Calamuchita: el recuerdo a un año de las primeras vacunas

Todavía se continúa vacunando en la Argentina. Terceras dosis, segundas para quienes no completaron el esquema, y primeras, para quienes no habían recibido ni siquiera una dosis. En estos casi dos extensos años de la pandemia, se cumplió un año de que se aplicaron las primeras vacunas. Y en Calamuchita destacaron aquel momento, que fue el inicio de un operativo de vacunación sin precedentes.

Desde el Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, lo recordaron el miércoles: se cumple un año desde que se aplicaba la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el personal de salud.

Y luego llegaron más vacunas, y se iniciaron las aplicaciones primero en los grupos de riesgo, y luego prosiguió en el resto de la población. El mensaje siempre fue: "Las vacunas salvan vidas". Y eso quedó demostrado en la Argentina y el mundo, porque pueden no evitar el contagio, pero sí los cuadros severos o graves que provoca la enfermedad que genera el virus Sars Cov 2. Está demostrado estadísticamente.

Millones de vidas se han salvado en el planeta por la vacunación. Y eso ocurrió también en Argentina, en la provincia de Córdoba y en Calamuchita. Lo señalan científicos, especialistas, médicos, médicas y el personal de salud que conformó las primeras líneas en esta dura batalla contra el virus, exponiendo su propia vida para salvar otras vidas. Muchas y muchos, hasta que llegaron las vacunas, la pasaron realmente mal. En diferentes centros de salud, muchas de esas personas dejaron de existir luchando en contra del Covid-19.

Recientemente, en una entrevista con la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias, el biólogo molecular y biotecnólogo argentino, Ernesto Resnik, quien es consultado por medios del país e internacionales, no sólo explicó como funcionan las vacunas, detallando porque las mismas son seguras, sino que dejó una síntesis de lo que ha representado su aplicación en el planeta: "La vacunación está salvando millones de vidas".

En Calamuchita, no es sencillo llegar a todas las poblaciones, especialmente a los parajes del departamento serrano cordobés, y se lo hizo, con el personal que se encargó de vacunar en los lugares a los que, por ejemplo, no había otro medio para llegar, si no era a lomo de mula, caballo, e inclusive en helicóptero.

En determinado momento, el director del nosocomio, Daniel Quinteros, describió una imagen del personal de salud que llegaba con las vacunas en caballo a uno de los parajes más alejados, y en donde era difícil el acceso, con la siguiente frase: "Hay esfuerzos que conmueven en los equipos de salud".

"Compromiso y vocación de servicio"

Desde el Hospital de Santa Rosa, se celebró no solamente que se pueda continuar vacunando a un año de que se aplicó la primera vacuna, sino, además, se destacó el compromiso de quienes llevan adelante dicha tarea:

En Calamuchita, más de 110 mil dosis aplicadas a lo largo y a lo ancho de 4600 km2 durante 365 días sin descanso, expresan el profesionalismo, el compromiso y la vocación de servicio del gran equipo de Inmunizaciones del departamento.

Y no solamente en el escrito enviado a los medios, se destacó solamente la labor de quienes llegaron con las dosis para aplicarlas en los lugares más alejados de las sierras calamuchitanas, sino de todo el equipo que hizo y hace posible completar un año vacunando, y que continúen aplicándose dosis: