentaje de personas vacunadas que colocaron a la Argentina entre las naciones del mundo con mayor cantidad de habitantes inmunizados.

El mes de enero de 2021, cuando se realizaban las primeras aplicaciones de una de las vacunas en el personal de salud, parece que fuera un tiempo remoto, pero sucedió hace apenas un año. Luego llegarían más dosis para los diferentes grupos etarios, y también la segunda ola de contagios, que lamentablemente se llevó, en muchos casos, la vida de miles de personas en el país, y la de millones en el mundo.

Es que la pandemia, con todas sus circunstancias, humanas, sanitarias, sociales, económicas, y también políticas, también incidió en la percepción del tiempo: en muchos casos, 2021 pareció ser un año eterno.

Y en el medio de ello, también se registraron otros hechos, por supuesto, que quedarán registrados en el calendario del recuerdo, cuando lo repasemos en el futuro.

El cierre de 2021, sí, claro, fue complicado, porque ya se suponía que este azote que había castigado al mundo había sido superado, y nuevamente una ola de contagios -como está señalado- nos indicaba que no era así, que todavía restaba para que dicha pesadilla terminara. No obstante, indican los especialistas, no resta demasiado para que esto se termine, y 2022 puede que sea el final de este tiempo complejo que nos tocó vivir.

La región del Tercer Río, está comprendida por el lugar del nacimiento del torrente más caudaloso de Córdoba, el Ctalamochita (Tercero), y las poblaciones que se encuentran en su inicio y en sus costados.

Aquí está lo que sucedió en 2021:

Enero

En enero, comenzaba el año con las primeras vacunas contra el Covid-19 colocadas, en Tercero Arriba y Calamuchita. El 29 de diciembre se habían aplicado las primeras en el personal de salud del Hospital Provincial de Río Tercero y en el Hospital Eva Perón de Santa Rosa.

Luego de las fiestas de fin de año los contagios que se encontraba en descenso, habían subido nuevamente.

La temporada de verano, con ciertos cuidados se iniciaba. Los diferentes balnearios, tanto de las sierras como en el llano, eran visitados por miles de personas.

Se disponía desde la Provincia una web para inscribirse por la vacunación contra el Covid-19. En Río Tercero y otras poblaciones eran desalojadas fiestas clandestinas. En Los Cóndores, preocupaba la detección de casos de Covid-19 en un Hogar de Ancianos.

Se producía el martes 5 de enero un accidente fatal en Villa del Dique. Un motociclista dejaba de existir por las lesiones recibidas luego de perder el control de su rodado.

Comenzaba el año con un enero lluvioso. En menos de cinco días los registros en Río Tercero, marcaban casi el mismo milimetraje que en el mismo mes de 2020, el que, desde 1951 había sido el enero más seco.

Avanzaba la obra del nuevo Hospital de Río Tercero y ya se especulaba con una fecha para que fuera inaugurado.

Por la situación sanitaria, preocupaba una multitud de jóvenes sin distanciamiento y medidas preventivas que se podían observar en fotografías viralizadas, en uno de los balnearios de Santa Rosa de Calamuchita.

A los pocos días se conocía que habían vallado una de las playas, para evitar la reunión masiva de jóvenes, pero los mismos se trasladaban a otra.

Llegaban más dosis de la vacuna Sputnit V, la primera en arribar al país, y seguían siendo aplicadas en el personal de salud.

El 9 de enero, una fuerte tormenta que algunos señalaron, por las imágenes que se captaron, como un tornado, afectaba a un sector de campos entre Río Tercero, Almafuerte y Los Cóndores, generando la caída de postes de electricidad y del tendido de fibra óptica.

Se comenzaba a distribuir en el país el denominado "suero equino" para tratar a pacientes con Covid-19, en cuyo desarrollo había participado un científico riotercerense, el biólogo y microbiólogo, Lisandro Otero.

En Santa Rosa, la policía con personal por tierra y helicópteros implementaba operativos para detectar reuniones multitudinarias de jóvenes, intentando disuadirlos para que se dispersaran en los diferentes balnearios.

En Río Tercero comenzaban a definirse los lugares en donde se desarrollaría la vacunación cuando llegaran más dosis de la vacuna contra el Covid-19. Los mismo sucedía en otras poblaciones, como Almafuerte, y en otras comunidades de Calamuchita y Tercero Arriba.

Visitaba la Unidad Turística de Embalse el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens. El complejo estatal, al igual que el de Chapadmalal, con estrictos protocolos, recibía a visitantes. Se anunciaba que el complejo hotelero sería recuperado.

Se realizaba en el Balneario de Río Tercero un evento en balneario denominado "Costa Zoila", que se extendía también a febrero.

El martes 19 de enero por la noche, un fuerte sismo de 6,4 grados con epicentro en San Juan, se percibía en todo el país, y con intensidad también la zona de Tercero Arriba y Calamuchita.

Comenzaban a aplicarse en el personal de Salud las segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

Se producía una fuerte tormenta en la tarde del lunes 25 de enero que afectaba al sector noreste de Río Tercero, ocasionando caída de árboles, cables, y la voladura de un techo. Uno de los lugares más afectados era el Balneario Municipal.

El intendente de Los Cóndores, Diego Blengino, informaba al cierre de enero que era positivo para Covid-19, se encontraba con síntomas leves y cumplía con el aislamiento en su domicilio.

El rescate de un hombre de 62 años, que golpeado, era rescatado luego de una búsqueda que incluyó a bomberos, la policía y un helicóptero, se convertía en una de las noticias al concluir enero.

Una fuerte tormenta ocasionaba el jueves 28 de enero inconvenientes en Embalse. Los Bomberos Voluntarios, asistían a vehículos atascados y habitantes de viviendas en las que había ingresado agua.

Llegaban más dosis de la vacuna contra el Covid-19 para comenzar a completar esquemas en el personal de salud.

El alto nivel del lago Piedras Moras, generaba preocupación en poblaciones ubicadas aguas abajo del río Ctalamochita. Se informaba que era por trabajos que se realizaban en el Canal Molina, Tercera Usina. se abrían las compuertas del dique, por lo que aumentó la expulsión de agua y crecía el río.

Se conformaba el COE de Calamuchita y se anunciaba que sería el encargado de coordinar con el Hospital Eva Perón de Santa Rosa el operativo de vacunación en dicho departamento.

Febrero

Sin público, por el distanciamiento social, y con el discurso inaugural del intendente Marcos Ferrer, se abría el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Río Tercero. El jefe comunal indicaba que 2021 sería "el año de las obras en la ciudad", detallando las que se realizarían por administración, y las que ejecutarían con fondos nacionales y provinciales.

El gobernador Juan Schiaretti, en su discurso inaugural de la apertura de sesiones en la Legislatura de Córdoba anunciaba que en el transcurso de 2021 se concluiría la obra del Hospital de Río Tercero.

Se anunciaba que se comenzaría a vacunar a los residentes de comunidades cerradas y geriátricos de la zona, como sucedía en toda la provincia.

Pablo Riveros, presidente de la comuna de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, a través de sus redes sociales, informaba que tenía coronavirus.

Según los datos de la Agencia Zonal del INTA Río Tercero, el de 2021, había sido el segundo enero más lluvioso de los últimos 70 años en la ciudad.

El jueves 4 de febrero, el Piedras Moras comenzaba a erogar más caudal al río Ctalamochita y el lago en Embalse sobrepasaba el labio del vertedero. Cuatro días después sucedía lo mismo en Segunda Usina.

La defensa de Carlos Menem, solicitaba la suspensión del juicio por el atentado en Río Tercero de 1995, argumentando razones de salud. El exmandatario estaba acusado como autor mediato del delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas". El inicio del proceso estaba previsto para el 24 de febrero.

En la madrugada del sábado 13 de febrero, era asesinado un joven policía de 25 años en Berrotarán, al recibir disparos cuando se encontraba de franco en la población. Eran detenidos los supuestos autores.

El domingo 14 de febrero moría a los 90 años el expresidente Carlos Menem. Era decretado duelo nacional por tratarse de un exmandatario consitucional. Río Tercero no adhería al mismo. Por un decreto, refrendado por una ordenanza había sido declarado "persona no grata" en la ciudad. Establecía, además, que ningún espacio público llevaría su nombre ni que se levantarían monumentos y alegorías en su memoria. Estaba procesado como "autor mediato" por el atentado en la Fábrica Militar en 1995.

El martes 16 de febrero, el intendente de Villa Rumipal, Gustavo Gantus, a través de la página oficial del municipio informaba que estaba contagiado de Covid-19.

Se conocía que Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, tampoco había adherido al duelo nacional por la muerte de Carlos Menem. En un comunicado el municipio expresaba que era "por respeto y homenaje al pueblo" de Río Tercero.

Comenzaba la vacunación en residentes de geriátricos y comunidades cerradas de Tercero Arriba, Calamuchita y poblaciones de otros departamentos.

En Río Tercero comenzaban a restablecerse los horarios de las diferentes líneas del transporte urbano de pasajeros.

En Berrotarán se realizaba una importante manifestación, exigiendo Justicia y Seguridad, tras la muerte del joven policía Santiago Mansicidor.

Comenzaba la aplicación de segundas dosis en geriátricos y se anunciaba que se iniciaría en el personal de salud mayor de 60 años.

El domingo 21 de febrero, los Bomberos Voluntarios de Almafuerte con personal de la Municipalidad rescataron a familias que habían quedado varadas en la costa norte del río en el Balneario Municipal. Según se detallaba, la crecida repentina fue por la apertura de compuertas en el Piedras Moras, sin previo aviso.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, confirmaba en sus redes sociales que el resultado del hisopado que se había realizado, era positivo para Covid-19. Indicaba que transcurría sin problemas la enfermedad.

A los 55 años dejaba de existir el el empresario metalúrgico, Javier Piccioni, titular de la industria "Sánchez-Piccioni", con plantas en Almafuerte y Los Cóndores, generando pesar en el ámbito industrial de la provincia.

En Calamuchita y en el departamento San Martín, comenzaba la vacunación contra el Covid-19 para mayores de 70 años el jueves 25 de febrero. El viernes 26 comenzaba en el resto de los departamentos.

En las instalaciones de Club Sportivo 9 de Julio de Río Tercero se iniciaba la vacunación a cargo del Hospital Provincial en personas mayores de 70 años. En dicha jornada, se aplicaban 280 primeras dosis. La vacunación para dicho grupo etario también se iniciaba en el resto de las poblaciones.

El domingo 28 de febrero, una noticia conmocionaba no sólo a Río Tercero, sino al país: Marilena Bossio, médica veterinaria riotercerense que se encontraba en Santa Cruz, fallecía luego de priorizar la vida un niño cuando junto a las personas con las que navegaba en kayak, habían sido sorprendidas por un temporal. Marilena no lo había dudado y le entregó su chaleco salvavidas al nene, perdiendo ella su vida.

Marzo

Comenzaba la vacunación al personal policial de la Departamental Tercero Arriba en el Hospital Provincial de Río Tercero. Eran más de 100 dosis del primer componente de la vacuna Sinopharm en la primera etapa. También se iniciaba la vacunación en los efectivos de la Departamental Calamuchita.

Un motociclista dejaba de existir en un accidente ocurrido antes de la 8 de la mañana del miércoles 3 de marzo. Se producía tras una colisión entre la moto y una camioneta.

En un contigente de estudiantes procedentes de Bariloche, se confirmaban varios contagios de Covid-19 en Río Tercero.

En Río Tercero, seguía la vacunación de docentes y personal de salud que habían recibido la notificación para concurrir a recibir la vacuna contra el Covid-19.

En la Plaza Esperanza de Río Tercero se recordaba a Marilena Bossio, la joven médica veterinaria de la ciudad, que tras salvar a un niño en un lago del sur perdía su vida. Era declarada, días después, por el Concejo Deliberante como "Ciudadana Destacada" de Río Tercero. La sesión extraordinaria, con la declaración, el descubrimiento de una placa y la colocación de un árbol, se realizaba en Plaza Esperanza.

Como en diferentes lugares del país, una concurrida marcha se realizaba en Río Tercero por el #8M. Se leía un documento en el final de la misma.

Una vecina de Villa Ascasubi de 96 años, recibía la primera dosis de la vacuna que la protege contra el Covid-19. Junto a su hija, luego de un año sin salir, cuidándose, ambas lo hacían por primera ocasión.

La lista SUMAR se imponía en Tercero Arriba y Calamuchita sobre la de Convergencia en la interna de la UCR en Córdoba.

En Río Tercero, ante el aumento de los contagios nuevamente de Covid-19, el intendente Ferrer, brindaba una conferencia de prensa, anunciaba nuevas medidas y solicitaba más "conciencia social".

Se aplicaba la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en residentes de geriátricos y comunidades cerradas de Tercero Arriba y Calamuchita, mientras se avanzaba con las primeras en mayores de 70.

Para que se utilizara el barbijo, se acudía en Río Tercero a la utilización de un megáfono para quienes no llevaban colocado, en donde personal municipal le solicitaban a las personas sin el mismo que lo llevaran puesto.

Con diferentes actividades se desarrollaban actos por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia en diferentes poblaciones de la región el 24 de marzo.

La Asociación Belgraniana de Villa General Belgrano, lamentaba "la acción" por la cual se había tapado "de manera intempestiva -y sin consultar a su autor Hector Dexamar- el mural 'Ventanas de la Historia' en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario" que llevaba la imagen del creador de la bandera. Luego, el municipio se reunía con el artista y tras solicitarle disculpas acordaban que sería pintado nuevamente.

El viernes 26 concluía el juicio en los Tribunales de Río Tercero por la muerte del nene de 13 años, Aukha Bustos. El policía Ezequiel Vidaurre, que manejaba el vehículo que lo había atropellado en diciembre de 2019, en Corralito, era condenado a cuatro años y seis meses por el delito de "Homicidio Culposo Agravado".

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, brindaba una conferencia de prensa al cierre de marzo, ante el aumento sostenido de contagios de Covid-19, anunciando que se restringirá la circulación nocturna entre la 1 y 7 de la mañana.

Desde el Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, se informaba que se había vacunado a personas mayores de 70 años y con discapacidad en la zona más alta de las sierras, en el Cerro Champaquí.

El martes 31 de marzo se presentaba la Propuesta Formativa de la conocida como "Escuela de Aprendices" de la Fábrica Militar Río Tercero, que era reabierta como "Centro de Capacitación".

Abril

El 2 de Abril, en diferentes comunidades de la región, al igual que sucedía en el resto de la provincia y el país, se realizaban actos y actividades por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas.

El domingo 4 de abril, se producía un accidente fatal en una prueba de motocross en San Agustín. Moría el piloto sanjuanino "Wey" Zapata. En el ambiente del motociclismo nacional se replicaban las muestras de pesar.

El martes 6 de abril, se conocían, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, los 85 departamentos del país con un "alto riesgo" por los contagios de Covid-19. Siete eran de Córdoba. Entre los mismos se encontraban Tercero Arriba y Calamuchita.

Se producían en la región, al igual que en la provincia y el país, varios fallecimientos por las complicaciones generadas por el Covid-19.

El 14 de abril, llegaban los dos componentes del nuevo "reactor" de la Planta de Ácido Nítrico de la Fábrica Militar Río Tercero. El mismo comenzaba a ser montado en la industria, reemplazando al anterior, que tenía una antigüedad de 40 años.

El domingo 19 de abril se producía un fatal accidente entre Río Tercero y Villa Ascasubi, a unos tres kilómetros de la rotonda que se encuentra cerca de la segunda población producto de una colisión entre una moto y un vehículo mayor. Fallecían dos personas, un joven y y una joven, que se trasladaban en la motocicleta, domiciliados en Villa María.

Llegaban más notificaciones y eran vacunados ya los mayores de 60 años.

En la tarde del viernes 23 de abril dejaba de existir el odontólogo y referente del Partido Humanista en Río Tercero y zona, Marcelo Masotti. Se encontraba internado. Tenía 47 años.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, el lunes 26 de abril, en conferencia de prensa, anunciaba un plan de obras en diferentes sectores de la ciudad, tanto con recursos propios, más de 123 millones de pesos, como aquellas gestionadas a través de proyectos presentados en la Nación y la Provincia.

Recibía su vacuna en Río Tercero, Onorina Dotta de Tagliaferro, con 107 años, la mujer más longeva de Córdoba.

Se producía el miércoles 28 de abril un accidente fatal en el que fallecía un joven de 19 años, en la Ruta Provincial 6, entre Hernando y General Fotheringham. Se trasladaba en una motocicleta y era embestido por una camioneta que circulaba en el mismo sentido, informaba la policía.

Con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, entre otras autoridades, quedaba inaugurado el centro de monitoreo y videovigilancia en Villa Ascasubi. En la misma jornada se hacía presente el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill. Firmaba un convenio con el municipio para llegar con el pavimento y cordón cuneta a toda la población.

Dejaba de de existir el empresario de Río Tercero, Domingo "Mingo" Bianchini. Se encontraba internado en Córdoba.

En un acto realizado en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya de Río Tercero, y con la presencia del secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, se firmaban convenios por proyectos con recursos aportados por el Gobierno Nacional para distintas poblaciones de Tercero Arriba.

Mayo

Verónica, la joven mamá de 36 años de Río Tercero, que con Covid-19 había sido trasladada a Córdoba y se encontraba internada en el Hospital Florencio Díaz, en donde a a través de una cesárea había dado a luz, fallecía en ese nosocomio de la capital provincial.

El martes 4 de mayo se producía la primera nevada en el Cerro Champaquí, el más alto de la provincia de Córdoba. Las imágenes del manto níveo se viralizaban en las redes sociales.

Con momentos de tensión, tras la decisión del municipio de proceder a remover "carros" o puestos de venta de "comida", que se encontraban como estructuras fijas en el sector del Paseo del Riel en Río Tercero, se procedía a llevar adelante esa acción.

La Corte Suprema de Justicia dejaba en firme las condenas por el atentado a la Fábrica Militar Río Tercero. Se trata de las sentencias en el juicio del año 2014, que recibieron cuatro exmilitares. Los mismos cumplían cargos jerárquicos, tanto en la industria como en la entonces DGFM al momento de la voladura.

Se registró la mayor cantidad de personas vacunadas en un día contra el Covid-19 en Sportivo 9 de Julio de Río Tercero. Ya eran, por lo menos con una dosis, unas 12 mil personas las vacunadas en la ciudad.

Fallecía el árbitro riotercerense, Silvio Urquiza. Se encontraba internado en Villa María tras las complicaciones originadas por el Covid-19. La Asociación de Árbitros de Fútbol Río Tercero (A.Fu.R.T.), informa sobre su deceso.

Se conocía que quienes participaban en fiestas clandestinas en Río Tercero, podían pagar la multa o realizar trabajos comunitarios en la ciudad. La norma se establecía por el Código de Faltas Municipal.

El jugador nacido en Embalse, Nahuel Molina, era convocado por el entrenador Lionel Scaloni para formar parte de la selección nacional en una nueva fecha de las eliminatorias.

El vicegobernador Manuel Calvo, a cargo del Ejecutivo de Córdoba, inauguraba el nuevo canal de riego en Almafuerte. La Provincia había llevado a cabo una refuncionalización que permitía extender el abastecimiento de agua en el cinturón verde de la ciudad.

El viento, con ráfagas "sectorizadas", informaban los Bomberos Voluntarios de Villa Yacanto en Calamuchita, ocasionaba la caída de árboles, voladura de chapas, una casa prefabricada en construcción se desplomaba, y la caída de cables generaba un incendio de pastizales. Al menos una 30 viviendas sufrían daños por el fuerte viento.

El tenista riotercerense, Gustavo Fernández, se coronaba campeón en Barcelona el 22 de mayo. Se imponía ante el belga Jef Vandorpe.

Con la segunda ola de la pandemia, y con restricciones vigentes, la policía informaba sobre detenciones de personas, que sin justificativo se encontraban en la vía pública luego de las 18, violando el DNU que regía hasta el 30 de mayo inclusive.

En el contexto de la pandemia y la escalada de casos de Covid-19, el Hospital Municipal de Almafuerte sólo atendía urgencias y personas con Covid-19 que requirieran de asistencia médica.

Se hacía cargo de la vacunación el municipio en Río Tercero. Se decidía ante la necesidad de aplicar la mayor cantidad de dosis, ampliar la inoculación a los fines de semana.

El intendente de Corralito, José Ignacio Scotto, publicaba la información e imágenes en sus redes sociales. Comenzaba la pavimentación del camino entre la población y la Autovía Juan B. Bustos (Ruta Nacional 36).

Casi concluido, con algunos equipos que restaban por llegar, el Hospital Provincial de Río Tercero, se conocía que llevaría otro nombre en el nuevo edificio: Juan Bautista Bustos.

El viernes 28 de mayo, una adolescente, informaba la policía, fallecía en Santa Rosa de Calamuchita, tras colisionar con su bicicleta en el cordón cuneta y golpear posteriormente en una reja de una propiedad.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, en un mensaje, señalaba que ya no quedaban camas UTI en las clínicas. Aludía a las últimas "fiestas clandestinas". Indicaba que se denunciaría a quienes habían participado. Anunciaba que el vacunatorio pasaba al Polideportivo Municipal para inocular a más personas.

Fallecía al cierre de mayo, Jorge Raul Blatto, quien formó parte de una generación de locutores que marcaron la historia de la radio en Río Tercero y la zona.

En el habitual reporte semanal que el Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita brindaba los domingos por la noche, se informaba que se habían reportado más de 600 nuevos contagios de Covid-19 en el departamento y siete fallecimientos de personas residentes en distintas poblaciones.

Personal policial y municipal procedían a desalojar plazas y otros espacios públicos en Río Tercero, en donde había unas dos mil personas, algo que no estaba permitido en el marco de la emergencia sanitaria.

Comenzaba a funcionar la nueva célula de vacunación en el Polideportivo Municipal Marciano Melo de Río Tercero.

El 31 de mayo, con los decesos de la semana reportados, eran 100 las personas que habían dejado de existir en Río Tercero, por las complicaciones generadas por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Junio

Desde la Municipalidad de Río Tercero, se informaba que se habían colocado 867 dosis de la vacuna Astrazéneca contra el Covid-19, en el primer día de inoculación en el Polideportivo Municipal Marciano Melo.

Se conocía que la película documental "Esquirlas", de la riotercerense Natalia Garayalde, y que aborda lo sucedido en el atentado a la Fábrica Militar en 1995, había sido premiada en la edición 18 del Documenta Madrid, España. Se sumaba esta distinción a otros premios internacionales obtenidos por el film.

El joven empresario riotercerense, José Possetto, fallecía en un nosocomio de Córdoba, luego de permanecer internado por las complicaciones generadas por el Covid-19. Tenía 52 años. En las redes sociales se expresaban las muestras de pesar de quien también era dirigente del Club Deportivo Casino.

El entrenador y exjugador de básquet riotercerense, Cristian "Champú" Paredes, que se encontraba radicado en Formosa, en donde enseñaba el deporte que había abrazado desde su infancia, fallecía tras permanecer internado por las complicaciones generadas por el Covid-19. Tenía 51 años.

Fallecía Walter González, protesorero de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, debido a las complicaciones generadas por el Covid-19. Tenía 59 años.

El biólogo y microbiólogo riotercerense, Lisandro Otero, formado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se conocía que era parte del equipo que estaba a cargo del proyecto para el desarrollo de una vacuna argentina "monodosis" que prevenga el Covid-19.

En los diferentes centros urbanos la vacunación se desarrollaba desde hacía algunos meses, pero también quienes colocaban las dosis contra el Covid-19, llegando a los parajes más altos y alejados, en este caso, de las sierras de Calamuchita, en caballo como único medio para poder acceder a dichos lugares.

Whalter Antony, reconocido peluquero y estilista, dejaba de existir por las complicaciones generadas por el Covid-19. Se encontraba internado en el Hospital Provincial de Río Tercero.

Una adolescente de 16 años de La Cruz, fallecía a raíz de las complicaciones generadas por el Covid-19, siendo la persona más joven que dejaba de existir en dicho departamento. La noticia producía un profundo pesar en la población y en la región. Hacía poco había fallecido su abuela por la misma causa.

En el reporte semanal del Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, brindado el domingo 13 de junio, se notificaba que en los últimos siete días 10 personas residentes en distintas poblaciones del departamento habían dejado de existir por el Covid-19.

Se iniciaba la Copa América en Brasil, y despertaba expectativas también en la zona. Un jugador surgido de las inferiores del Náutico Fitz Simon, el embalseño Nahuel Molina, vestía la casaca celeste y blanca.

El 16 de junio, en Tercero Arriba, se observaba una cubierta blanca y copos que caían en la región. Un manto blanco y copos de nieve se podían apreciar. Desde 2007, no nevaba en la zona del llano.

Se anunciaba la creación del Consejo Municipal de Educación Superior Universitaria, iniciativa aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. El objetivo: gestionará y asesorar en el pedido para que pueda crearse la Universidad Nacional de Río Tercero como una reparación histórico por el atentado de 1995.

La Fiscal de Instrucción del Primer Turno de Río Tercero, ordenaba numerosos allanamientos simultáneos y la detención de cuatro personas por el delito de "homicidio agravado en grado de tentativa". El domingo 13 de junio un joven había sido encontrado apuñalado en Santa Rosa de Calamuchita.

Avanzaba la vacunación y comenzaba a cerrarse junio con la mayor cantidad de contagios y decesos por el Covid-19 en la denominada "segunda ola" después del mes de octubre de 2020, cuando se había producido otro elevado número de contagios y fallecimientos por esta causa.

Se informaba desde la Provincia, que sin turno previo podían asistir a vacunarse contra el coronavirus las personas mayores de 70 años.

A los 56 años fallecía el sábado 26 de junio, Roberto Prono, militante y uno de los referentes del PJ de Río Tercero y la región, además de ser un apasionado hincha de Belgrano. La noticia provocaba pesar no sólo en la ciudad. Se encontraba internado por las complicaciones generadas por el Covid-19.

Era otra de las imágenes de la vacunación en las sierras de Calamuchita: personal de salud realizaba aplicaciones sin turno previo, bajo una nevada, en Villa Yacanto.

Se presentaba en Villa Ascasubi, la Red de Viveros Provincial, una articulación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería con 49 viveros de toda la provincia, para desarrollar especies para distribución en el marco del Plan Provincial Agroforestal (PPA).

Un motociclista oriundo de Los Reartes, fallecía el domingo 27 de junio en horas de la tarde, tras un accidente en Calmayo, informaba la Departamental Calamuchita de la Policía de Córdoba.

Fallecía en la madrugada del martes 29 de junio en Río Tercero, Daniel "Pipa" López, reconocido médico anestesiólogo e integrante de Médicos Autoconvocados de Córdoba, generando muestras de pesar tanto en el ámbito de la salud como en quienes lo conocían por su tarea profesional.

El frío se hacía sentir en la zona central del país. En Calamuchita, eran varios los videos que se viralizaban con parte del río en Santa Rosa congelado, en donde se observaba como el agua se había convertido en hielo.

Al cierre de junio los indicadores epidemiológicos en Córdoba, comenzaban a mostrar un leve descenso en los contagios de Covid-19. Se anunciaba desde la Provincia que desde el 9 de julio al 1 de agosto se flexibilizarían algunas actividades.

El biólogo y microbiólogo, Lisandro Otero, que había participado en el desarrollo del "suero equino" y lo hacía en el diseño de una vacuna argentina de segunda generación contra el Covid-19, era declarado por el Concejo Deliberante de Río Tercero "ciudadano destacado". Brindaba una disertación. Explicaba aspectos del Covid-19 y respondía preguntas sobre el mismo y las vacunas que se estaban utilizando.

Julio

Con 23 mil vacunas contra el Covid-19 correspondientes a la primera dosis y 7.000 de la segunda, en Río Tercero se llegaba a las 30 mil aplicaciones, informaba la Municipalidad.

El 2 de Julio los Bomberos Voluntarios de Río Tercero y la policía concurrían a una vivienda, en donde un hombre se encontraba sin vida, y otro en grave estado. La causa del deceso, se informaba luego, había sido por la inhalación de monóxido de carbono.

Medios nacionales, publicaban la información sobre la variante del Covid-19, denominada "Epsilon", detectada en tres casos de Río Tercero, en uno de la ciudad de Córdoba y en otro de Santa Fe. La misma había sido declarada de "interés" y no de "preocupación" por la OMS.

Para vacunarse, las mujeres embarazadas, no necesitaban presentar una indicación médica. Podían acercarse a cualquier centro de vacunación sin turno previo. Debían presentar su DNI y su certificado de embarazo o carnet perinatal.

El viernes 9 de julio se producía un importante incendio de rastrojo de maíz, parte de monte y maíz en pie, entre Almafuerte y Río Tercero. Trabajaban bomberos de ambas ciudades y dos aviones hidrantes.

Después de 28 años, Argentina le ganaba a Brasil por 1-0, y obtenía la Copa América. Como en diferentes lugares del país se producían festejos.

Con primera dosis y sin turno previo, se comenzaba a vacunar a mayores de 50 años, a quienes habían perdido su turno por algún motivo sin importar edad, embarazadas y personas con discapacidad.

Fallecía un joven de 21 años de Río Tercero, la persona de menor edad de la ciudad, como consecuencia del Covid-19. El joven se encontraba internado en un nosocomio de Córdoba.

El miércoles 14 de julio, una mujer de 59 años fallecía luego de sufrir graves heridas, al caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en Avenida Savio.

En el Náutico Fitz Simon, Embalse, era reconocido el jugador Campeón de América con la selección, Nahuel Molina oriundo de la población. Además, el predio deportivo del club llevaba a partir de ese momento su nombre y dejaba su casaca albiceleste, con la que había obtenido el torneo, en la institución.

Se informaba en Río Tercero, que quienes tuvieran más de 18 años y presentaran "comorbilidades certificadas", podían vacunarse sin la necesidad de esperar la notificación para hacerlo.

El 18 de julio, el piloto riotercerense, José María "Pechito" López, junto a junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, en el Toyota 7, retornaba a la victoria. Se imponían en las 6 horas de Monza, en otra fecha correspondiente al Mundial de Resistencia.

Almafuerte se sumaba a la Red de Estaciones Meteorológicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ya tenía 91 nodos instalados en todo el territorio provincial. Uno de ellos, funcionaba en Almafuerte.

Desde el martes 20 de julio podían concurrir a un vacunatorio covid con su DNI sin necesidad de tener turno previo los mayores de 40 años. Se continúa vacunando de manera espontánea a quienes habían perdido su turno por algún motivo (sin importar edad), personas embarazadas y personas con discapacidad.

Por no comunicar de manera inmediata al municipio sobre un incidente en la planta de fosgeno con un escape en Petroquímica Río Tercero, ocurrido el jueves 14, el que, se ampliaba, no se extendió más allá de la industria, el Juzgado de Faltas Municipal debía determinar la sanción que le correspondía a la empresa.

La Liga Regional Riotercerense de Fútbol, a través de una publicación, instaba a vacunarse contra el Covid-19. Recordaba que era necesario para realizar las prácticas deportivas.

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, publicaba un video, en donde se aludía a los trabajos que se realizaban para recuperar los hoteles del complejo estatal, además de lo que representa el mismo históricamente para los embalseños.

Era presentada la ETAC, un equipo de 89 hombres y mujeres que trabajaría articuladamente con las distintas entidades de Defensa Civil locales, bomberos voluntarios y Policía de Córdoba. La jurisdicción de los efectivos de este cuartel comprende al departamento Calamuchita y el Valle de Paravachasca.

Se cumplía un año de los primeros contagios confirmados de Covid-19 en Río Tercero. Había sido un viernes 24 de julio en horas de la tarde, cuando se notificaban los tres primeros contagios de Covid-19 en la ciudad. Hasta ese momento era la comunidad con más habitantes de la provincia, sin casos confirmados.

Se oficializaban y conocían las listas de precandidatos para las PASO previas a las legislativas.

El 25 de julio, un sismo, de 4,3 grados, con epicentro en la provincia de San Luis, se percibía en Calamuchita, según señalaban habitantes del valle en la provincia de Córdoba.

Se conocía que un Loto ganador con un pozo millonario había sido vendido en una agencia de Río Tercero. El premio ascendía a unos 37 millones de pesos.

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, anunciaba que denunciaría a profesionales asociados al mismo, que promovieran la no vacunación contra el Covid-19.

Al cierre de julio, Luciano González Rizzoni, de Villa General Belgrano, era uno de los integrantes de los Pumas '7, que obtenía la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Comenzaba la inscripción para quienes tuvieran entre 12 y 17 años para recibir la primera dosis contra el Covid-19. En principio, la vacunación estaba dirigida a los denominados "grupos priroizados".

El 29 de julio un hombre de 61 años que era buscado intensamente en el sector del dique Piedras Moras, era encontrado sin vida. Trabajaban en el lugar buzos de los bomberos de Almafuerte y Río Tercero.

El 30 de julio, se producía un importante incendio en el acceso oeste de Río Tercero, afectando 135 hectáreas de montes, pastizales, rastrojo de maíz y estructuras de una industria. Luego de algunas algunas horas era controlado por los Bomberos Voluntarios.

Agosto

Una mujer fallecía el viernes 2 de agosto en Río Tercero, luego de resultar intoxicada con monóxido de carbono en su vivienda, informaba la policía.

Comenzaba la vacunación en los menores de 18 años que habían sido notificados de los denominados "grupos priorizados". Seguía, además, en las demás franjas etarias.

El abogado, Mario Ponce, patrocinante de miles de demandantes contra el Estado por el atentado de la Fábrica Militar Río Tercero, reiteraba el reclamo para que se abonaran las indemnizaciones establecidas por ley. Se realizaba una presentación en la Justicia para que se emplazara al Gobierno a realizar el pago de los resarcimientos.

Sin celebraciones por el contexto sanitario, la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, cumplía sus 70 años. El presidente de la misma, Néstor Beltrame, señalaba que cuando las condiciones sanitarias lo permitieran, se festejaría con un certamen infanto-juvenil.

El secretario de Obras Públicas de la Nación y precandidato a diputado nacional, Martín Gill, visitaba Almafuerte, Embalse, Villa del Dique, Santa Rosa, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. Inauguraba y recorría obras.

Dotaciones de bomberos de la región, un avión hidrante, personal del ETAC, municipal, de Defensa Civil Provincial, lograban controlar un incendio, en el predio de la UTE. Se quemaban unas 20 hectáreas de bosque autóctona y de especies implantadas.

Un incendio afectada a 150 hectáreas de campo en la zona de Los Cóndores. Varias dotaciones de bomberos, debieron trabajar para controlar el fuego.

En una escuela secundaria de Mendoza, un docente ingresaba al aula, y allí había proyectadas las imágenes de Carlos Ménem y Marcelo Tinelli. "No es joda, carajo. Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así?", les señalaba a a sus alumnos, recordando el atentado a la Fábrica Militar Río Tercero. El video de dicha situación, se hizo viral y reproducido en medios nacionales.

El martes 10 de agosto, con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, quedaba inaugurado el nuevo Hospital Juan Bautista Bustos de Río Tercero, y comenzaba el traslado desde el viejo nosocomio, para que el centro de salud de alta complejidad estuviera operativo semanas más tarde.

El juez federal, Carlos Ochoa, intimaba al Estado Nacional a abonar los resarcimientos, establecidos por una ley por el atentado sufrido en 1995 de la Fábrica Militar Río Tercero. Le otorgaba un plazo de 30 días para hacerlo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Tercero, brindaba una conferencia de prensa en donde se informaba que llevaba adelante medidas de fuerza en la Fábrica Militar. También se aludía al reclamo nacional por la situación salarial de los agentes estatales, además del reclamo por el personal de salud en la provincia.

Un incendio ocasionaba daños totales en una casa de Río Tercero. Los bomberos pudieron sofocar el fuego. No había en ese momento personas en el inmueble. No se registraban lesionados por el siniestro.

El martes 17 de agosto un motociclista perdía la vida en Santa Rosa de Calamuchita. El accidente se producía en la ruta entre una moto con un camión, perdiendo la vida el conductor del rodado menor.

Se producía una tragedia en Río de los Sauces con el fallecimiento de una nena de tres años. Era atropellada por el vehículo que conducía su madre. Camino al dispensario, dejaba de existir.

Se producían voraces incendios en Calamuchita y Paravachasca. Personal de Bomberos Voluntarios, ETAC, brigadistas, policías y vecinos, luchaban en contra las llamas que afectaban grandes extensiones de bosques y a viviendas.

Las fiscalías de las ciudades de Río Tercero y de Alta Gracia, respectivamente, investigaban cuál había sido el origen de los incendios en Calamuchita y Paravachasca.

El jueves 19 de agosto se producía en trágico accidente en Dalmacio Vélez, sobre la ruta 158 entre tres camiones. Una persona perdía la vida.

El domingo 22 de agosto, el riotercerense José María "Pechito" López, que conduce junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi el auto Toyota 7, hacía historia para el automovilismo nacional. Ganaba las míticas 24 horas de Le Mans y era el segundo argentino en lograrlo.

Continuaban ejecutándose los trabajos de recuperación de la Unidad Turística Embalse. Se trabajaba en tres de los hoteles y se iniciaban en otro, además de mejoras en los bungalows del complejo estatal.

José María "Pechito" López, era recibido por una caravana en Río Tercero, respetando el protocolo sanitario por proceder del exterior, permaneciendo en su vehículo, exhibía el trofeo obtenido en Le Mans.

El Intendente Marcos Ferrer y el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Ricardo Sosa, firmaron el convenio para iniciar el trabajo de remodelación en el Balneario Municipal de Río Tercero.

La Supeintendencia de Riesgos de Trabajo creaba una delegación de la Comisión Médica Nº 6 con asiento en Río Tercero. Comprendía la circunscripción judicial con sede en la ciudad. Por trámites de ART ya no se debía viajar a Villa María o Córdoba.

El domingo 29 de agosto un joven perdía la vida en un accidente que se producía en Río Tercero luego de colisionar la motocicleta en la que se conducía con un acoplado que se encontraba estacionado.

Septiembre

El miércoles 1 de septiembre se producía un accidente fatal al chocar un automóvil y una motocicleta cerca de Villa General Belgrano. Una mujer dejaba de existir producto de la colisión.

Hallaban restos de un gliptodonte que habitó la zona hace unos ocho mil años, los que fueron encontrados junto al río Ctalamochita en Villa Ascasubi.

Se informaba que una nena de 12 años era la primera paciente contagiada con la variante Delta en Santa Rosa de Calamuchita.

Quedaba inaugurado el Espacio Museo Enrique Gandolfo, en donde funcionaba la estación ferroviaria. En el sitio, que se recuperó, restauró y amplió con una galería, se exponen las obras del pintor y retratista fallecido en 2013, pero además está destinado a muestras y expresiones artísticas.

Río Tercero, cuyos planos fueron aprobados un 9 de septiembre de 1913, celebraba sus 108 años.

Sumados los espacios de Juntos por el Cambio, dicha fuerza se imponía en la provincia de Córdoba en las elecciones PASO. Segundo quedaba Hacemos por Córdoba, y tercero el Frente de Todos. En Tercero Arriba, lograba una importante diferencia. El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer era el jefe de campaña de la la boleta encabezada por Rodrigo de Loredo y Luis Juez. En el tramo de diputados estaba la presidenta del Concejo Deliberante de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Koning.

Almafuerte celebraba sus 109 años. Por las elecciones PASO, las actividades conmemorativas se trasladaban al lunes 13.

Desde Fabricaciones Militares, se informaba que se estaban exportando productos elaborados en la planta de Río Tercero, vendidos a Brasil y Uruguay.

Se permitía la apertura de boliches bailables hasta las 6 de la mañana en Río Tercero, como "prueba piloto". Era la primera ciudad de Córdoba en habilitar con aforo y protocolos sanitarios, boliches bailables y salones de fiesta. Desde el municipio, se indicaba luego que se habían cumplido con todas las medidas sanitarias.

En Río Tercero, más de la mitad de la población ya contaba con ambas dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Fallecía en Buenos Aires, en donde se encontraba radicado, el periodista y músico riotercerense, Marcos Bertolino. Tenía 52 años. La noticia generaba sorpresa y pesar, en su ciudad natal, como sucedía en Pilar y Exaltación de la Cruz, en donde vivía.

Se celebraba la llegada de la Primavera en diferentes lugares de la región.

Se celebraban los 132 de Villa Ascasubi. La subcomisaría era recategorizada a Comisaría, era una de las novedades para el cumpleaños, además de otras actividades.

Con fondos de la Nación, comenzaba la colocación de adoquines en barrio Castagnino de Río Tercero, en calle General Roca, entre Artigas y Rafael Obligado. Era la primer cuadra del proyecto de pavimento articulado de 27 cuadras en ese sector de la ciudad.

Comenzó a funcionar el nuevo Hospital Provincial Juan B. Bustos de Río Tercero, son salas de alta complejidad, en una superficie de 5.300 metros cubiertos.

Un vecino de Villa Ascasubi de 45 años dejaba de existir en la madrugada del domingo 26 de septiembre, luego de un accidente que se produjo en la ruta provincial 2, entre la población y Río Tercero, al volcar el automóvil en el que se trasladaba.

Una mujer policía arriesgaba su vida en el puente del dique Piedras Moras. Un hombre de 53 años estaba en el lugar con intenciones de arrojarse al lago. Al llegar la policía, la uniformada lograba sujetarlo, quedando pendiendo de la baranda con el hombre. Con la ayuda de más personal, podían rescatarlo.

Al cierre de septiembre, en los Tribunales de Río Tercero, se dictaban dos condenas a 13 y 15 años por abuso de menores. Dos sujetos eran condenados al ser encontrados culpables de los abusos ocurridos en los años 2012, 2013, 2016 y 2019 en Almafuerte.

En Río Tercero se cumplía una semana sin contagios de Covid-19. En Almafuerte, luego de meses y sin casos activos, quedaba libre de coronavirus.

Octubre

El mes comenzaba con un importante incendio en el predio del basural de Río Tercero que se extendía a la banda norte del río, generándose otro. Bomberos Voluntarios de cuarteles de distintas poblaciones, de las Regionales 5 con la colaboración de la Regional 9, lograban controlarlos.

Se registraba un accidente fatal entre Hernando y Punta del Agua. El conductor de un automóvil dejaba de existir tras un vuelco en la ruta que conecta a ambas comunidades.

El gobernador Juan Schiaretti, visitaba Santa Rosa y en Villa General Belgrano. Dejaba habilitada la ampliación de la red de gas natural en la primera ciudad y anunciaba el llamado a licitación para ejecutar la obra de saneamiento cloacal, al igual que en la segunda comunidad.

El Círculo de Ajedrez de Río Tercero, con un torneo nacional, celebraba sus 70 años.

Un joven de 25 años, que conducía una motocicleta, perdía su vida en Almafuerte el sábado 9 de octubre. Una chica de 18 años, que lo acompañaba, era trasladada al Hospital de Río Tercero.

Con la reapertura del restaurado Hotel Nº 2, el sábado retornaba el turismo social a la Unidad Turística Embalse. Más de 200 personas llegaban a dicha unidad hotelera, para participar de un congreso.

Villa del Dique, fundada en 1935, celebraba su cumpleaños. Es la comunidad más joven de la región y una de las más jóvenes de la provincia de Córdoba.

Comenzaba la vacunación pediátrica contra el Covid-19, destinada a niñas y niños de 3 a 12 años.

El jefe del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Embalse, Martín Bustos, era designado recientemente director provincial del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) en Córdoba.

El movimiento denominado "Ciudadanos en Acción" que viene proponiendo un tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos en Río Tercero, era recibido por el intendente, Marcos Ferrer.

El 14 de octubre un fuerte viento del sector sur generaba diferentes daños en Embalse. Afectaba árboles, cortaba cables del tendido eléctrico, voladura de techos de chapa y una casa prefabricada tipo isleña era derribada por las fuertes ráfagas.

El viento del sur ocasionaba daños en Almafuerte, entre ellos, la caída de una carpa estructural de un local gastronómico, además de árboles que cayeron por las fuertes ráfagas.

El fuerte viento provocaba varios daños en Río Tercero. Se registraba la caída de árboles que fueron afectados, la voladura de un techo, y cables, entre otros daños.

Tancacha celebraba sus 108 años el viernes 15 de octubre. Nació en 1913 con la llegada del ferrocarril y la construcción de la estación, en torno a la que se asentaron las primeras familias.

Justicialistas de Río Tercero, celebraban con diferentes actividades el 17 de octubre el "Día de la Lealtad".

El ministro de Salud, Diego Cardozo, habilitaba la remodelación de la terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Santa Rosa. Se ampliaba la sala de gases medicinales con máquinas de aire comprimido y vacío. Se incorporaba un nuevo ecógrafo de alta complejidad y se anunciaba la llegada de un tomógrafo.

Comenzaba un acampe la Plaza San Martín de Río Tercero, reclamando por el pago de las indemnizaciones, establecidas por ley, por el atentado en la Fábrica Militar, hecho ocurrido en el año 1995.

En los Tribunales de Río Tercero, un sujeto era encontrado culpable por el delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor. Era condenado a la pena de 10 años y 6 meses de prisión. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2014 en Santa Rosa de Calamuchita.

Se realizaba una protesta del gremio de la UOCRA en el polo fabril químico de Río Tercero. Se reclamaba un plus para los afiliados al gremio que desarrollan tareas en las industrias. No se permitía entrar ni salir a camiones a las plantas, excepto a aquellos lo hacían con sustancias peligrosas.

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado y Trenes Argentinos Cargas, acordaban la continuidad de la reparación integral de vagones en la Fábrica Militar Río Tercero.

En el Concejo Deliberante de Río Tercero, eran aprobados proyectos relacionados con la reparación histórica, por una parte, por lo sucedido en 1995, y por la otra, referente al tratamiento de residuos.

La médica Guillermina Barat de Santa Rosa se coronaba Campeona Mundial de Kick boxing en el WAKO World Championship Italia 2021. También hacía podio otros representantes de la ciudad calamuchitana.

Se realizaban las elecciones primarias por distritos de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Ganaba la lista 1, identificada con la conducción.

Se conocía que el expresidente Mauricio Macri, estaría visitando Río Tercero. Sectores alineados con el Gobierno Nacional rechazaban la visita del exmandatario, con un comunicado titulado "No te queremos Macri en Río Tercero". Se recordaba que en su gestión se habían producido 100 despidos en Fábrica Militar.

Finalmente el expresidente visitaba la ciudad y brindaba una conferencia de prensa.

El 30 de octubre fallecía ahogado un adolescente 14 años en el lago de Embalse. Así lo informaban los Bomberos Voluntarios. Era encontrado el cuerpo sin vida por buzos de bomberos y del DUAR.

Caía una avioneta en una calle de Villa General Belgrano. Realizaba acrobacias aéreas y caía en una arteria aledaña al aeroclub. Tres personas resultaban heridas.

Sufría un accidente con su vehículo en la ruta de circunvalación a Río Tercero, el presidente de la Liga Regional de Fútbol, Néstor Beltrame. Permanecía internado en una clínica de la ciudad.

Noviembre

Luego de 446 días, por primera ocasión, la ciudad de Río Tercero, no tenía "casos activos" de Covid-19. El intendente, Marcos Ferrer, anunciaba que dejaba de ser obligatorio el uso del barbijo al aire libre en la ciudad. Lo hizo en el contexto de la disminución de los contagios y sin casos activos.

Se realizaban los actos memorativos a 26 años del atentado en la Fábrica Militar Río Tercero, el 3 de noviembre. En el acto de la mañana el intendente Ferrer anunciaba que una calle de la ciudad se llamará 3 de Noviembre. Otras siete, en tanto, llevarán el nombre de las víctimas que dejó aquel hecho.

A las 18 era la ofrenda floral en la Plazoleta de Evocación, en donde se recuerda a las víctimas fatales. Dicho espacio había sido puesto en valor.

En el Club Deportivo Casino, organizado por la emisora Mestiza Rock, la entidad, el artista Rubén Ramonda,y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, comenzaba "3/11 Festival por la Memoria".

En Fábrica Militar Río Tercero, se realizaba un acto, recordando cuando la industria fue víctima del atentado del 3 de noviembre de 1995.

El riotercerense, José María “Pechito” López, lograba su quinto título mundial en Baherin. Lo hacía en el Mundial de Resistencia, con el Toyota Nº 7, junto con Mike Conway y Kamui Kobayashi. Llegaron segundos y se convertían en bicampeones de la categoría. Ya ostentana tres campeonatos en el WTCC.

Pesar en Río Tercero por el fallecimiento de Juan Ghigo. Juan, durante décadas había sido uno de los referentes del folclore de la ciudad y la región.

El martes 9 de noviembre se producía un accidente fatal en el acceso oeste, por la autovía, en Río Tercero. Un hombre de 42 años, domiciliado en Embalse, perdía la vida al impactar el vehículo en el guardarraild.

Se entregaban diplomas a quienes completaban en el Centro de Capacitación (ExEscuela de Aprendices de la Fábrica Militar Río Tercero) el curso de soldadura. Además, se anunciaba que se podrá finalizar el secundario con la apertura de un anexo del CENMA.

El gerente General de Fabricaciones Militares SE, Nicolás Panichelli, señalaba que la empresa estatal se encontraba en un "plan de reactivación franco". Manifestaba, que en el caso de la Fábrica Militar Río Tercero, como en las otras plantas, se había incrementado la producción y se recuperaron clientes.

En las elecciones legislativas del 14 de noviembre ganaba Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. En Tercero Arriba y Calamuchita también se imponía. La riotercerense, Gabriela Brouwer de Koning era electa diputada nacional.

Organizado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) y la Municipalidad de Río Tercero, se desarrollaba un encuentro en donde periodistas, fotógrafos y camarógrafos recordaban pasajes de la cobertura en el atentado a la Fábrica Militar, ocurrido en 1995.

Néstor Beltrame, quien se repone de un serio accidente de tránsito era reelecto como presidente de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. Convaleciente y en rehabilitación pasaba durante unos minutos para saludar en la asamblea que lo revalidaba en su cargo.

Especialistas en explosivos hacían detonar un maletín que había sido encontrado en un sector de Avenida Savio en Río Tercero. Si bien, no poseía un explosivo en su interior, por protocolo se adoptaba dicha medida.

El encuentro pluricultural No Durmai de Río Tercero, retornaba de manera presencial con la asistencia de miles de personas en las tres noches del evento. En 2020, por la pandemia, se había hecho de manera virtual.

La Provincia publicaba en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la primera etapa de remodelación y puesta en valor del Balneario Municipal de Río Tercero.

Fallecía en Estados Unidos, país en el que se encontraba radicado, Rubén “Cachuzo” Ferrín, recordado protagonista del deporte riotercerense.

Se presentaba el libro fotográfico "Abrazos Partidos" de Sebastián Salguero, sobre el atentado de Río Tercero, con imágenes y testimonios de personas damnificadas por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995. Se presenta este 24 de noviembre en la ciudad.

En en Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, sesionaba el Concejo Deliberante de Río Tercero y era aprobado un proyecto que establece otorgar licencia a mujeres que trabajan en el ámbito público y que sean víctimas de violencia de género.

Un hombre de 80 años era condenado en un juicio que se llevó a cabo en Río Tercero a 6 años y 10 meses por abuso sexual. El hecho había sucedido en la ciudad a comienzos de 2021.

Se realizaba la primera neurocirugía en el nuevo Hospital de Río Tercero. Se trataba de la primera intervención quirúrgica de estas características en el Hospital Juan B. Bustos.

La empresa a cargo del servicio de la ITV en Río Tercero había notificado que atendía hasta el martes 30 de noviembre. El municipio señalaba que se haría cargo del mismo.

Diciembre

Celebraba el 1 de diciembre 108 años de Corralito, recordando la llegada de la primera formación ferroviaria.

Paradas de colectivos en Río Tercero, tenían ya nomencladores en braille por una iniciativa de ATE, CTAA, docentes y el anexo de la Escuela Rosa Mellina.

Un riotercerense fallecía en la maratón de Córdoba. Carlos Monteverde, oriundo de Río Tercero, dejaba de existir en la maratón que se desarrollaba en la capital provincial, en donde se encontraba radicado.

Encontraban a una persona fallecida tras incendiarse un auto entre Berrotarán y Los Cóndores. Sofocado el fuego, los bomberos hallaban el cuerpo de una persona en el interior. Se trataba de un vecino de Elena.

El miércoles 8 de diciembre, tomaba fuego parte de un hotel de la Unidad Turística Embalse. Era una de las unidades que estaban siendo restauradas. Fallecía un vecino de la población que realizaba tareas en el lugar. Luego de varias horas los bomberos lograban contener las llamas. Al iniciar la remoción de escombros, encontraban el cuerpo si vida del joven trabajador. El municipio decretaba tres días de duelo.

Se disponía el pasaporte sanitario en la provincia para eventos de más de mil personas y en viajes grupales. En formato digital se baja de una aplicación. También Servirá la cartilla de vacunación. En Río Tercero se decidía solicitarlo, sin importar el número de concurrentes.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, brindaba una conferencia sobre la situación epidemiológica por el Covid-19. Confirmaba que se había detectado el primer caso de la variante Ómicron en la ciudad.

Comenzaban los testeos en la Plaza San Martín de Río Tercero. Con el paso de los días comenzaban a confirmarse contagios. Subían los casos activos.

José María "Pechito" López era distinguido en la gala de Paris por ser campeón del mundo de una de las categorías de la FIA.

En Calamuchita se producía un aumento exponencial de contagios de Covid-19. Confirmaban los primeros casos de la variante Ómicron.

Con la visita a Embalse del secretario de Obras Públicas, Martín Gill, se anunciaba la recuperación del Hotel 1 de la UTE.

Era condenado un sujeto de 72 años por abuso sexual en perjuicio de menores. Los hechos ocurrieron en Río Tercero. Recibía una pena de 10 años y 8 meses.

Una tormenta con fuertes ráfagas ocasionaba daños en un sector de Embalse. Entre los mismos, se producía la voladura de techos, informaban los bomberos.

Se convertía en noticia nacional la ausencia de Gabriela Brouwer de Koning en la sesión de la Cámara de Diputados. Se trataba el proyecto de Bienes Personales y el oficialismo con otros bloques se imponía en la votación. Además de la riotercerense, otro diputado también se encontraba viaje, y una legisladora no estaba porque tenía Covid-19. Señalaba que había postergado un viaje con su familia cuando se trató el presupuesto, y había cambiado el pasaje suponiendo que finalizaba el año legislativo.

Un hombre fallecía en Los Reartes tras ser atacado por abejas. Ocurría el martes 21 de diciembre, informaban los Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano.

En los Tribunales de Río Tercero finalizaba un juicio por un hecho de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en Villa General Belgrano. El imputado era condenado 9 años y 6 meses.

En el reporte semanal del viernes 24 de diciembre se informaba sobre 252 nuevos contagios de Covid 19 en Río Tercero. Eran 258 ¨casos activos¨, quienes transitan la enfermedad.

"Los números vuelven a ser elocuentes. En dos semanas pasamos de 8 activos a 425" de Covid-19, señala el reporte del domingo 26 de diciembre del Hospital Eva Perón de Santa Rosa sobre la situación en Calamuchita.

Filas para testearse y vacunatorio concurrido en Río Tercero, era la imagen que dejaba el lunes 27 de diciembre. Se confirmaban 148 contagios de Covid-19 y eran más de 400 los casos activos.



Desde el Hospital Regional Eva Perón, informaron que el lunes se produjo un récord de contagios de Covid-19 en Calamuchita. Solicitaban evitar las reuniones y extremar los cuidados.

El martes 28 se confirmaban 248 contagios de Covid-19 en Río Tercero, mientras que los "casos positivos activos" ascendían a 657. No había personas internadas.

El piloto riotercerense, "Pechito" López, quíntuple campeón del mundo en dos categorías de la FIA y ganador de las 24 Horas de Le Mans, se confirmaba que correría en las 24 Horas de Daytona, Estados Unidos.

El miércoles 29 se confirmaban 346 contagios de Covid-19 en Río Tercero. Era más de mil los denominados "casos activos", personas que están transitando la enfermedad.

Por la cantidad de personas que estaban acudiendo para vacunarse contra el Covid-19, desde el jueves el vacunatorio funcionaba nuevamente en el Polideportivo de Río Tercero.

El jueves 30 se confirmaban 267 contagios de Covid-19. Eran 1.258 los "casos activos", personas con la enfermedad.